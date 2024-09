Põrgukellad ja muud Yucatani koopa eripakkumised

PIERRE CONSTANT on olnud Mehhikos ja soovib sellesse süveneda cenotes – eriti ajal, mil vähemalt osa neist võib sattuda ohtu. Ta kirjutas raporti ja tegi kõik pildid…

Yucatan on põnev maa mitte ainult oma kultuuri, ainulaadse looduse ja eluslooduse või maiade iidsete arheoloogiliste paikade poolest, vaid ka seetõttu, et see on koopasukeldujate paradiis.

See oli minu viies külaskäik viimase viie aasta jooksul. 2017. aastal osalesin Playa del Carmenis TDI sidemount koopakursusel. 2018. aastal sukeldusin cenotes ümber Merida ja naasis järgmisel aastal lisa saamiseks.

Aastal 2020, minu koobas-koolitus lükati sammu edasi Playa ja DPV lavakursusega koolitus Tulumis. See oli põnevam, kuid väljakutsuv – sellisel tasemel allveekaamerat kasutada ei saa, sest varustusega tegelemiseks on vaja mõlemat kätt.

Elliot sügavusel Regina soolase vee Alexis Passage'is

Vaevalt saab pärast ühte reisi teeselda, et olete Yucatani teinud. An Open Water Sukelduja a cenote on lubatud teha ainult koobassukeldumisi, kusjuures päevavalgus on alati silmapiiril. Kõik ülaltoodud keskkonnas nõuab konkreetset koobast koolitus järgneb arenenud koobas koolitus, kõik enne täieliku koopa külgmise taseme saavutamist ja nii edasi.

Enamik sukeldujaid kogeb cenotes esimest korda nautida vaid piiratud juurdepääsu ja tutvuda klassikaliste paikadega, mida enamik turiste sukelduvad. Tuhandetega cenotes mille hulgast valida, kuluks selle kõige uurimiseks terve elu.

Kõige pühendunumad, raskemad koopasukeldujad jätkavad uute avastamist cenotes aeg-ajalt või suruda kaugemale olemasolevate koopasüsteemide tundmatusse ulatusse.

Elliott sammaste vahel Tortugal

gondwana

Enne Põhja- ja Lõuna-Ameerika ning Aafrika mandritest koosneva iidse Gondwana lagunemist oli Yucatan ajutiselt seotud sellega, millest ühel päeval saab Venezuela. Kui proto-Atlandi ookean ja Mehhiko laht hakkasid moodustuma 140 miljonit aastat tagasi, murdus see lahti ja muutus isoleeritud plaadiks.

Pöörates vastupäeva ja triivides läände järgmise 50 miljoni aasta jooksul, põrkas Yucatan kokku Mehhikoga. Poolsaare ida pool tekkis murdumisvöönd ja tekkis Yucatani nõgu.

Yucatani platoo oli valmistatud kriidiajastu lubjakivist, millel ei olnud pinnapealseid jõgesid, kuid millel oli aluspinnas, millest vesi imbub. Meteoriidilöök, mis jättis Yucatanisse tohutu kraatri ja põhjustas maailma teise massilise väljasuremise, tekitas maa all ka tohutu murdumisvõrgu ning miljonite aastate jooksul lahustas vihm lubjakivi veelgi, et tekitada maa-aluseid veevoogusid ja vajutusi.

Maailma pikimad maa-alused jõed, mis on klassifitseeritud "süsteemideks", asuvad Yucatanist ida pool asuvas Quintana Roo rannikupiirkonnas.

Max valgustab Xulo sammaste kollektsiooni

Jääaeg mõjutas poolsaart 150,000 20,000 kuni 65 XNUMX aastat tagasi. Viimane nägi Aasiast inimeste saabumist maissilla kaudu üle Beringi väina. Äärmiselt külmades oludes tõmbasid nad maa alla elama. Mere tase oli XNUMX m madalam kui praegu.

Eelajaloolised loomad, nagu karud, hiiglaslikud laiskud ja mõõkhammastiigrid, jagasid koopaid, samal ajal kui maapinnal rändasid mammutid, mastodonid ja glüptodondid koos laamade, kaamelite ja hobustega.

Viimase jääaja lõpus, umbes 8,000 aastat tagasi, tõusis meretase ja enamik koopaid ujutati mereveega üle. Vihmadest pärit magevesi tõusis selge kihina ülespoole, moodustades uduse halokliini, kus sool ja magevesi segunevad nende vahel.

