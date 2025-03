Sukeldumine Kuuba kaugele läände

PIERRE CONSTANT on osalenud veel ühel oma eepilisel sukeldumisretkel ootamatutes kohtades – seekord on ta kohanud mere-, maa- ja õhuolendeid, mis on mööda teed, Kuuba lääneosast Sigade laheni.

Mehhiko lahe ja Atlandi ookeani ühinemiskohas asuv Kuuba on 4,195 saarest koosnev saarestik Kariibi mere põhjaosas.

Key West asub 150 km kaugusel üle Florida väina loodes, Bahama on 22 km põhja pool, Haiti 77 km idas, Jamaica 140 km lõunas ja Mehhiko 210 km läänes üle Yucatani kanali.

Kariibi mere suurim saar Kuuba on 1,250 km pikkune, peamiselt tasane, kuid mõne lainelise tasandikuga. Selle kõrgeim punkt asub Sierra Maestra mägedes kagus. 11.3 miljoniline elanikkond räägib peamiselt hispaania, Haiti kreooli ja inglise keelt.

Kariibi mere hoovus toob sooja vee ekvaatorilt ja Kuubal on troopiline kliima, kus suurema osa aastast puhuvad kirdepassaadid. Kuiv hooaeg kestab novembrist aprillini ning keskmine õhutemperatuur on jaanuaris 21°C ja juulis 27°C.

Lääne- ja Kesk-Kuuba on "orogeenne vöö" - mäeahelik, mis tekkis kriidiajastul. Juura ja kriidiajastu lubjakivi on läänes silmatorkav massiivsete ahelike ja paljanditena.

Kõrgendatud korallriff, Bahia de Corrientes

Aktiivsed rikkesüsteemid põhjustavad igal aastal mitu maavärinat ja viimane suurem maavärin – üks magnituudiga 7 või rohkem – toimus 2020. aasta jaanuaris.

Reis Havannast

Viazuli Yutong Hiina buss jõudis Havannast Pinar del Riosse kolme tunniga. Sealt läbi mägede Vinalesse suunduval käänulisel teel läbirääkimisteks kulus 45 minutit.

Lopsakas rohelises mägimaastikus asuv väike linn oli iga turismikaardi tipphetk. Olin rentinud auto, et jätkata oma teekonda kaugel läänes asuvasse Maria La Gordasse, ja ilmusin pärastlõunal agentuuri, et kontrollida, kas see on järgmiseks hommikuks valmis.

"Me ei saa praegu arvutiga lepingut sõlmida, kuna meil pole elektrit," öeldi mulle. "See on sisse lülitatud kolm tundi ja välja lülitatud üheksa tundi. Tulge tagasi enne kella 6." Mees ei olnud sõbralik.

"Bienvenidos a Kuuba, elagu revolutsioon!” mõtlesin ma.

Kui elekter oli tagasi, kulus lepingu sõlmimiseks üle tunni. Mees oli kiusaja ja ma tõusin ärevil. Hyundai Grand i10 – mille eest olin maksnud kõrget hinda – oli igast küljest põrutatud ja kriimustatud. Algus ei olnud hea.

Hotell Maria La Gorda rannas

Järgmise päeva vara asusin teele. Maria La Gordasse ja Corrientese lahes asuvasse valitsusele kuuluvasse hotelli jõudmiseks kulus kohutaval auklikul teel kolm ja pool tundi.

See oli vastamisi Yucatani väinaga läänes ja Kariibi merega lõunas, valge liivaranna ja türkiissinise veega ääristatud kookospähklipuudega. Päike oli kõrgel ja ümberringi polnud peaaegu ühtegi hingelist.

Minu ülakorruse tuba vanas kollase tsemendimajas oli korras. Tundsin end kodus pärast rannabaari ja restorani kõrval asuvas rahulikus sukeldumiskeskuses külastust. Pärast kirglikku Havannat tundus see kõik lõõgastav.

Kai äärde sildus kaks suurt teraskerega tuukripaati ja seal olid uued alumiiniumtankid. Kuuba sigar käes, sukeldumisjuhi Rafaelil oli Richard Gere'i lahe nägu.

Sukeldumispaat Maria La Gordas

6,000 aastat ajalugu

Lõuna-Ameerika kirdeosast pärit kütid-korilased, Guanahatabey inimesed asusid Kuubale elama 6,000 aastat tagasi, põhjustades endeemilise fauna, nagu laiskloomade, väljasuremise.

