Uutel kaartidel on vaala-laevade kokkupõrgete jaoks kõrge riskiga tsoonid

Laevade kiiruspiirangud ja marsruudi muutmine võivad vaalade lõivu vähendada, ütleb ANNA NISI Washingtoni ülikoolist

Kujutage ette, et olete sinivaal, kes ujub California rannikul üles, nagu teete igal kevadel. Otsite krilli piirkonnast Santa Barbara kanal, vöönd, mis kubiseb kaladest, pruunvetikametsadest, mererohust ja muust merealusest elust, aga ka vibreerib laevaliikluse mürast. Järsku läheb müra valjemaks.

Hakkate tegema aeglast, madalat sukeldumist, kuid ilma suurema kiireloomulisuseta – lõppude lõpuks arenes teie liik miljonite aastate jooksul ilma selle salapärase mürata, miks peaksite siis teadma, mida seda kuuldes teha? Minut hiljem tabab teid saatuslikult konteinerlaev.

Teie keha vajub aeglaselt ookeani põhja, kus ta vajub toita süvamere olendeid aastakümneid aga saab mitte kunagi näha jälle inimeste poolt. Tõepoolest, teie surm jääb märkamatuks; laev registreerib vaevu Maa suurima loomaliigi liikme tabamuse.

Kokkupõrked laevadega on kriitiliseks ohuks paljudele suurtele vaalaliikidele. Kuigi neid sündmusi on raske uurida, hindavad teadlased seda laevad tapavad igal aastal tuhandeid vaalu. Mõnes piirkonnas surevad vaalad laevalöökide tõttu sellise kiirusega ületada jätkusuutlikuks peetavat pärast aastakümneid kestnud vaalapüüki. Mõnda ähvardavad kokkupõrked laevadega kriitiliselt ohustatud liigid.

Seda näitavad uuringud ja kogemused lihtsad meetmed võivad neid kokkupõrkeid vähendada – näiteks laevateede ümbersuunamine, et vältida vaaladele olulisi piirkondi, või laevade kiiruse vähendamine. Kuid nende sekkumiste rakendamiseks peavad teadlased ja poliitikakujundajad teadma, kus vaalad on kõige enam ohustatud. Kruiisi- ja konteinerlaevadega kokkupõrge on üks tõsisemaid ohte ohustatud vaalaliikidele.

Vaalade ohu kaardistamine

aastal avaldatud uuringus teadus, kolleegid ja mina kaardistatud ülemaailmne laevade tabamise oht neljale Maa suurimale vaalaliigile: sini-, uime-, küür- ja seemnevaaladele. Iga liigi levila piires leidsime, et laevad läbisid igal aastal tuhandeid kordi pikema vahemaa Kuuni ja tagasi.

Meie kaardid näitavad laialdast laevade kokkupõrgete ohtu piirkondades, sealhulgas USA läänerannikul, Vahemeres ja India ookeani põhjaosas. Need tsoonid juba on dokumenteerinud kõrgeid laevarünnakuid.

Leidsime ka palju teisi sarnase riskitasemega piirkondi, mida on vähem uuritud ja tunnustatud. Need hõlmavad mitut lõiku piki Lõuna-Ameerika ja Lõuna-Aafrika rannikut ning Assooride ümbrust Portugali ranniku lähedal.

Vaalaevade kokkupõrgete prognoositud mustrid. Lillad alad on suurema laevalöögiohuga kohad, kus on suur laevaliiklus ja iga liigi elupaigasobivus. IUCNi määratluse kohaselt ennustati iga liigi jaoks laevade tabamise ohtu selle levilakaardil, mis vaalade puhul ei hõlma troopikat (Anna Nisi, CC BY-ND)

Enamik kõrge riskiga piirkondi on kaitsmata

Vaalad on kogu maailmas laevade kokkupõrgete eest suures osas kaitsmata. Tuvastasime kokkupõrkeohu kuumad kohad – piirkonnad, mis on üle maailma prognoositud riski 1% hulgas ja mis esindavad iga liigi jaoks kõige riskantsemaid kohti.

Leidsime, et vähem kui 7% kokkupõrkeohu kuumadest punktidest on kokkupõrgete vähendamiseks võtnud kasutusele meetmed, näiteks piiranud laevade kiirust või nõudnud laevadelt teatud piirkondade vältimist. Erandid hõlmavad Põhja-Ameerika lääne- ja idarannikut, aga ka Vahemere piirkonda, kus laevade streigi juhtimine on kõrgem.

Kui sellised meetmed on olemas, on need sageli vabatahtlikud. Kohustuslikud kiiruspiirangud hõlmavad sinivaalade jaoks vaid 0.54% kokkupõrkeohu kuumadest kohtadest, küürvaalade puhul 0.27% ja mitte ühtegi kuumaala uim- ega kašelottide jaoks.

