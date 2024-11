Pika nädalavahetuse sukeldumine Dominikaani Vabariigis

Võimalus külastada mõnepäevast Dominikaani Vabariiki tekkis ootamatult ja osutus MICHAEL SALVAREZZA & CHRISTOPHER B WEAVER jaoks vastupandamatuks – aga kas vee all oleks piisavalt näha, et rahuldada rohkem kui natukenegi koputanud sukeldujate nõudmisi?

New Yorgist Punta Canasse kulus kolm ja pool tundi otselendu ning meie pikk sukeldumise nädalavahetus oli käimas.

Aastaid tagasi olime selle riigi läbi reisinud. See oli alguspunktiks reaalajas seiklusele muinasjutulise Silver Banksi juurde, mis asub Hispaniola saare, mida Dominikaani Vabariik jagab Haitiga, ning Turks & Caicose saare vahel.

Silver Banks on Põhja-Atlandi küürvaalade populatsiooni talvine kasvulava ja sel ajal keskendusime kogu meie tähelepanu vaaladele. Sellele reisile järgnenud pika ja ulatusliku sukeldumiskarjääri jooksul polnud me kunagi Dominikaani Vabariiki naasnud ja see nädalavahetuse reis oli lõpuks võimalus sukelduda sellele (sukeldujate) sageli tähelepanuta jäetud saarele.

Otsustasime sukelduda Bayahibe nime all tuntud piirkonna tõttu, kuna see on lähedal märkimisväärsele laevahukule, Püha George. Saabudes saime kiiresti ühenduse Scuba Caribe, üks kohalikest sukeldumisoperaatoritest ja pani paika meie sukeldumise ajakava. Järgmisel varahommikul olime paadil, mis suundus meie esimesse sukeldumiskohta, Guaraguao1 nime all tuntud riffi.

Bayahibe rand

Sukeldumispaadi pardale minek

Guaraguao1 on madal lainjas riff, mille liivalaikud on segatud rifiribadega. Märkasime kohe, et osa korallidest pleekisid jõhkralt kuuma suve tagajärjel ja tuletasid meelde laastavat mõju, mida globaalsed kliimamuutused avaldavad maailma tundlikele korallriffide süsteemidele. Jahedamate talveilmade lähenedes loodame, et korallid taastuvad.

Siiski õitsevad siin paljud korallid ja rifid on koduks tavapärasele hulgale Kariibi mere riffide elanikele. Blackbar soldierfish otsis peavarju korallide üleulatuvate osade all koos nägusa ogaoravaga.

Häbelik pikaotsaga orav

Valgetähniline viilkala

Korallipaljandite vahel hüppasid mitut liiki papagoikalad ja kogenud sukeldujad võisid märgata riffide puhastusjaamasid, kus erekollased puhaskalad ootasid oma järgmist tööd. Jälgime ka neljasilmaliste liblikalade paare, kes valisid teed merefännide ja gorgoonide seas.

Redband papagoikalad on silmatorkavalt värvilised

Ajaloohuvilistele sukeldujatele on Guaraguao riff koduks ainulaadsele veealusele laevavraki muuseumile. Kahur, suur ankur, musketid ja kahurikuulid on siia ümber paigutatud lähedalasuvatest Hispaania galeonikohtadest.

Guadalupe allveearheoloogilises kaitsealal kahuri otsas puhkav kahurikuul

Tõepoolest, see asus kohe Bayahibe kalda lähedal, kus olid jäänused Guadalupe Jumalaema leiti laevavrakk ja kus see tänapäeval on Guadalupe veealuse arheoloogilise kaitseala elava muuseumina.

Nuestra Senora de Guadalupe mälestusmärk

Shallow kaudu

Meie teine ​​sukeldumine toimus Via Shallow'l, lähedal asuvas rifisüsteemis, mis sarnaneb Guaraguao1-ga. Siin peatusime, et tervitada metsiku välimusega täpilist mureenet, kes andis endast parima, et hirmutada gruppi sukeldujaid, kes võistlesid võimaluse pärast seda kaunist olendit vaadata.

Täpiline mureen üritab metsik välja näha

Läheduses, mereventilaatori lilla võre all, leidsime kauni flamingokeelelise kaariku, mis on ideaalne objekt meie 60 mm makroobjektiivide jaoks. Leidsime ka munade siduriga vöötkorallkreveti – veel üks tore pildistamisvõimalus.

Flamingo keel cowrie

Vöötud korallkrevetid munade siduriga

Jätkasime õrnalt üle rifi ujumist, vaadates korallisüsteemi elanikke, kes teevad oma igapäevaseid rituaale. Siis märkasime sissetungijat, invasiivset lõvikala, mis hõljus liikumatult korallikünka kõrval.

Lõvikala on jõudnud Indo-Vaikse ookeani piirkonnast Atlandi ookeani ja Kariibi mere äärde ning vaatamata oma kaunile välimusele ei ole nad teretulnud, sest nad on ahned kiskjad, kellel endal puudub loomulik kiskja. Sellegipoolest ei suuda me sellest sekkujast portree teha.

Lõvikala on invasiivne ja ei kuulu Kariibi mere piirkonda

Mitmevärviline kreoolriis

Need olid suhteliselt madalad sukeldumised, mille maksimaalne sügavus oli 16 m, mis muudab need ideaalseks iga taseme sukeldujatele. Meile tundusid need pigem algajatele sukeldujatele sobivate sukeldumiskohtadena ja sisemiselt ihkasime midagi keerukamat.