Siis, 1,700 aastat tagasi, saabusid taino arawaka keelt kõnelevad esivanemad. Nad tegelesid põllumajandusega ja valmistasid keraamikat. Läände surutud Guanahatabey järeltulijad rändasid Kuuba lääneosas, samal ajal kui Taino kasvatas maniokki, puuvilla ja tubakat.

Christopher Columbus uuris kirderannikut 1492. aastal ja lõunarannikut kaks aastat hiljem. Kuuba kaardistas täielikult Sebastian de Ocampo 1508. aastal.

Olles alistanud ägeda Taino, läks saar 1514. aastal hispaanlaste kätte ja rajati lõunaranniku asula. Kohalikud elanikud võisid olla sõbralikud, kuid sissetungijad olid nad ikkagi tapetud või orjastatud.

Aastal 1519 alustas Hernan Cortès asteekide impeeriumi vallutamist Santiago de Cubalt Yucatani kaudu. Pärast 1550. aastat hävitasid põliselanikud suures osas sellised haigused nagu leetrid ja rõuged, samas kui sissetungijad õppisid tubakat kasvatama ja seda sigarites suitsetama.

Hispaania kolonistid jagasid põlisrahvaste naistega DNA-d. Nad rajasid suhkru- ja tubakaistandusi ning importisid Aafrikast orje. Koloonia Kuuba oli sagedane põngerjate ja prantsuse korsaaride sihtmärk.

Sinitriibuline ja prantsuse nurrumine, Alejo de Moro

1741. aastal vallutasid britid Guantanamo lahe ja hiljem Havanna ning võtsid kontrolli lääne, avades kaubavahetuse Põhja-Ameerika ja Kariibi mere kolooniatega. Seejärel vahetasid britid Kuuba Florida vastu.

Hispaania järgnes Suurbritanniale orjakaubanduse ametlikult kaotamisel 1820. aastal, kuid Kuuba püsis orjuse all kuni 19. sajandini, mille lõpupoole tekkis Kuuba suhkru buum. Suurem osa sellest läks USA-sse ning uute teede ja raudteede ehitamiseks.

Pärast Prantsuse revolutsiooni edu ja mustanahaliste orjade mässu Haitil tuli 1868. aastal Kuuba enda iseseisvusdeklaratsioon, millele järgnes iseseisvussõda (1895) ja üleandmine USA-le (1898). Lõpuks, 1902. aastal, sündis iseseisev Kuuba Vabariik.

Kuuba revolutsioon toimus aastatel 1953–1959, mil marksistide liider Fidel Castro koos Che Guevaraga avas Kuuba ajaloos uue lehekülje.

Paraiso Perdido

See oli minu esimene sukeldumispäev, päike paistis väljas, taevas sinine ja laht nagu järv, ilma tuuleta. Paadiga ühines rühm 12 Ameerika üliõpilast koos nende ülikooli professoriga, kes töötasid konserveerimisel. Kuna neil oli vähe sukeldumiskogemusi, kulus neil oma "värskenduseks" valmistumine kaua aega.

Paraiso Perdido oli 25-minutilise paadisõidu kaugusel Cabo Corrientese suunas, järgides kõrgendatud korallide lubjakivi rannajoont. Vesi oli 27°C soe, nii et mul poleks shorti vaja.

Nähtavus vee all oli suurepärane. Avamere riffi ümbritses valge liiv. Põhi oli täis pruuni välimusega gorgoone, mõned roosad vaasikäsnad, kuldkollased torukäsnad ja tünnkäsnad.

Kollane snapper

Mereelu oli elav. Kalaparved hõlmasid sinise triibulist nurinat (Haemulon sciurus) ja prantsuse nurin (Haemulon flavolineatum) nende kollaste diagonaalsete triipudega.

Kreooli raasik (Clepticus parrae) oli tüüpiline Kariibi mere liik sinise, musta, lilla, kollase ja valge segus. Väike, kuid atraktiivne sinipea-rästas (Thalassoma bifasciatum) olid väga aktiivsed.

Imeliste hulka kuulusid Hispaania siiga (Bodianus rufus), pealt pool lillakasroosa ja kõhult pool kollane. Seljalt must valgete teemantidega ja toretsev punane kõht, emane stoplight papagoikala (Sparisoma viride) oli jahmatav.

Emane stoplight papagoikala

Lillad tavalised merefännid (Gorgonia ventalina) oli külluses. Väike kool hõbedast tungrauda (Caranx ruber), mille taga oli must triip ja teine ​​alumisel sabauimel, suumis minust välkkiirelt mööda.

