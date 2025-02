Cortezi mere lõunaosa laevavrakid

Seda Mehhiko Vaikse ookeani rannikul asuvat veekogu seostatakse suurejoonelise mereelustikuga, kuid selle vrakke ei tohiks tähelepanuta jätta, ütlevad MICHAEL SALVAREZZA & CHRISTOPHER P WEAVER. Kuigi paljud uputati teadlikult tehisriffideks, ei tähendanud see, et nad poleks nautinud hiilgavat karjääri, mis ulatub sageli juba Teise maailmasõjani.

The Sea of Cortez, sometimes referred to as the Gulf of California, is a favourite destination for scuba divers. It is home to inquisitive sea-lions, migrating whales, schooling hammerhead sharks, swirling baitballs of fish and a palette of marine life so intriguing that Jacques Cousteau referred to its waters as “the world’s aquarium”.

Siin on palju võimalusi nii maismaal kui ka pardal põhinevaks sukeldumiseks. Lõunapoolsest Cabo San Lucase linnast lahkuvad sukeldujad saavad läheduses nautida suurepäraseid sukeldumisi ja naasta lõunale või seigelda kaugemal avamerel muinasjutulise Gordo Banksi juurde.

Värviline kivine nõlv

Seal voolab toitaineterikas vesi läbi mitmete meremägede ja meelitab ligi silmipimestavaid haiparvesid, mobula rays, tuunikala, wahoo ja marliini.

La Pazis on sukeldujatel ja snorgeldajatel võimalus kohata vaalhaisid Cabo Pulmo rahvuspark, pullhaid on sukeldujate karjäär. Hiljuti on kohatud orkade kaunasid ja mõned liveaboardid on oma seiklustele orienteeritud lootuses kohata neid tõelisi tippkiskjaid.

Cortezi merel on tavaliselt kivine põhi

Meie ekspeditsiooniks, et uurida Cortezi mere lõunaosa vete, lahkusime Cabo San Lucasest ja suundusime Nautilus Adventuresi pardal põhja poole. Galantne leedi.

Särav punane kardinalkala, kes peidab end kivise rusu sees

Kalad kasutavad peavarjuna uppunud laevade rususid

Enamik laevatatavaid veekogusid hoiavad oma pinna all laevade saladusi ja Cortezi meri ei erine sellest. Kuigi enamik külastajaid on lummatud selle piirkonna mereelustikust, tahtsime neid uppunud säilmeid uurida ja nende lugusid õppida.

C-54

Esimene oli vrakk, mida tunti nime all C-54 Agustin Melgar, vana miinijahtija, mis uppus 2000. aastal Puerto Escondido nimelisest kohast lõunas. See on 56 meetri pikkune 11 meetri laiusega vrakk, mis on üks vähemtuntud ja enim alahinnatud sukeldumisi Cortezi meres.

Mike Salvarezza uurib C-54

Laev ehitati 1944. aastal Floridas Tampas ja lasti vette üsna ebaromantilise nime all USS. Seadme (AM-220). Pärast esialgset määramist Panama kanali tsooni kolis ta Pearl Harborisse, et eskortida teisi laevu ja konvoid.

Kamufleeritud C-54 Tampas, juuli 1944 (riiklik arhiiv / John H Costello navsource.org kaudu)

Ta patrullis 1944. aasta lõpus Mikroneesias Palau ümbruse vetes, enne kui naasis eskordiülesannete juurde sellistesse Vaikse ookeani piirkondadesse nagu Kossol Roads, Manus, Ulithi, Guam, Saipan, Filipiinid ja lõpuks Okinawa saar, kus ta saatis mitmeid sõjalaevu ja ründelaevu.

6. aprillil 1945. a. AM-220 kutsuti appi sõjalaev USS Mullany, mis oli tabanud Jaapani kamikaze rünnakuid ja päästis 16 ellujäänut. Ta pühkis pidevalt miine kogu Kaug-Idas ja toetas USA 3. laevastiku operatsiooni Jaapani vastu. Laevale omistati tema II maailmasõja teenistuse eest kolm lahingutähte.

USS-seade (AM-220), paremini tuntud kui C-54 (riiklik arhiiv / John H Costello navsource.org kaudu)

In 1950 she was recommissioned as a koolitus vessel, operating on the US east coast, Canada and the Caribbean, before becoming MSF-220 aastal 1955 ja 1962 müüdi Mehhiko valitsusele. Tema pinnapealne lugu lõppes alles 2000. aastal, kui ta uputati tahtlikult, et luua Loreto lahe rahvusparki kunstlik riff.

See C-54 sektsioon viib tekkide alla

Täna as C-54 vrakk sobib suurepäraselt laevavrakkide uurijatele. Me mõtiskleme alati laeva ajaloo üle, kui läbime selle kummituslikke jäänuseid või puudutame selle pealisehituse metalli, sest igal ühel on oma ajalugu. sisse C-54Kui me ujume läbi tema pikkade vaiksete koridoride, tulevad meelde Teise maailmasõja kohutavad võitlused.

Väikesed riffikalad loovad oma kodu C-54 sees

Korallipistikud istuvad sageli korallitippudel

Vrakk asub püsti 21 m sügavusel ja on kaetud merekasvuga. Selle struktuuri kaunistavad säravad kollased gorgoonid ja punased koorega käsnad ning anumat kasutavad varjupaigaks mitmesugused kalad.

Kuna laev oli enne uppumist hästi ette valmistatud, on sissetungimine lihtne, kuna kogu sukeldumise ajal on näha palju läbiujumisi ja lihtsaid väljumisi, mis on ideaalne sissejuhatus Cortezi mere lõunaosa vrakkidesse.