Teise päeva sukeldumiskohad olid aga Penon Perfundo ja Acuario, veel üks paar madalat riffi koos õõtsuvate merefännide ja kõvade korallidega. Penon Perfunos ähvardasid damselfish kõiki sukeldujaid, kes lähenesid oma pesadele liiga lähedalt.

Kahevärviline emakas

Seersant-majorid muutusid närviliseks, kui ujusime üle nende purpursete munade masside ja üle liivaste laigude lendasid kollased torkivad kiired nagu väikesed araabia võluvaibad.

Lühikese aja jooksul pärast sukeldumist Acuarios märgati inimesesuurust õdehai korallide ülaosa all puhkamas, erutades grupi sukeldujaid, kes polnud kunagi varem haid näinud.

Veidi eemal leidsime huvitavama, kuid vähem ilmse vaatemängu. Seal, üsna suure samba koralli tipus, tormas hunnik baaritungraid edasi-tagasi, et midagi ilmselgelt taga ajada.

Piparmündikurn korallipea peal

Ja jah, me tahtsime öelda pigem "kamp" kui "kool", sest need kalad olid tõesti pigem kaootilises kimpus kui organiseeritud rongkäigus. Me ei näinud, mida nad otsisid, ega aru saanud, mida nad teevad, kuid üksildane hispaania sigu oli keset kära ja näis ühinevat!

Enne sukeldumise lõppu olime kohanud paari suurt kapsa nudioksa, täpilist tüvikala, kriipsuviilu ja trompetkala. Korallriffide elanike kirkad värvid, kujud ja suurused ei lakka hämmastamast.

Mööda riffi hiilib kapsa nudioksa

Püha Jüri

Nendest kohtumistest hoolimata oli see Püha George vrakk, mis meid enim meelitas, ja see sait oli kavandatud järgmiseks päevaks.

. Püha George ehitati 1962. aastal Šotimaal, algse nimega Norbrae. Selle eesmärk oli transportida nisu ja otra Norra ja Ameerika vahel ning seda kasutati 20 aastat, enne kui see Santo Domingo sadamas maha jäeti.

See nimetati ümber Püha George pärast Dominikaani Vabariiki (ja kogu Kariibi merd ja Mehhiko lahte) 1998. aasta septembris tabanud laastavat orkaani. 1999. aasta juunis uppus laev umbes poole miili kaugusel rannast 40 meetri sügavusesse vette. Vraki pikkus on 72 meetrit ja tippu ulatub umbes 15 meetri kaugusel.

Reelingud St George'i vrakil

Kulus veidi aega, kui laskusime sildumisliinist vraki juurde, et märgata uppunud laeva hämarat piirjoont, kuna nähtavus kohas oli halvenenud. Kuid meie naeratused suurenesid, kui vraki ülaosa teravamalt fookusesse tuli. Kutsuv sillalõik tõmbas meie tähelepanu ja peagi leidsime end seest pealisehitust uudistamas.

Ümbritsevate vete sügavsinine oli terav kontrast vraki roostepruuni sisemusega, kui vaatasime läbi ukseavade, luukide ja akende.

Väljas olles ujusime mööda laeva ahtrikülge, pildistades värviliste mereorganismidega võsastunud reelingut. Siin olid oma kodu rajanud lillad käsnad koos hulga väiksemate riffikaladega, kes tiirlesid ülaltoodud vetes.

Lillad käsnad Püha Jüril

. Püha George on intrigeeriv vrakk, mis nõuab mitut sukeldumist. Kõrgema taseme sertifikaatidega inimestele viipab vibu koos lastiruumidega sügavamas vees. Ühest sukeldumisest vrakile ei piisa, kuid see oli kogu meie pikk nädalavahetus lubatud ja me igatsesime tagasi tulla.

Uue sukelduja objektiiv

Hiljem, kui pakkisime oma varustust hotellituppa ja valmistusime koju lendama, mõtisklesime sukeldumise üle Dominikaani Vabariigis. Meile jäi kohe mulje, et rifid on uutele sukeldujatele huvitavamad. Meie sukeldumiskogemused kogu maailmas olid meid võib-olla nende riffide juures kurnanud.

Kuid kui me edasi mõtlesime, ühendasime end millegi sügavama, millegi olulisemaga. Tõepoolest, hakkasime sukeldumisi vaatama läbi uue sukelduja objektiivi.

Terava ninaga puhv

Sisalikukala kuri naeratus

Meenutasime imelisi aistinguid, mis tekkisid meie kõige aastataguste esimeste hingetõmmete ajal vee all, ja hämmastust, mis meid valdas, kui ujusime esimest korda üle korallrifi või vaatasime paadi küljelt troopika kristallselgesse vette.

Kindlasti olime me näinud enamikku sellest, mida nägime Dominikaani Vabariigis varem; see ei olnud "midagi uut". Aga tegelikult on alati midagi uut. Nagu baaritungrauda kalju, nägime me Acuarios meeletult korallide kohal ujumas. Me ei tea siiani täpselt, mida nad seal tegid!

Blenny piilub oma kaitseaugust välja

Sukeldumiskogukonda kuuluvad sukeldujad kõigil tasanditel. Ja kõik õpivad alati. Isegi kogenud sukeldujad näevad igal sukeldumisel uusi asju ja õpivad – isegi kui see on lihtsalt selleks, et õpetada uusi sukeldujaid tundma veealuse maailma imesid.

Meie pikk nädalavahetus Dominikaani Vabariigis sai liiga kiiresti otsa. Ja õppisime veel üht asja: peame planeerima tagasitulekut!

Samuti Divernetis: PORTAAL TUBBATAHAsse, JUPITER: SELLEST MAAILMAST VÄLJA, METSIK ALASKA, KUS VESI KOHTUB TAEVAGA