Max stalaktiidid ja sambad Xulos

Palju hiljem mängisid koopad maiade kultuuris olulist rolli. Sõna cenote pärineb maiadest dzonot, mis tähendab veega täidetud kuristikku või koobast, mis sümboliseerib sissepääsu Xibalbasse, surnute allilma, aga ka viljakat paika, kust sünnib elu – sümboolset rada Maa ja inframaailma vahel.

Gran Acropolis, Yaxchilan

Vapusuudest on leitud keraamikat koos ohvriannijäänustega, näiteks noorte tüdrukute jäänustega. Cenotes mõnikord pakkus matmispaiku vanematele inimestele või kõrgetele isikutele. Tänapäeval peavad maiad cenotes austusega, kui koopavaimude koht.

Minu värskendus

Air France'i lend maandus Cancunis öösel. Sorteerisin rendiauto ja kiirteel vihmaga jõudsin tund aega hiljem Playa del Carmeni hotelli, jõudes magama juba palju pärast südaööd.

Kohustuslik oli üleminekupäev sukeldumisvarustuse ja allveekaamera ettevalmistamiseks. Ma pidin järgmisel päeval kohtuma oma koopasukeldumisjuhi Maxiga. Olime kohtunud neli aastat varem Merida reisil.

Koopasukelduja Max

Väga professionaalselt alustas Max minu varustuse põhjaliku ülevaatamisega, kaebas mõne aspekti üle, näiteks pika vooliku puudumise üle minu teisel. regulaator, nöörilõikur ja poolid.

Ma polnud kaks aastat koopasukeldumisega tegelenud, seega oli vaja värskendust. Tundsin veidi pinget mõttest, et olen taas pea kohal, ja teadsin, et pean täielikult keskenduma. Regulaarselt mitte harjutades võivad asjad ununeda ja selle tegevussuuna puhul pole ruumi eksimistele.

Olin teinud 25 cenotes / koopad praeguseks ja otsis midagi uut, põnevat ja võimalusel 'erilist'.

Meie esialgne sõit viis meid põhja poole Puerto Morelosesse, kust pöörasime Ruta de los Cenotes'i teel läände. Yucatani džungel on üsna kuiv, puude maksimaalne kõrgus on 15 m ning see on koduks hämmastavatele lindudele ja põnevatele loomadele, nagu jaaguarid ja pumad, keda Maxile meeldib pildistada kaugematesse kohtadesse paigutatud infrapunakaamerate abil.

Zapote: puu ja kellad

Silt Zapotes cenote

Sapodilla cenote päikesevalguse käes

Plaanisime sukelduda Zapotesse, liivakellakujulisse sinkaugusse, mis osutus vee all olles üsna tumedaks ja mille 30-35m sügavusel oli mürgine vesiniksulfiidikiht. Sellest tõusis 4,500 m sügavusest peenrast välja 54-aastase zapote puu tüvi nagu kummitus.

Max ja ümberpööratud seente stalaktiidid Zapotes

Zapote teeb ainulaadseks seintel rippuvad “põrgu kellad” ehk ümberpööratud seenekujulised stalaktiidid. Need moodustised tekivad vees biogeokeemilise mehhanismi kaudu, kuigi kellad tekitavad vesiniksulfiidikihti lõksus olevad bakterid.

Ekstreemofiilidena tuntud bakterid arenevad äärmuslikes keskkondades, töötlevad väävlit ja tõstavad vee pH-d, et luua halokliini kohal ainulaadseid moodustisi. Nii et kellad elavad väljastpoolt ja väävli jõul töötavad organismid aitavad kaasa kaltsiumi kogunemisele.

Põrgu kellad lähedalt

Sukeldub seente stalaktiitide vahel

Kellad nõuavad vähese valgusega keskkonda ja moodustuvad ainult kihi lähedal kuni 35 m. 2020. aastal väitis üks teadlane, et need tekkisid nii süsihappegaasi mullide tõttu, mis tõusid sügavast ja jäid vastu peaaegu horisontaalset lakke.

Mõnede kellade radiomeetriline dateering näitab, et need kasvasid holotseeni kesk- ja hilisperioodil. Mõned neist naljakatest CO 2 - tarbivad seened võivad ulatuda 1-2 m pikkuseks ja 80 cm laiuseks ning naabruses paiknevad vajutusaugud sisaldavad sarnaseid struktuure. Zapote puul endal kuvatakse "beebikellad".

