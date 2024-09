Tuukrid leidsid 1850. aastate tabamuse ja jooksmise ohvri

New Jersey sukeldumismeeskond avastas 168 km kaugusel Massachusettsi rannikust Prantsuse transatlantilise liinilaeva, mis uppus ebatavalistes oludes 132 aastat tagasi, kaotades enamiku oma 320 reisijast ja meeskonnast.

Sellega kokku põrganud aluse kapten Lyonnais aastal oli ta oma teed jätkanud, väites, et ei teadnud, et see on hukule määratud.

Atlantic Wreck Salvage'i sukeldujad, kes tegutsevad New Bedfordist oma ekspeditsioonilaeval Kohutav, oli vrakki otsinud juba mitu aastat. Selle täpset sügavust ja asukohta pole avalikustatud, kuid väidetavalt asub see "sügavas vees", suur osa sellest on maetud liivasesse merepõhja.

meeskonnaliikmed (tagant vasakult) Andrew Donn, Kurt Mintell, Joe Mazraani, Tom Packer; ja (ees vasakul) Tim Whitehead, Eric Takakjian ja Jennifer Sellitti vrakist leitud illuminaatoritega (Francois Merle, Rick Simon ja Joe St Amand osalesid eelmistel otsinguekspeditsioonidel) (Atlantic Wreck Salvage)

Üleminekul

Lyonnais ehitati Inglismaal Compagnie Franco-Americaine'i jaoks 1855. aastal, aasta enne tema hukku, firma Laird & Sons of Birkenhead. Ta oli üks kuuest laevast, mis oli mõeldud reisijate ja posti vedamiseks üle Atlandi ookeani – tema puhul Le Havre’i ja New York.

Laevaehitus oli sel ajal üleminekujärgus ja Lyonnais ehitati nii purjede kui ka aurumasinaga.

"Olles üks esimesi Prantsusmaa reisiaurulaevu, millel on regulaarsed reisid

Atlandi ookean ja varane üleminekuperioodi aurulaev Lyonnais"Avastus on märkimisväärne," ütleb sukeldumismeeskonna liige Eric Takakjian, kes oli vraki leidmisega kõige kauem töötanud.

„Tema rauast laevakere ehitusmeetodid kujutasid endast varasemaid näiteid teadaolevalt ookeanilaevade seda tüüpi kerekonstruktsioonidest.

Värvitud Illustreeritud Londoni Times joonistamine Lyonnais uppumine (Jennifer Sellitti kollektsioon)

"Samamoodi on tema tõukejõud ainulaadne selle poolest, et see on üks paljudest mootorikonstruktsioonidest, mida prooviti enne ookeaniaurulaevade pretsedentide loomist.

"Lyonnais" Otsese toimega horisontaalsed mootorid olid enne ümberpööratud segamootoreid, mis muutusid varsti pärast seda normiks, " ütleb Takakjian.

"Löö ja jookse" uppumine

Lyonnais oli oma esimesel tagasireisil Prantsusmaale, kui põrkas 2. novembril 1856 kokku USA barkiga. Aadria, mis sõitis Maine'ist lõunasse Georgiasse. Liinilaeval oli palju reisijaid prominentidest New York ja Bostoni perekonnad.

Aadria sai vigastada, kuid jõudis remontimiseks Massachusettsi sadamasse. Tema kapten oletas seda Lyonnais oli puutumatu, sest ta oli oma kursi hoidnud ega teatanud juhtunust.

Kuid väike auk kere Lyonnais lubas lõpuks piisavalt merevett, et laev üle ujutada, ja ta uppus päevi hiljem.

Andrew Donn koos X-CCR-iga sukeldumas vrakki, teda aitas Joe Mazraani (Atlantic Wreck Salvage)

Arvatakse, et enamikul pardalolijatest oli aega päästepaatides põgeneda, kui laev lõpuks põhja läks, kuid lõpuks päästeti vaid 18 inimest, kes olid nädala merel veetnud. Katastroofile viidatakse romaanis 20,000 XNUMX Liiga mere all autor Jules Verne.

Kaugemale merele

Atlantic Wreck Salvage'i partnerid Jennifer Sellitti ja Joe Mazraani, kes mõlemad on ametilt kriminaalkaitseadvokaadid, töötasid Takakjianiga alates 2016. aastast, et leida vraki asukoht, pärast seda, kui nad olid huvitatud kokkupõrke ebatavalisest loost.

Vaatamata sellele, et kaasaegsed ajalehekontod seda näitavad Lyonnais Nantucket Shoalsi kagusse langenud vrakiuurijad leidsid, et ellujäänute aruanded ja kohtudokumendid osutasid neile üha enam mere poole, Georges Banksi äärde.

Vrakikoht oli üks paljudest potentsiaalsetest jälgedest, mille avastusmeeskond aasta tagasi külgskaneeris ja tuukrid tulid augustis tagasi, et neid uurida.

See mootorisilinder oli vraki tuvastamisel võtmetähtsusega (Andrew Donn)

Vastete leidmine

Mazraani, Andrew Donn, Tom Packer ja Tim Whitehead sukeldusid vrakki mõõtmiseks 13 korda, video ja pildid. Pärast andmete ülevaatamist suutsid nad teha esialgse identifitseerimise laeva suuruse, asukoha, raudkatte, illuminaatorite ja aurumasina põhjal.

"Üks suurtest silindripeadest oli suunatud horisontaalselt ega olnud liivast väga kõrgel," ütles Mazraani. Tema ja Packer suutsid kinnitada, et selle pikkus oli 145 cm – "silindrite täpne suurus Lyonnais"mootor".

Järgmisel sukeldumisel märkas ta ka puidu surnud silma, mida kasutati taglaseks ja mis näitas, et see oli laev, mis oli varustatud nii purje kui ka auru jaoks. "Need vihjed koos asukoha, sonari andmete ja mõõtmistega kinnitasid veelgi, et sukeldusime kadunud Prantsuse liinilaeva."

Joe Mazraani fännid liivavad minema, et paljastada säilinud surnud silma (Andrew Donn)

Järeltegevuse plaanid

Meeskond kavatseb nüüd pühendada rohkem aega vraki uurimisele ja täielikule dokumenteerimisele. "Naaseme vrakipaika niipea kui võimalik," ütles Jennifer Sellitti Divernet.

„Meie 2024. aasta augustiekspeditsioon keskendus vraki tuvastamisele. Järgnevad sukeldumised keskenduvad vrakikoha kaardistamisele ja dokumenteerimisele, samuti esemete päästmisele.

„Põhja-Atland on laevavrakkidele vastutulelik. Tormid, hoovused ja püügivahendid võivad vrakid enda alla matta ja laiali kiskuda. Seetõttu on ülioluline dokumenteerida ja päästa see, mida suudame, enne kui veel rohkem aega mööda läheb.

Atlandi ookeani vraki päästmine on avastanud mitmeid vrakke, sealhulgas U-550, viimane Saksa II maailmasõja U-paat, mis teadaolevalt puhkab sukeldutavates Põhja-Atlandi vetes.

Järgmise aasta veebruaris ilmub Sellitti kõvakaaneline raamat Aadria mere afäär: Nantucketi rannikult ärajooksmine merel, nüüd laiendatakse peatükiga, mis sisaldab vraki enda üksikasjalikku kirjeldust ja fotosid.

