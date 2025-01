Korallide surm Kariibi mere piirkonnas

Merebioloog JOHN CHRISTOPHER FINE on viimastel kuudel sukeldunud ja snorgeldanud mitte vähem kui 15 Kariibi mere saarel. Kõlab kenasti – välja arvatud see, et kõikjal, kus ta välja läks, varjutas teda meremaastikul masendav lehemädanik

"Mis seda põhjustab?" See küsimus kerkib esile, kui kirjeldan kivikorallide surma teistele sukeldujatele ja snorgeldajatele. Kindlat vastust ja kiiret lahendust pole. Korallide hukkumine on otseselt seotud liiga paljude inimeste ja meie tegevusega, mis saastavad merd ja ookeane.

Parandus: mõned pooldavad penitsilliini segamist määrdega ja määrimist surevatele korallidele, et päästa see, mida kurnav haigus pole veel mõjutanud. See on töömahukas abinõu, kuid sellel pole pikaajalist väärtust põhjuse leidmisel.

Surnud põdrasarve korallid Turksis ja Caicosel

Peatada lokkav areng puutumatutel Kariibi mere saartel? Kui tegemist on suure rahaga, siis seda kunagi ei juhtu. Kas hoida rahvastiku kasvu kontrolli all? Mitte kunagi.

Kas hoida insektitsiide, pestitsiide, herbitsiide ja väetisi eemal golfiväljakutest, rohust ja põllumajandusest? Siis pole taimi, välja arvatud need loodus, mis on loodud elama troopilises kliimas. Selles pole midagi halba.

Ilma vankumatu vastuseta vaatame olukorda mõnel 15 saarest, mida kontrollisin 2024. aasta detsembris ja 2025. aasta jaanuaris. Puudub tõsine ja kiire statistika, millega tegeleda: korallid on surnud. See elas aasta tagasi samades kohtades.

Alustame heade uudistega. Bahama saarel Eleuthera kasvab endiselt madalas sügavuses elav ajukorall.

Eleutherat uhub tuul ja surfab mööda pikka rannajoont. Maaelu areng on minimaalne; Kuigi turism on populaarne ja kuurordid teenindavad külastajaid ning kuigi kruiisilaevad saadavad Eleuthera randadele tuhandeid külalisi, on saare merekeskkonna laius suutnud toime tulla ilma märkimisväärse kivise korallide hukkumiseta lõunapoolsaarel, nagu on täheldatud mitme aasta jooksul. .

Seevastu Grand Turkil polnud märgatavaid elavaid kiviseid koralle. Põdrasarvede ja hirvesarvede pikad surnud puistud on vetikatega võsastunud. Kõik aju- ja tähtkorallid olid surnud piirkondades, mida külastasin.

Grand Turk TCI-s: surnud ajukorall

Sügaval äärtel, kus kunagi õitses põlised korallid, kus domineeris ajukorall, näitas vaatlus ainult surnud korallipäid. Horseshoe Reefi madalad ulatused paljastasid ka ainult surnud kivikorallid.

Seal ei täheldatud ühtki elavat kivist korallipead ega ka kohas nimega Library Reef, kus sein laskub sügavale. Need riffid olid kunagi elavatest kõvadest korallidest erksad.

Loputage päikesekaitsekreemiga

USA Neitsisaarte riffidel St Thomase ja St Johni ääres, mis kunagi olid puutumatud rohkete kõvade korallidega, ei läinud paremini kui Grand Turkil.

Snorgelpaatide operaatorid viitavad sellele, et saartel ei müüda ühtegi korallitapvat päikesekaitsekreemi, kuid tuhanded külastajad määrivad end kaasavõetud asjadega ja suurem osa sellest on korallidele kahjulik.

Võib-olla poleks see nii, kui vaid vähesed inimesed snorgeldaksid riffide kohal, olles end äsja päikesekaitsekreemiga maha pühkinud, kuid need riffid näevad iganädalaselt tuhandeid snorgeldajaid ja ujujaid.

Kahjulike päikesekaitsekreemide kasutamine võib olla üks korallide hävimise seletusi ja kindlasti tekitab eralduvate kahjulike kemikaalide hulk vees iga päev palja silmaga nähtava laigu.

Sukeldumine Champagne Reefil Dominica saare lähedal, kaunil vulkaanilisel saarel, paljastas taas surnud kivikorallid ja ka korallipeade pleekimise. Aasta tagasi samal karil seda polnud.

Surnud ajukorall Dominicas

Valgendamine Dominicas

Terved korallipead olid surnud; teised olid pleegitamisel. Surm oli kindel. Maa sügavad õhuavad tekitavad gaasimulle, mis meelitavad sukeldujaid ja snorgeldajaid nendele kaldaäärsetele kiviriffidele. Korallide surm oli ilmne kõikjal nende populaarsete sukeldumistsoonide avamere piirkonnas.

Suurepärasel vulkaanilisel saarel Martinique’il ilmnes ka korallide surm. Rohelised kilpkonnad õgisid meriheina, mis tundusid terved, hoolimata asjaolust, et kivised korallid olid valgeks pleegitatud.