Zapote puutüvi, kus sukeldujad laskuvad

Max Zapote ohutuspeatuses

Maravilla kuppel

Lähedal asus Cenote Maravilla – omaniku poolt osaliselt õhku lastud ümmargune kraanikauss, millesse ronis alla järsk puidust trepp. Vee all olles hakkas silma silmatorkav kuplikuju.

Ühtegi mainimist väärivat moodustist polnud, kuid oli suurepärane nähtavus ja suurepärane varajase pärastlõunase valguse võll, mis tungis sügavasse.

Sait pakub õhkkonda veealune fotograafia samuti a koolitus sait vabasukeldujatele. Vee temperatuur oli 25°C.

Vabasukeldujate koolitus Maravillas

Karpide fossiil seinal, Maravilla

Järgmiseks paariks päevaks suundusime lõuna poole, Dos Ojose lähedale ja Sac Actuni süsteemi. See oli loodud 2018is kui maailma pikim teadaolev veealune koobassüsteem, mis ühendab 187 cenotes ja hämmastavalt 365 km pikkune.

2008. aasta märtsis uurisid kolm Proyecto Espeleogico de Tulumi liiget Hoyo Negro auku ja leidsid 60 meetri kõrguselt mastodoni jäänused. 43 meetri sügavusel asusid 12–13,000 XNUMX aasta vanused teismelise maiade naise, paleoameeriklase, keda nüüd nimetatakse Naiaks, kolju ja luud.

Platvorm Tak Be Ha-sse cenote

Salajane vesi

Cenote Tak Be Ha (Salavesi) juures toodi meie mahutid köiega läbi laes oleva korstnaaugu veetasemele. Järsk kivitrepp võimaldas kõndida alla suurde laia kambrisse, kus oli palju kaunistusi ja tehisvalgust.

Tak Be Ha stalagmiitide vahel looklemine

Tak Be Ha veerud

Hoiatussilt, Tak Be Ha

Stalaktiitide ja heliktiitide lae all asub Tak Be Ha

Kaugemal viis 8 km pikkune auklik pinnastee läbi metsa Concha alani, pooleldi varisenud vajutusse, mille juured ulatusid nagu roomava kombitsad. kaheksajalg. Džungli tunne oli valdav.

Sambad ja stalaktiidid Conchas

Concha helicite all

Max suundub Concha tunnelisse

Concha cenote sukeldumisest väljuvad koopasukeldujad

Juurdepääs vette oli valge liiva kohal väga madal. Koopast väljas kasvasid kõrged lehtpuud ja mööda lendasid kaunid mutrilinnud. Lubjakivis olevast kitsast väravast läbi hiilides kukkusime ülejäänud sukeldumise ajaks kohe 14 m sügavusele. Nähtavus oli täiesti selge.

Esimesel T-ristmikul järgisime vasakpoolset joont, lookledes läbi erinevate kambrite, mille katusel rippusid nooltena sambad, stalagmiidid, stalaktiidid ja heliktiidid.

30 minuti pärast, kui mu näidikud näitasid 140 baari, märkis Max koopa põranda kohal oleva üleulatuse. Endalegi üllatuseks nägin ma hiiglasliku laiskuri luustikku, Xibalba oviceps, mis asus seal, kus ta suri enam kui 10,000 XNUMX aastat tagasi viimasel jääajal.

Hiiglasliku laisklooma luustik Conchas

Hiiglaslik laisklane (Museo de la Prehistoria)

Tagasiteel tõmbas Max mind kõrvale väikesesse kambrisse. Väike silt numbriga 285 tähistas väikese gomfoteri luid, Cuvieronus tropicus, muljetavaldav mastodon sirgete ettepoole suunatud kihvadega.

Kitsast džunglirada mööda tagasi autoni sõites, paak õlal, märkasin aukartusega pisikest madu, kes oli kenasti kivile keerdunud ja tormas tagasi pildistama.

"Olge väga ettevaatlik, see on a nauyaca!” hoiatas mööduv Mehhiko koopasukelduja. Ülim kaevurästik Mõlemad aspers on väga mürgine madu, mida tuntakse ka nime all fer-de-lance mis võivad mürki sülitada kuni 2 m kaugusele. "Mu sõber sai hammustada ja jäi neljaks päevaks intensiivravisse...".

Ülim rästik, mis puhkab kivil Conchas

Ma ei olnud pildistamise ajal kaugemal kui 50 cm. Varsti pärast seda sattus Max karvasele Yucatecan tarantlile, Brachypelma epicureanum, metsaalusel. Must punaka kõhuga, peitis end kiiresti oma auku.

