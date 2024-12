Liituge Scuba Scene'iga 2025. aasta alguses ja säästke £££s

Majesteetlik All Star Scuba Scene on kahtlemata üks parimaid praegu Egiptuse Punasel merel tegutsevaid liveaboarde, kus on suurepärane segu suurepärastest merelaevadest, suurepärasest teenindusest meeskonnalt, maitsvatest roogadest neljalt pardal olevalt kokalt ning sukeldumismeeskonnale, kelle eest tuleb surra, mida juhib Elke Bojanowski ja Ahmed Fadel.

Nüüd pakub All Star Liveaboards mõningaid suurepäraseid varajase hooaja pakkumisi, et saaksite ise kogeda teraskerega 48.5-meetrist sukeldumistseeni ning 35. aasta märtsis ja aprillis on reisidelt 2025 protsenti soodsam. See on uskumatu hind sellise suurepärase reisi eest. paat.

Konditsioneeriga salong on massiivne ja sellel on hiiglaslik ekraan infotundide ja esitluste jaoks

Selle fantastilise 35-protsendilise allahindlusega pakutavad reisid on järgmised:

3.–10. märts – põhjaosa – 1,187 USA dollarit

10.–17. märts – North & Brothers – 1,232 USA dollarit

17.–24. märts – North & Brothers (TECH Week) – 1,232 USA dollarit

24.–31. märts – North & Brothers – 1,232 USA dollarit

31. märts – 7. aprill – põhjaosa – 1,187 USA dollarit

7.–14. aprill – Põhja- ja Tiran – 1,187 USA dollarit

14.–21. aprill – põhjaosa – 1,187 USA dollarit

Jah, Scuba Scene'il on bassein… ok, nii et te ei kavatse seal ringe teha, kuid te ei saa ületada sukeldumispäeva lõpus jaheda joogiga lõõgastumist…

Liituge All-Star Scuba Scene'iga filmis The Ultimate Red Sea

Veel on jäänud mõned vabad kohad 2025. aasta juulis toimuvale All Star Scuba Scene'i eepilisele kahenädalasele liveaboard-seiklusele, mis hõlmab KÕIKI parimaid sukeldumisalasid Egiptuses.

See on väga ainulaadne teekond, mille All-Star meeskond koostas spetsiaalselt Scuba Diver'i toimetuse direktori Mark Evansi jaoks ja nüüd on teil võimalus seiklusega ühineda. Port Ghalibist väljudes suundume välja ja teeme Abu Dabbabi ja Marsa Alam, Rocky Islandi, Zabargadi, Fury Shoalsi, Daedalousi, Elphinstone'i, Brothersi, Safaga, Ras Mohammedi, Tirani riffide, Thistlegormi, Rosalie Molleri, Abu Nuhase ja Umm Gamari. , enne kui lõpuks Hurghadasse tagasi pöördus.

Kajutid, mis kõik asuvad põhitekil või ülalpool basseinitekil, on avarad ja hästi sisustatud

Mark andis sellele hüüdnime "Ultimate Red Sea", kuna see tabab kõiki peamisi saite. Tõotab tulla silmapaistev reis – miks valida põhja-, lõuna- või avamerepargid, kui saad need kõik teha ühe mega kahe nädalaga?

Reis kestab 14.–28. juulini 2025, seega on Ras Mohammedil täielik pesitsushooaeg (Marki absoluutne lemmikaeg selle vinge koha sukeldumiseks). Hind inimese kohta on 4,200 USA dollarit (nii umbes 3,300 naela).

Lisateabe saamiseks varajase hooaja soodusreiside või eepilise kahenädalase juuli odüsseia kohta (jäänud on vaid mõned kajutid ja kui need kaovad, on need kadunud), võtke ühendust All Star Liveaboardsiga: info@allstarliveaboards.com