Martinique on eraldanud suured merealad kaitsealadeks, mis on oluline samm ressursside säilimise tagamisel. Samad haigused, mis ründavad koralle Floridast Lõuna-Ameerikani, on levinud avamerel.

Laevavraki korallid

St Kitts ja Nevis on võlusaared ja moodustavad iseseisva riigi. Turismil on siin suur tähtsus ja avamere rifid on vara, mida saareelanikud peavad hoidma, et turism oleks jätkusuutlik.

Surnud korallide vaatlused olid levinud, mis näitab, et need saared ei ole korallide surma katkust vabastatud.

St Maarteni ümbritsevatel riffidel, mida eelmisel aastal samal ajal külastasin, on nüüd näha ka surnud ja pleekinud korallid. Madrepores pleegitas valgeks kividel, mis toetasid elusaid koralle.

Surnud madrepore St Maartenis

See Hollandi-Prantsuse saar on võluv ja lemmik turismisihtkoht. Gorgoonia merefännid on endiselt terved, kuid kõvad korallid on kahjustatud nii kaugele, et ei täheldatud ühtegi elavat korallipead.

Hollandi Kariibi mere piirkonnas Curaçao lähedal snorgeldades, mis on üks kolmest kaitstud ABC saarest, mis hõlmavad sukeldujate paradiisi Bonaire'i ja populaarset turismisihtkohta Arubat, nägin korallid, mis olid kasvatatud ja istutatud surnuks. Kõvad korallid olid surnud.

Poolsaare välisküljele, kus see oli avatud ookeanipesule, jäi ilus elav hirvesarvekoralli haru. See on hea märk, mis tõendab, et seal, kus ookean suudab rannikualasid tõhusalt loputada, on kõva korallikeskkond tervislik.

Kahel kuulsal laevavrakil Arubal tehtud sukeldumised paljastasid rohkem surnud kiviseid koralle. Korallide kasv vrakil ja selle ümbruses Antillid näitas haigust. Korallid hajutatud laevavraki jäänuste hulgas Pedernalis olid surnud. Pehmed korallid olid külluses ja terved.

Grenada on samuti suurepärane saar, selle rifid on samuti raskustes, nagu ka Barbadose rifid. Üks Kariibi mere lemmik turismisihtkohti, Barbados on pikka aega kannatanud ülepüügi ja korallriffide kuritarvitamise all.

Pleegitatud korallid Barbadose laevahukul

Eelmisel aastal oli uppunud puksiiril korallid, kuid sel aastal oli see surnud ja pleekinud valgeks. Kurb kommentaar saare kohta, mida toetavad selle looduslik ilu ja merekeskkond.

Tumm tunnistus

St Lucial ei läinud paremini. Korallide hukkumine avamere madalatel riffidel on vaikne tunnistus kunagisest õitsvast mereökosüsteemist. Populaarses snorgeldamis- ja ujumisrannas tehti vaid piiratud vaatlusi, mistõttu ei saa teha üldisi järeldusi saare üldise korallide tervise kohta.

Antigua on veel üks suurepärane saar, mis meelitab külastajaid oma kiirte linna, avamere liivariba, kus kiirte toitmine viib nad turistidega tihedasse kontakti. Enamik turiste lihtsalt ujub ja mõned kannavad maskid ja võta kaasa kaamerad.

Surnud ajukorall Antiguas

Kudede raiskav haigus Antiguas

Paadioperaatorid toovad igal nädalal liivaribale tuhandeid külastajaid ja iga rühm toidab nõelavaid kiiri. Turistid vahutavad end päikesekaitsekreemiga, mis pestakse maha niipea, kui nad vette sisenevad. Kõik on avamere riffidel korallidele mürgised.

Liivakübarat ümbritsevad rifid paljastasid surnud korallid. Osa sellest katsid vetikad, valgeks pleegitatud surnud madrepooridega. Ei ahvatle selle olulise turismiobjekti jaoks.

Surnud staghorn korallid Antiguas

Alles aasta tagasi tehtud samade piirkondade kiire uuring näitas korallide elu vähenemist. Sukeldumis- ja snorgeldamisturism aitab oluliselt kaasa saare majandusele. Kas ilma puutumatu merekeskkonnata võivad külastajad hakata Kariibi mere piirkonna puhkust vältima?

Kuigi korallide kasvatamine laborites enne karidele istutamist pakub päästvat lootust; samal ajal kui heade kavatsustega teadlased püüavad leevendada korallide kudede kurnatust, määrides haigetele kohtadele antibiootikumidega kleepuvat vatti; Kuigi bakterioloogid püüavad jätkuvalt täpselt kindlaks teha, miks korallide kudede kurnatuse haigus esineb, on tõenäoliste põhjuste kombinatsioon piisavalt selge.

Liiga palju arendustööd, liiga palju jäätmevooge maismaalt, kaadamisest, aurustunud kemikaalid, mis vihmaga ookeani tagasi jõuavad: kõik see põhjustab keskkonnakahju. See on vaid üks aruanne, mis on lisatud paljudele sukeldujate tähelepanekutele kõikjal: korallrifid on ohus.

