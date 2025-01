Noronha: Atlandi ookeani sukeldumise leviala

PIERRE CONSTANT on külastanud Brasiiliast ida pool asuvat Fernando de Noronha saart, et proovida selle ainulaadset atmosfääri ja eriti sukeldumist.



Kui oleksite Lõuna-Ameerika merelind, võiksite lennata 525 km kaugusele Recifest või 350 km kaugusele Natalist kirderannikul ja laskuda mõnele väikesele maatükile. Fernando de Noronha on Brasiilia jaoks sama, mis Galapagose saared on Ecuadorile teisel pool mandrit.

Punajalgne pätt

Need kaks saarestikku on mõnes mõttes väga sarnased. Ekvaatorist veidi lõuna pool asuvad mõlemad vulkaanilised levialad, mis on sündinud ookeani murdumistsoonidest, ja viljakad varjupaigad merelindudele. Ja mõlemas on sukeldumine üks populaarsemaid tegevusi.

21 Noronha saart on palju vanemad kui Galapagos. Need asuvad Lõuna-Ameerika plaadil, läände ulatuvad mitmed vulkaanid, sealhulgas Rocase atoll.

Saarestiku avastas 24. juulil 1503 Portugali maadeavastaja Gonçalo Coelho, rahastas Fernao de Noronha, kuid nagu lugu ütleb, avastas selle ekspeditsiooni itaallane Americo Vespucci, kes kirjeldas saari esmakordselt.

Kanalis triivivad sukeldujad

Hiljem vallutasid selle hollandlased enne prantslaste kätte langemist ja lõpuks võtsid selle üle portugallased 1737. aastal. Nad ehitasid mitmeid kindlustusi, sealhulgas Nossa Senhora dos Remediose kindluse, ja Fernando de Noronha sai kurikuulsaks poliitvangide sihtkohana.

Charles Darwin langes HMS-i Jänesekoer 1832. aastal ning 1900. aastate alguses asutati Itaalia ja Prantsusmaa asundusi kaubavahetuseks ja merekaablite paigaldamiseks. Aeropostale'i kommertslennud ühendasid Lõuna-Ameerikat Euroopa ja Aafrikaga ning Teise maailmasõja ajal sai Noronhast USA õhujõudude baas.

Rahvuslik merepark

Brasiilia sõjavägi haldas saari aastatel 1942–1988, mil saared kuulutati rahvuslikuks merepargiks, ning tänapäeval toidab turism majandust. Noronhast on saanud jõukate brasiillaste unistuste puhkusesaar.

Rahvusliku merepargi sissepääs

Fernando de Noronha kanti 2001. aastal UNESCO maailmapärandi nimistusse ja seda haldab Chico Mendese bioloogilise mitmekesisuse kaitse instituut (ICMBio), mis on seotud keskkonnaministeeriumiga. Rocas on külastajatele keelatud bioloogilise kaitsealana eraldi hallatav.

Kohaliku elanikkonna abiga koostati merepargi säästva arengu kava. Turismiobjektid ja infrastruktuur on rangelt kontrollitud.

Sukelduja, kelle kanalis on võikiir

GOL-i lend Recifest kestab tund. Saabumisel maksate püsimaksu (TPA), mis on 76 reaali (umbes 10 naela) öö kohta, kuid mis suureneb, mida kauemaks viibite. Merepargi kontor nõuab mitte-Brasiilia elanikelt 222 R$ (30 naela) sissepääsutasu, mis kehtib 10 päeva.

Enamik majutuskohti on sees pousadad või külalistemajad. Elu ja toit on saarel kallid.

Kolm sukeldumiskeskust tegutsevad kirderannikul asuvas Portost ning sukeldumispoed asuvad ka Portugali koloniaallinnas Vila dos Remedioses koos selle ajalooliste hoonetega, nagu Palacio Sao Miguel ja Nossa Senhora dos Remediose kirik. .

Porto jahisadam

Pico do Meio rand, vaadatuna Nossa Senhora dos Remediose kindlusest

Nossa Senhora dos Remediose imposantne kindlus, mis asub linnavaatega kaljul, pakub häid vaateid Portole, Praia do Meiole (keskmine rand) ja ikoonilisele pöidlakujulisele kaljule Pico de Meio, mis on päikeseloojangu ajal vaatamisväärsus.

Saared on avatud ida-läänesuunalise lõunaekvatoriaalhoovuse ja kagu pasaattuultele. "Sisemeri" põhjarannikul on aprillist novembrini vaikne, kuid muul aastaajal võtavad kontrolli kirde-pasaattuuled.

"Välismeri" lõunarannikul on tavaliselt ebatasane, kuid nähtavus on selgem, nii et sukeldumisoperatsioonid valivad oma kohad vastavalt aastaajale.

Veetemperatuur on aastaringselt 28°C, nähtavus jääb vahemikku 25-40m. Oma 25 sukeldumiskohaga peetakse Noronha sukeldumist Brasiilia parimaks.

