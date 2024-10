Kuidas leidsime Kaimanist uue olevuse

Tuntud Briti sukeldujad ja kirjanikud-fotograafid LAWSON WOOD ja LISA COLLINS puutusid uue raamatu illustreerimiseks koos töötades kokku millegi ootamatuga. Lawson selgitab

Olles elanud aastaid Cayman Bracis enne hiljem Šotimaale naasmist ja kirjutanud paar Kaimanisaarte kohta raamatut, pöördus Bloomsbury Publishing minu poole, et kirjutada ja illustreerida fotodega uus raamat: Kariibi mere mereelustiku tuvastamise juhend; Florida; lahe saared ja Atlandi ookeani lääneosa.

See ulatub ida poole kuni Bermuda ja Barbadoseni, see oleks kolmas ID-raamatute seeriast, mille olin ettevõtte jaoks teinud (esimene puudutas Vahemere ja teine ​​Põhjamere ja La Manche'i väina).

Valmistamisel on uus mereelustiku ID-raamat

See tundus üsna keeruline ülesanne, kuid teadsin juba Kaimanisaartel elamise ajast, et need on ideaalne baas ülejäänud Kariibi mere avastamiseks.

Olin juba avaldanud sukeldumisjuhendid Bermudale, Trinidadile ja Tobagole, USA ja Briti Neitsisaartele, Cozumelile ja Yucatanile ning Bahama saartele ning kogunud selle käigus tohutul hulgal fotomaterjali luukalade, haide ja raide kohta. mererohud, vetikad ja selgrootud – vähid, okasnahksed, molluskid, käsnad ja ussid.

Minu väga hea sõber prof Mary Wicksten Texase A&M ülikoolist oli varem aidanud mind kummaliste koorikloomade tuvastamisel, seega oli täiesti loomulik, et kasutasin uuesti tema teadmisi, et muuta uus raamat võimalikult kõikehõlmavaks.

Helistasin ka teisele heale sõbrale Lisa Collinsile ettevõttest Capture Cayman, et küsida, kas tal on loomadest fotosid, milles ta pole kindel. Tegelikult palusin talt fotosid igasugustest veidratest asjadest!

Lisa tõmbas kõik peatused välja ja suutis vaatamata oma väga tihedale töögraafikule saata mulle hämmastavalt erinevaid kalu ja selgrootuid, kellest paljusid ma polnud varem näinud.

Veel üks Lisa Collinsi foto tuvastamata "krevetist"

Tema valikus oli haugi blennies; maskeeritud alevik; mitut tüüpi Elysia merenälkjad; krevetid, teod – ja üks väga uudishimulik olevus, kes meenutas krevetti ja kuulus ilmselgelt vähilaadsete superperekonda.

Ekslikult krevetti

Lisa foto saadeti nõuetekohaselt prof Wickstenile, kes suutis olendi tuvastada. Samuti sai ta väga põnevil, kui avastas, et seda liiki pole Kariibi mere piirkonnas kunagi varem pildistatud ega salvestatud, rääkimata Kaimanisaartest.

See, et seda peeti algselt teatud tüüpi krevettideks, ei olnud üllatav, sest see on välimuselt üsna krevetitaoline, ehkki võite märgata, et suurimal tšillipikul (küünisel) on selge konks otsas.

Professor Wicksten viis läbi täiendavaid uuringuid ja avastas, et üks tema kolleegidest oli Kuubalt registreeritud liigid alles mõni aeg varem.

Samas on veel kaks liiki Pagurotanais peregrupp: P bouryi ja P kitarr, kuigi varem oli neid registreeritud ainult Atlandi ookeani loodeosast. Nad on kuju poolest väga sarnased Lisa leitud olevusega Kaimanist, nii et võis olla vale tuvastamise võimalus, kuid prof Wicksten ütles, et selle tuvastas peamiselt küünis.

Kariibi mere piirkonnas selle kohta aga andmeid ei olnud, nii et Lisa pildistatud liik oli Kaimanisaarte jaoks uus liik. See olevus tuvastati positiivselt kui torus elav võrdjalg, Pagurotanais largoensis.

Pagurotanais largoensis'e lähivaade

Agressiivne iseloom

See mereline isopood oli varem registreeritud ainult Vaikse ookeani kirdeosa avamerest ja hiljem on leitud ka Florida avamere rannikult, kus see elab teadaolevalt vanades toruusside torudes ja väikestes magude kestades.

Liigi kohta teati väga vähe ja Lisa foto oli piisav tõend kinnitamaks mereteaduslikule maailmale selle olemasolu Kaimani vetes.

Ta oli sattunud pisikeste loomade peale, kui otsis Kaimani ümbruse sukeldumiskohtadel sageli liivalaikudes leiduvate vetikalehtede seast nudioksi. Ta oli märganud ka nende agressiivset olemust, kui nad omavahel kaklesid ja viljakalt toitusid.

Nende pildistamine oli osutunud problemaatiliseks, kuna nad liikusid kiiresti ja kui väikesed nad olid. Lisa oli arvanud, et need on krevettide liik, ja oli üllatunud, kui sai teada, et need on võrdjalgsed, keda Kaimani vetes varem ei kirjeldatud.

Kõigile sukeldujatele, kes on huvitatud nende olendite leidmisest, on Lisa saadaval kaldalt sukeldumise juhendamisel, et näidata teile, kus nad asuvad. Nagu an veealune fotograafia juhendaja, saab ta teid aidata ka neid pildistada. Lisateabe saamiseks külastage Kaimani püüdmine.

Samuti Divernetis: Üle 18 m: Churchilli barjääri II vrakid, Miks peaksid sukeldujad Bassi külastama, Manatee lummus, Bunakeni parim, härghaide vaatluskeskuses