Tanniin on suurepärane

Minu neljandal koopasukeldumise päeval viis Max mind ühte oma lemmikpaika, mis asub Tulumist 20 km ja sisemaal 8 km kaugusel. Teine tarantel tervitas meid parklas, kui panime varustust ja paake ette ning 50 m jalutuskäigul Koisse cenote 60 cm pikkune Lõuna-Yucatani varieeruv korallmadu, Micrurus apiatus, libises mööda metsaalust.

Karvane tarantel tuleb Koid vaatama

Tumepunane mustade triipudega, millel olid kitsad kollased ribad, see oli uhke olend, üsna häbelik, kuid mürgine.

Roostes raudtrepp laskus spiraalselt alla cenote's väike ava, otse veepinnale. Tsemendiplokid aitasid mahutite mahapanekul madalasse vette. Seal oli lai kuppel, madal lagi stalaktiitide ja mõne nahkhiirega – põrand oli mustast lenduvast nahkhiireguaanost, seinad aga valgest lubjakivist.

Kahekordne valguse murdumine koi keeles cenote

10-14m sügavusel viis Max mind vee alla Xuxisse cenote. "Ma näitan teile midagi erilist," oli ta öelnud ja nüüd imestasin seda vaatepilti.

Max lähivõte Xuxi cenote tanniini vastu

Vihmaperioodil põhjustab pinnase ja lehtede olemasolu palju parkaineid, mis imbuvad vee alla. See tähendab hingematvalt punaseid, oranže, kollaseid ja rohelisi veesambas – apokalüptiline nägemus. Surusime edasi erinevatesse kambritesse.

Pärast piknikut Tacos, naasime Koisse, kuid seekord hüppasime vasakule ja siis paremale ebaselgele elevandiluude hunnikule, milleni jõudsime pärast 30-minutilist ujumist. Väikesed valged INAH (Instituto Nacional de Antropologia y Historia) koonused olid paigutatud teadusliku uurimise indikaatoriteks.

Märgised näitavad elevandi kivistunud luid

Xulo poole

Tulumist lõuna pool, veidi enne Muyili, asub Uku Cuzam, mida kutsutakse ka Xuloks kohaliku Maya omaniku järgi. Alvaro Roldan uuris seda algselt 2013. aastal, kuid on nüüd ühendatud Systema Caterpillariga ja sellest allavoolu. "Viie tärni cenote!” hüüdis Max.

Trepp alla Xulosse cenote

Koha hooldajaks oli eakas mees nimega Emilio koos oma kahe koeraga. Pärast 300 peeso osavõtutasu (11.60 naela) maksmist läksime trepist alla madalasse kohta cenote. Veelaud oli pimedas ja ma pidin sättimiseks kiivri tule põlema.

Väga kiiresti kahanes rida 10 meetri kõrgusele ja ilmusid ülimalt ehitud kambrid vingete sammastega, stalaktiitide sadu, sõrme- või lühtrikujulised stalagmiidid ning drapeeringutest ja heliktiitidest seinad.

Lummus oli lühiajaline. Max hüppas järsku paremale, madala lae all olevasse piirangute koridori. Ümberpööramine oli mõeldamatu ja edasi liikumiseks pidin oma kaamera välja sirutatud strobohoovadega külili asetama. See tundus üsna ebamugav.

Lõpuks jõudsime järele külgtunneli kaudu kulgevale põhiliinile. Veel üks hüpe ja sealt oligi tagasi baasi, 56-minutilise sukeldumisega. Strobid lakkasid korralikult töötamast ja kahtlustasin, et patareid on tühjad. Otsustasin järgmiseks sukeldumiseks kaamera maha jätta.

See osutus targaks otsuseks, kuna minu sukeldumisjuht tegi pärast kolmandat topeltnoolte komplekti hüppe vasakule ja juhatas mind läbi piirangute ja väga kitsaste katusealuste käikude, peatumata külili kallutades. Ta andis mulle isegi märku, et lõpetaksin võtmehetkedel, et saaks minust oma GoProga videot teha.

Max väljub Xulo koopast

67 minuti pärast, olles rahul minu soorituse ja ujuvusega, surus Max enne väljumist positiivselt kätt.

Rahulikult oma puust onni ees istunud Emilio ootas meid a caguama, 1-liitrise pudeli õlut, tema koerad maas puhkamas. Paar tukaani lendasid üle pea, maandusid oksale meid piiluma ja tõusid kohe õhku, kui kaamera haarasin.