Põhiliselt mustadest vulkaanilistest basaltidest koosnev veealune maastik on üsna igav, oma rändrahnude, mäeahelike, kohati kanjonite, läbiujumiste ja koobastega. Kohtades, kus kanalites voolavad hoovused, katavad käsnad kivimeid, mis muutuvad väga värviliseks, sageli erepunaseks. Muidu on rohevetikate ja mereviinamarjade peenrad normiks.

Käsnad annavad paigalseisva värvi

Sukeldumispäevad

Veoautod võtavad sukeldujad peale nende juurest kõrts kell 7.15 ja giidid annavad briifi paadi rajatiste ja sukeldumiskohtade kohta. Mõned räägivad inglise või hispaania keelt, kuigi brasiilia keel on norm. Sukeldumiskohad asuvad 10-30 minuti kaugusel.

Minu detsembrikuus viibimise ajal toimus suurem osa sukeldumisest Sisemeres Noronha põhjaranniku ida- ja läänepunktide vahel.

Kirdetipu lähedal asuv Cordilhieras on vee all olev seljandik, kus on palju vetikaid. Tavaline vaatepilt on väike sinise ja kuldse triibulise nurina kool (Haemulon chrysargyreum). Brasiilia papagoikala (Sparisoma amplum) on emastel seljal rohelised ja kõhul punased, täiskasvanud isasloomad muutuvad helesiniseks ja sabal on punane poolkuu.

Kollasetriibuline nurrumine koopas

Brasiilia papagoi noorkala

Hall Bermuda meritibu (Kyphosus sectatrix) liiguvad väikestes pakkides, nagu ka mustad margateed (Anisotremus surinamensis), kõrge kehaga, järsu peaga ja hõbedane, lõpuste taga on must laik.

Bermuda merekann

Mustad marginaalid

Ma kohtan hawksbill kilpkonna (Eretmochelys imbricata) ei unusta sukeldujaid ja sinist tangu (Acanthurus coeruleus), üks haruldasemaid kirurgikala liike.

Karjatav kull-kilpkonn

Ilha do Meio (Kesksaar) asub Ilha da Rata (Rotisaar) ja Porto vahel. Idee on sisuliselt uurida koopaid ja ujuda läbi madalas vees, hiilides sisse ja välja sukeldumisjuhiste taga, samal ajal kui ettevõtte All Angle allveefotograaf teid teisel pool ootab. Fotod on õhtuti saadaval sukeldumispoes hinnaga 30 dollarit tükk (umbes 4 naela).

Koopad elavad vasest pühkijatega (Pempheris schomburgki), siniste laikude ja kollaste kõhudega väike käbipuu (Cephalopholis fulva), prantsuse inglikalade paarid (Pomacanthus paru) ja sinised tangid. Tagasi maapinnal lendavad rõõmsalt ringi mustad noodikud ja kollasaba-troopilised linnud.

Coney

Prantsuse inglikala kanalis

Kollasaba troopiline lind

Saare läänetipus asuv Ponta da Sapata on punajalgsete tisside pesitsuspaik. Caverna da Sapata, liivase põhjaga veealune kaar, pakub varjupaika lõunapoolsetele nõelakiirtele (Dasyatis Americana), seljal pipravärvi naelu. Sukeldujatest häirimata säilitavad nad zeni hoiaku.

Sukeldujad koobas

"Mõned kilpkonnad eksivad koopa kaugematesse nurkadesse ja jäävad luustikuks..." kinnitab Julio, olles õnnelik, et saab naeratada kolju kõrval. Hea nähtavus soosib häid pilte. Väikesein välisküljel paljastab kolm kriimustatud viilkala (Aluterus scriptus) ja valgetäpiline oranž viilkala (Cantherhines macrocerus).

Kolm kriimustatud viilkala…

…ja valgetäpiline oranž viilkala

Cagarras, Noronha idaküljel, Rat Islandist läänes, on maskeeritud tisside pesapaik. Sügavamale sukeldumisel 32 m tsooni, see on ka koht Cabo Verde ogaliste homaaride jaoks (Panulirus charlestoni), must jack (Caranx lugubris), Prantsuse inglikala ja silmatorkav Brasiilia papagoikala.

Cabo Verde ogaline homaar

Kanalis

20 m sügavune Buraco das Cabras on fotograafide jaoks produktiivsem. Rändav õdehai (Ginglymostoma cirratum) tekitab segadust, lähenedes lõpuks mulle kartmatult. Mööda lähevad suured liivaga kaetud torkekiired.

Meeletu väljapanek Brasiilia "youpie" sukeldujatest näitavad avasüli kilpkonna taga ja ametliku fotograafi ees. Ootan kannatlikult oma korda kivide vahel karjatavale elukale läheneda.

Ookeani päästikala (Canthidermis sufflamen) sõidab mööda ja Bermuda meriputs puhkeb väikeste pilvedena välja. Sukeldumise lõpus kanali sees, Roti ja Kesksaarte vahel, haarab mu pilku suur vana Portugali ankur, mis on kaetud punastesse käsnadesse. Vooluses triivides lendan üle armsa paabulinnu lesta (Bothus lunatus) katab ümara kivi vaiba.

