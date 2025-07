Sukeldujad leidsid Galapagose saarelt elusalt ja tervena väljasurnud koralli

Teaduslikud sukeldujad Galapagose saarelt avastasid musta kivikoralli liigi, mida peeti aastakümneid tagasi väljasurnuks. California Teaduste Akadeemia.

Nende külastus tähistas esimest korda Rhizopsammia wellingtoni, mis on saarestikus endeemiline, oli nähtud alates 2000. aastast, mil see liigitati kriitiliselt ohustatud (võimalik, et väljasurnud) liigiks. IUCN Punane nimekiri.

Koralli tõmbas ligi Galapagose suhteliselt jahe veetemperatuur, kus seda leiti esmakordselt madalas vees 1975. aastal, kuid see kadus ootamatult pärast 1982.–83. aasta El Niño sündmuse põhjustatud sooja ookeaniolude saabumist.

Koostöös Charles Darwini fond (CDF) ja Galapagose rahvuspargi direktoraadi (GPND) koostöös registreerisid teadlased neljal riffialal enam kui 250 väikest korallikolooniat.

Esimene vaatlus tehti 2024. aasta jaanuaris Isabela saare Taguse lahe lähedal toimunud ekspeditsiooni ajal, kust liik algselt leiti. Edasised riffiuuringud paljastasid liigi kahes teises Isabela leiukohas ja ühes Fernandina saare lähedal.

Rhizopsammia wellingtoni (CAS)

Tulemused viitavad sellele, et jahedamad La Niña tingimused aastatel 2020–23 võisid pakkuda korallile leevendust termilisest stressist, mis julgustas teda madalamas vees uuesti ilmuma.

Hiljutised ROV-uuringud alla 100 meetri sügavusel on kinnitanud, et liik asustab ka mesofootseid riffe, mis viitab sellele, et kuumalaine ajal võis see leida ajutist pelgupaika sügavamates jahedamates elupaikades.

"Kõige põnevamad avastused"

Isabela saar Galapagose saartel (CAS)

„Varem väljasurnuks peetud olendi leidmine on üks põnevamaid avastusi, mida bioloog teha saab,“ märkis uuringu kaasautor Terry Gosliner, CASi selgrootute zooloogia ja geoloogia kuraator.

„Ainult ühe sukeldumisega leidsime üle 100 koloonia…“ R-kummikud tervel ja bioloogiliselt mitmekesisel korallriffil, millest paljud olid täis pungalisi polüüpe, mis andsid märku aktiivsest paljunemisest.

„See on tohutu tõestus: tõendid selle kohta, et liik ei klammerdu pelgalt ellujäämise poole, vaid edeneb mitmes asukohas ja sügavuses. See avastus on lootusrikas näide vastupidavusest tõusvate ookeanitemperatuuride keskel ning terav meeldetuletus sellest, mida on võimalik saavutada jätkuva looduskaitse ja korallrahude seirega bioloogilise mitmekesisuse levialadel nagu Galapagose saared.“

Tagasi ellu: Rhizopsammia wellingtoni (CAS)

2025. aastal möödub 120 aastat esimesest CAS-i ekspeditsioonist Galapagose saartele, kui meeskond „meremeesteadlasi” kogus 70,000 1906 bioloogilist isendit – raske töö läks raisku, kui need kõik peaaegu hävisid peagi pärast seda XNUMX. aasta San Francisco maavärinas.

Tänapäeval asub akadeemias Galapagose saartelt pärit teaduslike eksemplaride suurim kogu, sealhulgas originaaleksemplarid R-kummikud leitud 1975. aastal.

Uuring avaldati äsja ajakirjas MerebioloogiaJuhtiv autor ja CDF-i uurija Inti Keith kommenteeris, et avastus tõestas, et „isegi kõige haavatavamad liigid võivad püsima jääda, kui kaitseme õigeid elupaiku – ometi tuletavad selle pisikesed ja hajutatud kolooniad meile meelde, kui lähedal me olime selle igaveseks kaotamisele, ning ennetavate majandamisstrateegiate kriitilist vajadust.“

Teadlaste kogutud proove uuritakse nüüd CASi korallide regenereerimise laboris.

Korallide kasvatus Roatánis

(Ülal ja all) Roatani korallide kasvatuslabori avamine, juuni 2025 (Nick Colin © CAS)

Mujal avas CAS 18. juunil Roatánis Hondurases korallide kasvatuslabori, mis väidetavalt on esimene omataoline piirkonnas. Teadlased kasutavad seda noorte korallide juhtimiseks läbi haavatavate varajaste eluetappide, enne kui kõige vastupidavamad taas Mesoameerika riffile asustatakse, et suurendada geneetilist mitmekesisust ja vastupidavust.

Loodetakse, et madala õhuliiniga pilootprogramm on eeskujuks ülemaailmsetele riffide taastamise jõupingutustele.

