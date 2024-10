Mis juhtus Seaductioniga?

Egiptuse liveaboard Seaduction võttis vett ja uppus oktoobri lõpus Elba riffil Sudaani piiri lähedal. JOHN BANTIN selgitab, miks tuleb Punasel merel puitkerega laevade kasutamisel olla eriti ettevaatlik

Sukeldujad ja kogenud meresõitjad panevad teid uskuma, et Punane meri on kaks täiesti erinevat kohta.

Peamised laevateed, mis moodustavad olulise läbipääsu India ookeani ja Suessi lahe ja Suessi kanali vahel, paiknevad Araabia poolsaare ja Põhja-Aafrika kõrbete vahel. Araabia tühi kvartal läheb tohutult kuumaks ja õhk tõuseb seetõttu.

See tõmbab õhku Punase mere Aafrika poolelt, mille tulemuseks on võimas tuul, tavaliselt umbes 8, ja valusalt ebamugavad lühikesed mered. Vaid aasta kõige kuumemal ajal on mõlema mandri kõrbed tasakaalus, mistõttu vesi on mõne nädala jooksul vaikne.

Teisest küljest naudivad need, kes sukelduvad Egiptuse riffide ümber, rahulikku vett, mis on kaitstud selle läänepoolse maa tuuletuulega. Mitte nii need, kes seiklevad välja Jeddah'st Saudi Araabia poolel, mis kannatab maismaatuule käes.

ETA: mitte kunagi

1990. aastate alguses mehitasin laeva, mis suundus kogu Punase mere pikkuses lõunasse. Oli suvi ja lootsime vaikset ilma. Sellegipoolest ei vedanud meil Port Sudanist põhja poole saabuva ilmaga.

Meie laeva õhuke kere oli 60 aastat vana, kuid valmistatud tugevast Saksa terasest ja mõeldud Põhja-Euroopa vähem külalislahke mere jaoks, nii et me torgasime edasi.

Kuigi meie arvestuslik reisikiirus oli kaheksa sõlme, oli aegu, mil hiljuti paigaldatud GPS näitas "ETA: mitte kunagi”, sest me ei edenenud.

Aastaid hiljem tegin sama teekonna Egiptuse m/a Kuninglik keiser. See oli teraskerega laev, mis oli kasutusele võetud kui sukeldumislaev. Teekond Port Sudanist põhja poole oli nii raske, et pidime mõneks ajaks rifi taha varjuma, samal ajal kui meeskond tekkide all asuvatest kajutitest vett välja päästis.

Pilsipumbad polnud pealetungiga toime tulnud. Lainete pideva peaga löömise vägivald põhjustas isegi mõne kliimaseadme salongi seintelt maha kukkumise.

Nii et saate lõunasse minnes nautida järgmist merd, kuid tagasitee on ainult üks.

Arvude ohutus

Kui Egiptuse sukeldumistööstus hoo sisse sai, seiklesid mitmed Egiptuses ehitatud live-lauad optimistlikult vennassaartele. Teekond tagasi põhja oli nii intensiivne, et seal oli sageli inimohvreid.

Egiptuse võimud otsustasid seejärel, et sellised paadid peavad sõitma konvoi koosseisus, et nende vahel oleks võimalik päästa iga reisi ajal rikki läinud alus.

Egiptlased teevad kena välimusega paate, kuid nad teevad neid puidust. Kui nad rifiga kokku põrkuvad, on see laevakere jaoks tavaliselt saatuslik, kuid kui nad jäävad Egiptuse kalda tuuletuule riffide ümbrusse vaiksesse vette, peaks nendega kõik korras olema.

Minge välja peamistele mereteedele, mis on ookeanil sõitvate meremeeste seas nii kurikuulsad, ja põhja poole liikudes võib see sageli põhjustada konstruktsiooni rikke ja laeva võimaliku kaotuse.

Puidust kerega laevad, mis ei ole kavandatud või ette nähtud avamerel kasutamiseks ja mis proovivad sõita, kannatavad operaatori teadmatuse või vihkamise tõttu.

Teada on vaid üks Egiptuse reaalaev, mis on ehitatud ja sõitnud SOLASe reeglite kohaselt ja mis sobib Elba rifilt tagasisõiduks. See ei olnud m/a Seaduction. See on teraskerega m/a Kuninglik evolutsioon.

John Bantin on ajakirja vanemtoimetaja Põhjavool

Samuti Divernetis: EGIPTUSE LIVEBOARD vajub SÜGAVAL LÕUNAS, PÄRAST PUNASE MERE RAHU LÕPETAMIST EXOCET SUKKELMISPAADI UPJUMUS, ABU NUHASES vajub PUNASE MERE LIVEABOARD, 'MEIE SUKKELMISEKAAT ON KALJUD: MIS NÜÜD?', KUI HÄSTI KAJATUD ON TEIE REISID LÄBIST?