Iga liigi puhul leidsime, et laevade tabamise oht oli suurem majandusvööndites (majandusvööndid) – rannikust kuni 200 meremiili kaugusel asuvad alad, kus igal riigil on ainujurisdiktsioon mereressursside üle – kui avamerel. See võib muuta nendes piirkondades kaitse- ja majandamismeetmete rakendamise lihtsamaks.

Majandusvööndites võivad üksikud riigid võtta vastu vabatahtlikke laevameetmeid või teha ettepanekuid kohustuslike muudatuste tegemiseks Rahvusvaheline Mereorganisatsioon, mis reguleerib rahvusvahelist laevandust. Riikidel on oma riigi vetes vaalade kaitsmiseks palju võimalusi.

Kuid kuna poliitilised piirid ei tähenda vaalade jaoks midagi, oleks kõige tõhusam lähenemine naaberriikidele, et koordineerida jõupingutusi laevade tabamise ohu vähendamiseks. üle vaalade rändeteede. Allolev video näitab vaalade ruumikasutust ookeanis, varjutatud sinisest (madala kasutusega alad) kuni valgeni (suure kasutusega alad), millel on ülemaailmne laevaliiklus, mida värvib laeva kiirus.

Samuti leidsime olemasolevate seas kõrge laevalöögiriski taseme merekaitsealade (MPA) – tsoonid, kus riigid on võtnud mereelu säilitamiseks ja haldamiseks erinevaid meetmeid.

Enamik neist merekaitsealadest loodi mereelu kaitsmiseks kalapüügi eest, kuid väga vähesed seavad laevandusele mingeid piiranguid või eeskirju. Kui merekaitsealadel on kõrge laevalöögioht, võivad valitsused lisada sellised meetmed kaitsealade missioonidesse.

Vaalade kaitsmise eelised

Vaalade kaitsmine laevade eest tooks kasu ka teistele liikidele. Laevad võivad lüüa palju mereliike, sealhulgas hülged, merikilpkonnad, haid, kalad, pingviinid ja delfiinid.

Meretransport on peamine allikas veealune müra, mis on a suur oht mereelustikule. Veealune müra võib häirida toitumist, segada suhtlemist ja põhjustada paljudele liikidele stressi. Laevad jookse vaiksemalt aeglasematel kiirustel, nii et kiiruse vähendamise meetmed võivad vähendada nii mürasaastet kui ka kokkupõrkeohtu.

Inimestele on kasulik ka laevade aeglustamine ja marsruudi muutmine. Kui laevad sõidavad aeglasemalt, suureneb nende kütusesäästlikkus, mis vähendab nende kütusekulu kasvuhoonegaaside heitkoguste. Praegu tekitab merelaevandus süsinikdioksiidi heiteid võrreldavad lennunduse omadega.

Laevade aeglustamine vähendab ka heitkoguseid kahjulikud õhusaasteained mis ohustavad inimeste tervist rannikualadel ja hinnanguliselt aitavad sellele kaasa sadu tuhandeid enneaegseid surmajuhtumeid igal aastal.

2023. aastal on näiteks laevad, mis teevad koostööd a vabatahtlik aeglustumine Californias vähendasid 45,000 1,250 tonni kasvuhoonegaaside ja XNUMX tonni lämmastikoksiidide heitkoguseid ning vähendasid vaalade ohtu enam kui poole võrra.

Laevamarsruutide muutmine võib muuta veekogud kohalike kalurite jaoks turvalisemaks. Näiteks Sri Lankal ümbritseb rannikut tihe laevaliiklus, mis kattub nii kohalike kalurite kui ka toitu otsivate sinivaaladega. Kokkupõrkeid kaubalaevadega on olnud tappis mitu kalurit seal viimastel aastatel.

Vastuseks on mõned laevafirmad vabatahtlikult sõidurada vahetades kaugemal avamerest, et vähendada inimeste ja vaaladega kokkupõrke ohtu.

Meie omavahel ühendatud maailmas on 90% tarbekaupadest reisida laevaga enne kui nad turule jõuavad. Enamik esemeid, mida jõukate riikide tarbijad oma igapäevaelus ostavad, on mingil hetkel reisinud üle ookeani.

Meie uuring näitab, et laevade tabamise oht on laialt levinud, kuid meie arvates on vaalade kaitsmine nende kokkupõrgete eest lahendatav probleem. Ja vaalu kaitstes saavad inimesed ka iseennast kaitsta.

ANNA NISI on bioloogia järeldoktor Washingtoni Ülikool. See artikkel on uuesti avaldatud alates Vestlus Creative Commonsi litsentsi alusel. Loe algse artikli.