Paraiso Perdido baaritungra kool

Kruiisivad kreoolid, Paraiso Perdido

Trompetkala Paraiso Perdidos

Acuario & Almirante

Acuario oli tõeline akvaarium 8 m vees. Sile tüvikala (Lactpphrys trinqueter) oli peen, nagu ka tabamatu prantsuse inglikala (Pomacanthus paru). Neljasilmaline liblikkala (Chaetodon capistratus), mille tagaküljel oli must täpp, olid võluvad. Sinine tang (Acanthurus coeruleus) olid kõikjal.

Valge nurin Acuario juures

Almirante oli rannikuäärne riff, millele eelnes valge liivane põhi. Libisesin üle aiangerjate preeria, enne kui jõudsin sügavusse vajuva veeväljakuni. Oranži, lilla-punase või pruuni niitjas käsnasid oli palju ja nägin paraja suurusega vaskpruuni-musta koralli põõsaid.

Üksik suur barracuda ja crevalle tungraud (Karanxi jõehobud) sõitis läbi sinises. Kolmkümmend neli meetrit allpool, atraktiivne sealiha (Anisotremus virginicus) kollaste horisontaalsete triipudega ja kahekordse musta triibuga sinakasvalgel näol jätsid mind hingetuks.

Ma imestasin kuninganna inglikala (Holacantus ciliaris), sinine ja kollane nägu, mille külgedel on kollase servaga soomused. kreooli wrasse (Clepticus parrae), tumesinine musta peaga, voogesituse poolt. Bermuda tibu (Kyphosus sectatrix) ja valge nurin (Haemulon plumieri) jälgis sukeldujaid uudishimuga.

Kuninganna inglikala

Patio de Vanessa oli madal sukeldumine. Maandusin merefänni juures, kes võõrustas kahte armsat flamingo keelekarpi (Cyphoma gibbosum) kollakasoranžis, ruudukujulise kujundusega piki seljaharja. Vöödiline liblikala (Chaetodon striatus) meenutas mulle Galapagose. Hall inglikala (Pomacanthus arcuatus) nägi välja nagu prints.

Flamingo keeled merefännil, Patio de Vanessa

Hall ingelkala "nagu prints" rifi kohal, Patio de Vanessa

Bermuda tibu, Patio de Vanessa

Prantsuse nurrumine, Patio de Vanessa

Cabezo de Ludo

Maria La Gordast veidi eemal asus vanal tsemendimuil päikese käes peesitavate kuninglike tiirude kollektsiooni. Rand ulatus lõunasse Cabo Corrientese suunas, lõppedes korallipurudega.

Kuninglikud tiirud

Sisenesin Florida õlgkattega palmide metsa, mida tuntakse kohapeal Guano de Costa nime all. Punaste peadega mustad kalkunid lendasid rannajoone kohal edasi-tagasi. Palmimetsa viiv rada kirjeldas kaimanidega asustatud soolase vee laguuni serva: "Nad ei ole agressiivsed!" Mulle öeldi.

Türgi raisakotkas, Palenque de los Cimarrones

Cabezo de Ludo lebas Cabo Corrientese lähedal ja oli seinasukeldumine, kus kohtasin paraja suurusega täpilist ogavat homaari ja suurt tiiger-rühklit (Mycteroperca tigris). Kivikaunitar ingelkala (Holacanthus trikoloor) oli kuldkollase pea ja musta kehaga.

Mööda lendas kotkakiir ja skaala teises otsas oli üllatus, kui nägin kreemikasvalget salati merinälkjat (Elysia krõbe).

Täpiline homaar, Cabezo de Ludo

Käsnad seinal, Cabezo de Ludo

Salati merinälkjas, Cabezo de Ludo

Tüdinesin Maria La Gorda toidust, mis oli päevade kaupa vähe valikut, vähe köögivilju ja külmutatud kala pakkunud, asusin lähedalasuvasse külla sõitma – aga avastasin, et auto ei käivitu!

Mööduv mehaanik tuvastas, et kütusepump oli lakanud töötamast ja aku oli tühi. Pidin varuosade saamiseks helistama Pinar del Rio rendifirmasse ja veok ilmus kohale alles pärast pimedat.

Cadena Misteriosa

Cadena Misteriosa oli veel üks seinasukeldumine, mis piirnes sisemise laguuniga. Liiva seest tõusis õhku teemantkiir, mille peal oli kala.

Kollapea-rästas (Halichoeres garnoti) köitis mu tähelepanu, nagu ka punapapagoikala (Scarus aurofrenatum). Naastes üle rifi tipu, seisime silmitsi tugeva lõunapoolse hoovusega ja meil oli raske, pumpades metsikult õhku!

