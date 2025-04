Kollaste tellistest tee viis Taani orjalaeva identifitseerimise juurde

Kaks 1970. aastatel Costa Rica lähedal madalas vees avastatud laevahukku on lõpuks puurõngaste dateerimise ja mõnede erivärviliste telliste abil identifitseeritud kui 1700. sajandi algusest pärit nimega Taani orjalaevad.

Vrakke oli pikka aega peetud piraadilaevadeks ja see seati kahtluse alla alles pärast 2015. aastat, kui USA merearheoloogid leidsid Cahuita rahvuspargis Puerto Limóni lähedal asuvast leiukohast kollaseid telliseid.

2023. aastal Taani arheoloogilised sukeldujad Rahvusmuuseum ja selle Viikingilaevade muuseum viisid läbi väljakaevamisi umbes 4 meetri sügavusel asuval vrakipaigal. Nad võtsid lastist puidu- ja tellisproove ning korjasid üles hulga savitorusid, kuid alles nüüd on nende järeldused avaldatud.

Kaevamisauk vrakipaigas (John Fhær Engedal Nissen, Taani Rahvusmuuseum)

Rahvusmuuseumi ja teiste ekspertide analüüsitud Lõuna-Taani ülikool, proovid kinnitasid ajalooallikaid, mis kirjeldavad kurikuulsate Taani laevade kadumist Fridericus Quartus ja Christianus Quintus aastal 1710.

Need laevad lahkusid Kopenhaagenist 1708. aasta detsembris, suundudes Taani Lääne-India saartele ning vedades ligi 700 orjastatud inimese jaoks riiet, metallkaupu ja relvi, mis olid mõeldud Lääne-Aafrikas kauplemiseks.

Need kaks laeva sattusid 1710. aastal navigatsioonivigade tagajärjel Costa Rica riffidel hätta. Fridericus Quartus teatati, et see süüdati põlema, samal ajal kui Christianus Quintus oli enne lainetesse hukkumist ankruköis läbi lõigatud.

Ajalooliste ülestähenduste kohaselt paljud orjad põgenesid, kuigi 100 neist tabati uuesti ja saadeti kakaoistandustesse tööle. Vraki asukohti ei ole registreeritud.

Lennufirma kasutamine (Taani Rahvusmuuseum)

„Analüüsid on väga veenvad ja meil pole enam kahtlustki, et need on kahe Taani orjalaeva vrakid,“ ütles merearheoloog David Gregory, teadusprofessor Rahvusmuuseumis, kus ta juhib selle uut uurimisrühma. njord merendusuuringute keskus. Ta juhtis veealuseid väljakaevamisi koos muuseumikaaslase merearheoloogi Andreas Kallmeyer Blochiga.

„Tellised on Taani päritolu ja sama kehtib ka puidu kohta, mis on tulekahjust lisaks söestunud ja tahmane,“ ütles Gregory. „See sobib ideaalselt ajalooliste ülestähendustega, mis väidavad, et üks laevadest põles maha.“

David Gregory (paremal) töötab leiukohas koos kohaliku sukelduja Pete Stevensiga (Taani Rahvusmuuseum)

„See on olnud pikk protsess ja olen teel olles peaaegu alla andnud, aga see on kahtlemata kõige pöörasem arheoloogiline väljakaevamine, milles ma seni osalenud olen,“ kommenteeris Bloch. „Mitte ainult seetõttu, et see on kohalikule elanikkonnale väga oluline, vaid ka seetõttu, et see on üks dramaatilisemaid laevahukke Taani ajaloos ja nüüd teame täpselt, kus see juhtus.“

„See annab kaks killukest, mis Taani ajaloost on puudu olnud.“

Ühelt vrakilt leitud söestunud tammepalkide puurõngaste dateerimine näitas, et puu langetati aastatel 1690–1695 Lääne-Baltimaal, alal, mis hõlmab Saksamaal Mecklenburgi, Schleswig-Holsteini, Taanit ja Skåne'i liidumaad.

David Gregory dokumenteerib ja võtab merepõhjas olevaid telliseid (John Fhær Engedal Nissen, Taani Rahvusmuuseum)

Telliste mõõtmed olid samad, mis nn Flensburgi kollaste telliste omad. Savi analüüsid näitasid, et see pärines kas Iller Strandist või Egernsundist Taani Flensburgi fjordis, kus 18. ja 19. sajandil toodeti ulatuslikult telliseid Taani ja selle kolooniate tarbeks. Mujal Euroopas sel ajal selliseid telliseid hoonetes ei kasutatud.

Savitorud olid Hollandis toodetud standardsed torud, mida kasutati Taani laevadel. Nende suurus, kuju ja muster viitasid sellele, et neid toodeti enne 1710. aastat. Savitorud kestsid harva kauem kui viis aastat.

Gregory ja Bloch Costa Ricas väljakaevatud puiduga. (John Fhær Engedal Nissen, Taani Rahvusmuuseum)

Vraki uurimisel osalesid ka Costa Rica rahvusmuuseum, Costa Rica arheoloogiakomisjon ja teised Costa Rica asutused. Projekt tähistas riigi esimesi veealuseid arheoloogilisi väljakaevamisi.