Käsnadega kaetud vana ankur

Kirdetipus asuv Cabritos alustab kanalisse sisenemist Välismere selgest veest. Madal, värviline koht, kus on palju seenekujulisi käsnadega kaetud kive.

Black Jack ja tohtri parv (Acanthurus chirurgus), hobusesilmne tungraud (Caranx latus) nende hargnenud kollaste sabade ja kollase lindiga kitsekala (Mulloidichthys martinicus) lõpetage saade. Teine vana ankur, veelgi suurem, jätab mulle suu lahti.

Black jack läbi ujumise

Minu soovi viimaseks sukeldumispäevaks täidavad Leo ja Julio. Saare läänetipust eemal asuv veealune tipp Cabeço da Sapata on tavaliselt tugevate hoovuste ja vee liikumiste all, kuid me kogeme vaid õrna paisumist.

Suur õehai möödub varjuna üle valge liivapõhja. Mööda keerleb väike koolkond hobusesilmseid tungraua. Koernapsutaja (Lujanus jocu), hõbedane, mille tagaküljel on latid, triivivad nagu rahumeelsed tsepeliinid.

Õdehai

Kollase kroomi pilved (Chromis multilineata) kõikuvad vooluga üle tipu, samal ajal kui mustade triggerkala parved (Melichthys niger) hõljub sinises.

Must triggerfish

Trinta Reis Mar de Foras asub lõunaranniku keskel tärkavate kivisaarte vahel. Ookean on ootuspäraselt segane, kuid vee all on kõik rahulik. Valgele liivale on nikerdatud lainetusjäljed laialdaselt, et saavutada hea fotograafiline efekt.

Kruiisime läbiujumisse ja siseneme kanjonisse, kus on lõunapoolsed kiirte ja musta tungraua. Tekkides olen tunnistajaks riffihaile (Carcharhinus perezi) rändab majesteetlikult üle tohutu valge liiva.

Kariibi mere riffihai kauguses

Leo lõõgastub ohutuspeatuses

See on atmosfääriline keskkond, kus on palju valgust, mis paneb unustama, et Fernando de Noronha oli aastatel 1992–1998 ulatusliku käsitööndusliku haide püügi koht. Kahjuks olid sihitud must sapik, riff, siidine, sidrun, õde, tiiger ja vasarapea.

Elu maal

Ookeanisaartel on metsloomad äärmiselt piiratud. Imetajad Noronhas praktiliselt puuduvad, välja arvatud rotid ja lima, kastanivärvi näriline, keda varased asukad toiduks sisse toonud.

Moko

Teju sisalik

Peamiselt metsas leiduv mustvalge Teju sisalik toodi 1950. aastatel Brasiilia kirdeosast rottide eest hoolitsemiseks ja kasvab umbes 40 cm pikkuseks. Sellel on roosa harkjas keel, nagu sisalikul, kuid kuna ta ründab kohalikke linde, on see saarel soovimatu kiskja.

Kui Charles Darwin 20. veebruaril 1832 (kolm aastat enne Galapagose külastamist) Noronhal kaldale tuli, imetles ta lopsakat troopilist metsa magnooliate, õrnade lilledega kaunistatud loorberipuude ja vilja kandvate puude üle.

Metskrabi

Need algsed metsad lakkasid eksisteerimast pärast seda, kui Noronhast sai karistuskoloonia ja 19. sajandi lõpuks oli saar peaaegu täielikult raadatud, kuid aeglane taastumine algas 1988. aastal mere rahvuspargi staatusega.

Kaitseprojekte juhib ICMBio. Lisaks Rocase atolli bioloogilisele kaitsealale on olemas Tamari projekt, mille eesmärk on säilitada viis saartel teadaolevalt külastanud merikilpkonnaliiki: roheline, hawksbill, metsakilpkonn, oliivipuu ja nahkselg, kuigi üldiselt näevad sukeldujad ainult kahte esimest.

Teine projekt puudutab spinner-delfiine (Stenella longirostris), mille elanikkond on eraldatud Baia dos Golfinhose loodeosas. Külastajad tulevad varahommikul vaatama lahel mängivaid delfiine.

Baia dos Porcos

Saadaval on mitu rada, kuigi mõned neist nõuavad ettetellimist, kuna neid juhib teatud aegadel litsentseeritud isik ICMBio juhend. Enamik neist viib randadesse või vaatepunktidesse ja võib kesta 15 minutit kuni kolm tundi.

Mitmed agentuurid pakuvad ka privaatseid ekskursioone oma transpordiga või isegi kruiise snorgeldamiseks või delfiinide vaatamiseks.

Madala eelarvega sõltumatud reisijad saavad sõita tasuta Coletivo bussile, mis sõidab edasi-tagasi kirdeosas Porto ja edelas asuva Sueste vahel mööda BR-363, pakkudes juurdepääsu kõikidele radadele ja eksootilistele randadele. Fernando de Noronha on tõeliselt Brasiilia kogemus, kuhu välismaalane on väga oodatud, kuid kindlasti veider!

Oma siinviibimise lõpupoole möödun majast, mille väraval on värviline silt "Sorria voce esta na paraso” – „Naerata, sa oled paradiisis”.