Fang Ming

Cortezi meres leidub rohelisi mureeid

El Bajo meremäe lähedal Fang Ming on tumedam pärand. Mehhiko ametivõimud võtsid selle Hiina kalalaeva kinni 18. aprillil 1995, kuna ta üritas USA-sse smugeldada võõrtöölisi. Nad leidsid 88 meest ja seitse naist, keda hoiti pardal suletud ruumis.

Sukelduja uurib Fang Mingi

Nelja aasta pärast otsustas valitsus, et tal pole konfiskeeritud laevast kasu ja uputas 18. novembril 1999 56-meetrise laeva. Fang Ming Isla Ballena lähedal kui Ladina-Ameerika esimene kunstlik riff.

See populaarne sukeldumiskoht asub Espíritu Santo saare läänerannikul, El Corralito ees 23 m sügavuses vees. See võõrustab arvukalt mereelustikku, sealhulgas suuri rohelisi kilpkonnasid, kes näivad nautivat tekkide peal vaikset puhkust.

Sukeldujad uurivad El Bajo meremäge

Meie sukeldumisel kogesime umbes 18 m kõrgusel termokliin, kus vee temperatuur langes 24-lt 21 °C-le, millest allpool oli vesi palju hägusem. See lisas kunagi inimeste smugeldamiseks kasutatud laeva vrakile salapära.

C-59

Teine Cortezi mere lõunaosa uppunud saladus on see, mida tavaliselt nimetatakse C-59 vrakk, kuigi tegelikult on see USS Diplom (AM221), Admiral-klassi miinijahtija, millele omistati kolm lahingutähte Teise maailmasõja teenistuse eest Vaiksel ookeanil.

USS Diploma (AM221) ehk C-59 (Carlos Pizano navsource.org kaudu)

1962. aastal müüdi ta Mehhiko mereväele, nimetati ümber ARMiks DM-17 ja seejärel 1994. aastal ARM Kadett Francisco Márquez (C-59). 2004. aastaks oli ta vananenud ja uppus La Pazi lähedal tehisriffiks.

Vrakk lebab vasakpoolsel küljel 21–9 meetri sügavuses vees, mis on järjekordne näide laevast, mis nägi ägedaid võitlusi ja on nüüd Cortezi mere lainete all tuhmumas.

As on other purposely sunk ships, large cut-outs enable easy penetration. During a late-afternoon dive we were busy exploring the interior when a large California sea-lion rocketed through the wreck, diving deep into the cargo holds and then shooting out just as fast.

Isased merilõvid esitavad väljakutse sukeldujatele, kes satuvad emastele liiga lähedale

Selle mereimetaja nägemine vrakki uurimas tõi meie näole naeratuse. Kui vaid suudaksime nii osavalt visata kui merilõvi!

Sees roostetav hulk C-59 on üksluine ja mudane, pimedus loob sukeldujates sünge meeleolu. Võtame hetke, et mõtiskleda selle üle, kuidas see laev oli kunagi osa jõupingutustest kurjuse võitmiseks.

Salvatierra

97 m salvatierra ehitati Teise maailmasõja ajal parvlaevana laevatehase tööliste toimetamiseks üle Chesapeake'i lahe Virginia osariiki Newport Newsi. Ta ei näinud kunagi lahingutegevust, kuid iga suur või väike panus sõjategevusse oli vajalik.

Salvatierra propeller

Pärast sõda müüdi laev oksjonil, arvestades salvatierra nime ja lehvis Mehhiko lippu La Pazi ja Topolobampo vahel (Los Mochise lähedal Sinaloa osariigis) sõitva parvlaevana.

1976. aasta juunis salvatierra uppus pärast Suwanee riffi tabamist ööpimeduses. Kuna ta kandis kergestisüttivat lasti bensiini, lennukikütust, butaani ja diislikütust, polnud pardal ühtegi reisijat.

Ta uppus 18 meetri kõrgusele, kuid mitu kuud hiljem, 30. septembril liikus orkaan Liza üle La Pazi tuule kiirusega 120 miili tunnis ja oli piisavalt võimas, et veereda. salvatierra üle selle põhja, lainete toimel rebides kogu korpuse tekilt lahti. Niikuinii löödud ja muljutud, teeb see praegugi kohutava vrakksukeldumise.

Purustatud vrakk jutustab Salvatierra uppumisest ja sellele järgnenud orkaanist

Uurisime seda tumedat ja hämarat laevavrakki. Mööda väänatud hulki ujudes võis näha rehve, veoautode osi, tünnid ja konteinereid. Ahtri poole on sõukruvi kaetud merekasvuga. The salvatierra, selg katki ja metallist küljed torgatud ja lahti rebitud, lööb piinatud poosi.

Salvatierra vraki sees on tünnid ja erinevaid rususid

Masinad Salvatierras

Sisse tungimine ja hämarates koridorides ujumine viib meid tagasi saatuslikku päeva, mil laev sai lähedalasuva rifi poolt surmavalt haavata. See ei ole vrakk, mis on sukeldujate jaoks ette valmistatud, seega peavad nad siseruumides navigeerimisel olema ettevaatlikud.

Leidsime tohutu lõunarai, mis on ninast sabani hõlpsasti 3 m kaugusel, ning skorpionkala ja territoriaalseersant-majorid, kes tõsiselt oma munamassi kaitsesid. The salvatierra, mis on nüüd õitsev riff, nautis oma viimast tegevust mereelustiku varjupaigana.

Liivas peidus suur lõunamaine kiir

Külastades Cortezi meri, nautige igal juhul mereelu vaatemängu, kuid ärge jätke tähelepanuta allpool olevaid laevavrakke – nende lugusid tuleb õppida, kogeda ja jagada.