Emilio naudib Chulo maja ees õlut

Alexis Passage

Järgmiseks kolmeks ööks Tulumis oli mu viimane sukeldumispäev Ellioti ja Cenote Regina juures. Algselt uuris seda 2004. aastal Robbie Schmittner, kuid nüüd on see ühendatud Sistema Ox Bel Ha-ga (Maiani sinise kaudu), kuid see on halvasti tuntud, välja arvatud õnnelikud!

Regina peatunnelisse stalaktiitide katuse all

Suur puidust tekiga veebassein oli ümbritsetud palmipuudega. Hägune sissepääsuauk algas piiranguks, seejärel avanes üsna pimedasse, laia tunneliga koopasse. Plaan oli T-vasak, T-vasak, kuni sukeldusime sügavale kanjonisse 25m sügavusel.

Korraga muutus see Alexise väina maa-aluses valges ja helesinises jõesängis, kus esineb halokliin, otsekui võluväel heledamaks ning kõik oli 30 sekundit hägune. See oli lummav keskkond – aga mul oli juba aeg ümber pöörata.

Helesinine tunnel edasi

Sambad ja stalagmiidid, Regina

Järgmiseks sukeldumiseks oli tegevusplaan T-parem, T-vasak ja T-parem. Taas langesime sügavale mereveekäiku, mis on kaugemal kui 18 m.

Vaadates halokliini hägususse kadumas Elliot, muutus mu parem kõrv surve all valusaks ja mõistsin, et ma ei saa enam sügavamale minna, riskimata tõsiste probleemidega. Sellest võib mõne sekundiga saada õudusunenägu.

Viipasin meeletult oma tulega Ellioti poole, kuni ta mõistis, et mu märguanne on sukeldumise katkestamine. Parem karta kui kahetseda.

Pierre Constant pärast sukeldumist Conchas cenote

Maiade rong 2018. aasta septembris kuulutas Mehhiko president Andres Manuel López Obrador välja 1,525 km pikkuse "Maiade rongi" projekti ümber Yucatani poolsaare. Mehhiko relvajõududele kuuluv see ühendaks ahelas Palenque, Escarcega, Merida, Cancuni, Tulumi ja Bacalari linnad. Linnades korraldatud rahvahääletus näitas, et 92% inimestest oli selle poolt, pärast seda, kui neile lubati turismi arendamist ja muid hüvesid ning 321 miljardit peesot (umbes 16 miljardit USA dollarit) rahastatakse peamiselt piirkondlikust turismimaksust. Ehitus algas juunis 2020 ja peaks valmima tänavu, Keskkonna- ja põlisrahvaste õiguste aktivistid olid vastu uute radade rajamisele läbi džungli ja ennustasid looduskatastroofi. Projekti edenedes väitsid nad, et džunglit raiutakse ilma keskkonnauuringuid läbi viimata. Kuid 2021. aasta novembris vabastas siseministeerium Maiade rongi ja muud infrastruktuuriprojektid keskkonnaülevaatest. 2021. aasta jaanuaris avastasid meeskonnad väljakaevamiste käigus enam kui 8,000 iidset artefakti ja ehitist. Koopasukeldujate kogukond ennustas, et projekt põhjustab paljude kokkuvarisemise cenotes ja koopad ning kahjuks on see väidetavalt juba juhtunud vähemalt 100 punktis. Quintana Roos, kus töö vastu on protestitud, hingab läbi tuhandeid 1,800 km koopaid ja maa-aluseid jõgesid. cenotes mida Maiade rong segab. Metsloomad nagu jaaguarid, pumad, ämblikahvid, ocelotid, agoutis ja linnud joovad cenotes kuid Maya põhjaveekiht on nüüd suures reostusohus. Algsed plaanid hõlmasid ronge vedavaid elektrivedureid, kuigi valitsus teatas hiljem kulude vähendamiseks diislikütusele üleminekust. 2020. aastal teatati, et pool Merida–Cancuni–Chetumali marsruudist on endiselt elektrifitseeritud. Kuid projekti negatiivsed küljed näivad olevat avalikkuse eest hoolikalt varjatud ja Mehhiko president AMLO on otsustanud töö lõpule viia enne oma ametiaja lõppu. Olen teel erinevatele cenotes Nägin Yucatani džungli laiuvaid hävitamise kiirteid – ja metsade raadamise ulatus tundub kohutav.