Ancla de François oli madal ja vaikne. Sukeldumisjuht Rafael näitas taltsat noorkala käte vahel ja juhtis tähelepanu vingele nooruki laigulisele trummile (Equetus punctatus) mustvalge, peen poolkuu kujuga.

Sukelduja Rafael noorkala lõvikalaga, Ancla de François

Noorte laiguline trumm

Prantsuse inglikala, Ancla de François

Sukeldujad kanjonis, Cuevas de Pedro

Neljasilmaline liblikala, Cuevas de Pedro

Punane taguots Moby Dickil

Niitjas käsnad ja sukelduja, Moby Dick

Minu sõiduk nüüd taas töökorras, jõudsin lõunale La Bajada külla. Maité juures casa konkreetne, Kuuba hommikusöögiga majutusasutus, nõustusid nad pakkuma kalajahu, kui olen valmis seda 90 minutit ootama.

"Jälgige rada mööda mereranda kuni Poza de Agua Dulceni," öeldi mulle. See oli Guanahacabibesi rahvuspargi mereranna lähedal asuv magevee kraanikauss, mis sobib suurepäraselt ujumiseks. Tagasi Maité juures ootas kuninglik söök: snapper riisi, mustade ubade, köögiviljade ja magustoiduks papaiaga.

Magevee kraanikauss La Bajada mereranna lähedal

Lõunasöök konkreetses majas

Kui Maria la Gordas sukeldusin, suundusin Cabo San Antoniosse. Kuuba läänepoolseim punkt on 75 km kaugusel Guanahacabibesi rahvuspargi kõrbes. La Bajada külastuskeskuse lähedal kohtasin teel punaste krabide rännet.

"Kas teil on varurehv?" küsis giid.

"Jah, miks sa küsid?"

"On 50% tõenäosus, et teil on krabi küünistest rehv läbi torgatud," öeldi mulle.

Punased krabid liikvel Guanahacabibesi rahvuspargi külastuskeskuses

Punased krabid

Vihma sadas ja ma ei tahtnud hätta jääda, nii et lükkasin reisi edasi ja jalutasin koos kohaliku metsavahiga metsa. Põnevad olid endeemilised linnud: mesilaste koolibri; Kuuba smaragd, tumerohelise sulestikuga koolibri; metsatukk-kuninglind ja Kuuba pewee. Ühes madalas koopas jahtis Kuuba boa nahkhiiri.

Kuuba smaragd-kolibri, Punta Perdix

Finaal Vinalesis

Suundusin järgmisel päeval tagasi Guanahacabibesi rahvusparki, kus tee ääres tiirlesid nii metssead kui ka Desmarest hutia, pruun rasvane capibara näoga näriline ja valge sabahirv.

Demarest hutia Playa Gironis

Endeemiline Kuuba iguaan peesitas oksal päikese käes ja kaimanid hõljusid laisalt laguuni pinnal. Cabo Corrientes ja Cabo San Antonio olid 16. ja 17. sajandil olnud Briti, Hollandi ja Prantsuse piraatide varjupaigad.

Olles vastu Hispaania valitsemisele ja Sevilla sadama kaubandusmonopolile, oli nende salakaubavedu omal ajal tavapärane. Piirkonnast on leitud mitu laevavrakki.

Naasin auto juurde, olles närvis, et kütus saab enne Pinar del Riosse jõudmist otsa. Mõned päevad Vinaleses osutusid suurepäraseks looduses jalutamiseks, tubakaistanduse külastamiseks ja unikaalse rummi, mis on valmistatud pisikestest guayaba viljadest, maitsmiseks. Lubjakivikoobaste hulka kuulus põnev Cueva de Palmarito, maa-alune jõgi ja järv.

Järv ja voolukivi Cueva de Palmaritos

Caverna de Santo Tomas, Vinales

Kuuba sigarite valmistamine Vinalesis

Playa Giron

Playa Giron Bahia de Cochinose (Sigade lahe) lõunarannikul oli minu reisi teine ​​osa. Sinna jõudmiseks tuli teha paar Viazuli bussireisi Havanna kaudu.

Üks casa konkreetne juhtis oma sukeldumiskeskust ja sukelduja-omanikul Juliol oli pikaajaline maine isikliku teenuse osutajana.

Julio assistent Juan Carlos ilmus oma vintage matt-hõbedase autoga, mis tõmbas omatehtud haagist. "Vene Volga, mudel 1989, maailma parimast riigist," kuulutas ta. 35-aastane auto oli oma aja teinud, kuid "see töötab suurepäraselt oma uue Hyundai mootoriga".

Juan Carlos oma vene Volgaga

Jõudsime Punta Perdixi, siksakitades punaste maismaakrabide parvede vahel, mida tuntakse zombikrabidena. Neid on neljas värvitoonis: must, punane, kollane ja roheline ning nad suunduvad mere poole kudema, kuigi paljud on selle käigus purustatud ja pakuvad kalkuni raisakotkadele tasuta einet.

Nende munad kooruvad meres, kus vastsed elavad planktonina ja naasevad maale megalopa vastsed.

Playa Gironis toimus sukeldumine kaldal. Sukeldujad panevad end üles tõstetud paeriiulile, hüppavad merre ja ujuvad 100–150 m üle liivamadala. Pinnatingimused on tavaliselt ideaalsed, kuigi tuule puhumisel võib see olla karm.

Playa Gironi mererand

Oma 7-millimeetrisesse kostüümi riietatuna viis Julio mind otse äraviskele. Nähtavus oli hea ja nõlv oli täis lillakas-sini-punaseid niitja käsnasid, oranže käsnasid, vaaskäsnasid ja klassikalisi kollaseid torukäsnasid, kuigi vähe kalu. "Inimesed peavad elama, näete," öeldi mulle.

Möödusime uppunud ümberpööratud kalapaadist, kus kaks suurt Santoyo krabi (Mithrax spinosissimus) muljetavaldavate küünistega peitus. Hall inglikala sõitis mööda, kui ma 27 meetri kõrgusele vajusin, ja suur Cubera snapper (Lutjanus cyanopterus) osutus uudishimulikuks.

Sukelduja ja uppunud kaluripaat Alejo de Moro

Sinine tang, Alejo de Moro

Väljaspool oma auku jälgis ogaline homaar. Sinivalge puhtam pikkade küünistega krevett (Periclimenes yucatanicus) tantsis oma anemoonis.

Puhtam krevett oma anemoonis, Alejo de Moro

Olenevalt ilmast viis Julio mind sukeldumispaikadesse, kus on kanjonid ja sügavad ujumiskohad. See oli võimalus kohtuda uute esindajatega Hüpolektrus perekonda, kuhu kuulub vähemalt 18 liiki. Rühmaga seotud väikesed külakesed asuvad Bahama saartelt Yucatanini.

Mul on indigopildid (Hüpoplektrus indigo); häbelik (H guttavarius); kuldne (H gummigutta); keelatud (H puella) ja võiküla (H ühevärviline) sordid.

Los Tunnelesi sukeldumiskoht, Punta Perdix

Indigo alevik, Los Tunneles

Suur barracuda, Los Tunneles

Meduusid päikese vastu, Los Tunneles

Niitjad käsnad ja sukelduja Los Tunneles

Veel üks kalalaeva vrakk, Los Tunneles

Cueva de los Peces

Cueva de los Pecesit kirjeldati kui koopasukeldumist. Vaevalt 100 meetri kaugusel mererannast oli see veesilm üleval mage ja all soolane vesi. Piki rannikut kulgev tektooniline rike ühendas erinevaid cenotes.

Sinise tangi koolkond, Cueva de los Peces

Ookeanikirurg, Cueva de los Peces

70 meetri kõrgusele kukkudes oli see tume kuristik sirgete seinte vahel, kuid see oli piiratud inimese jaoks, kes on nautinud Yucatani suurepärast koopasukeldumist.

Cueva de los Peces sinkhole

Seinte vahele Cueva de los Pecesis

Koopast väljumine

Tasuvam oli jalutuskäik metsas kogenud linnuvaatleja Leoncioga. See võimaldas mul näha endeemilist Kuuba pügmee öökulli; suurepärane Kuuba trogon, rahvuslind; ja võluv Kuuba tody õunarohelise, valge ja punase värviga.

Kuuba trogon

Kuuba mänguasi Playa Gironi metsas

Koopas, mis oli täis Jamaica puuvilja-nahkhiire, jälitas pimeduses Kuuba boa. Kuuba on täis looduslikke imesid neile, kellel on aega ja pühendumist.

Reisi lõpupoole olin Cienfuegose bussijaamas ja ootasin Viazuli bussi Trinidadi. Saal oli rahvast täis, inimesed rääkisid kõvasti telefoniga ja teised karjusid taustal. Kohalik buss oli tühistatud ja reisijad kogunesid vihaselt ühe vastutava mehe ümber.

Tühjas kontoris helises halastamatult telefon – see kõik kõlas nagu hullumaja. Üks kaastundlik kuubalane kummardus järsku minu poole ja sosistas: "Vabandust, señor, see on Kuuba... see on keeruline."

