Maja peal – Wakatobi majarif

Mis täpselt teeb Wakatobi majarifi oma paljude tunnustuste vääriliseks?

See on kombinatsioon teguritest, mis hõlmavad hõlpsat juurdepääsu, elupaikade tervist, ökosüsteemide mitmekesisust, ainulaadse mereelustiku rohkust ja ala suurt suurust.

Wakatobi majarifilt leiate erinevat tüüpi Eremiidi kaardi. Selle asemel, et kasutada koduna äravisatud teokarpi, elavad korallide erakud (perekond Paguritta) tegelikult väikeses koralliaugus. Nende inimeste tuvastamiseks on vaja teravat silma, kuna nad on harva päevalilleseemnest suuremad.

Sellisena on külalised pühendanud terveid päevi ööni kuurordi ees kaldal asuvale sukeldumisele ja paljud pöörduvad aasta-aastalt tagasi, et seda kogemust korrata.

Madala vee mänguväljak

Ranna ja süvavee vahel on lai madalik, mis on täis murupeenraid, liivatasandeid, värvilisi pehmete korallide puistuid ja hajutatud kõvasid korallimoodustisi, mis kõik on märkimisväärselt terved ja kohati üsna tihedad. See on midagi, mida te ei ootaks kuurordi lähedal. See piirkond on palju enamat kui ujumine kalda ja rifi vahel – see piirkond on suurepärane koht mereelustiku külluserikkusele, mis hõlmab konnakala, kivikala, ehitud, robustseid ja halimeda kummituskala, mureeneid, sinitähnilisi angerjaid ja mitmesuguseid peajalgseid (kaheksajalg, kalmaar, seepia), lõualuu, krevettide ja kõrreliste paarid, hulgaliselt nudioksi, seepiaid, teatud aastaaegadel läbi lendavaid kotkakiire ja palju muud.

Snorgeldamine House Reefi madalikul.

Majarifi selle piirkonna madalad sügavused võimaldavad rohkel päikesevalgusel merepõhja üle ujutada, paljastades eredad värvid, mis suuremal sügavusel kaovad. See rikkalik ümbritseva valguse pakkumine on kombineeritud objektide rohkusega, et pakkuda fotograafidele ideaalset veealust stuudiot. Madalad pakuvad erilist tähelepanu ka snorgeldajatele, kes saavad nautida merepõhja lähedalt vaadet ilma kaldast kaugele seiklemata.

Sukeldumine äärel

Wakatobi sadamasild ulatub kuni House Reefi mahasõidu servani.

Umbes 70 meetri (80 jardi) kaugusel rannast on House Reefi kontuurid järsult üleminek madalast veest. Wakatobi sadamasilla otsast paistab põhja- ja lõunasuunas vapustav sein. Siin algab rifihari vaid kahe meetri kaugusel pinnast ja sukeldub enam kui 70 meetri sügavusele. See dramaatiline topograafia loob suurepärase võimaluse mitmetasandiliste sukeldumisprofiilide jaoks. See veealune vall on täis üleulatuvaid osi ja pragusid. Käsnade, kõvade ja pehmete korallide õitsev hulk kaitseb mitmekesist selgrootute ja kalade populatsiooni, kusjuures liikide segu muutub sügavuse kasvades.

Seal, kus madalikud kohtuvad Wakatobi majarahul.

Üle 30-meetrise vee läbipaistvus võimaldab rohkel ümbritseval valgusel filtreeruda sügavustesse, lisades seinte ja allalõigatud nõlvade visuaalset draamat. See mitmekesine maastik pakub lõputult võimalusi olendite jahtimiseks korallide ja nõlvad lõhestavate varjudega varjupaikade vahel. Sukeldujad saavad jälgida oma huvisid kuni valitud sügavuseni, seejärel liikuda aeglaselt tagasi pinna poole, luues profiile, mis võimaldavad tunni-pluss põhjaaega ja lõpevad turvapeatustega elavate korallide vahel. Rohelisi ja Hawksbill kilpkonni nähakse tavaliselt veepiiril tiirlemas või seina üleulatuvate osade all uinumas.

Jetty lähedal

Mereelu Wakatobi maja riffisilla all.

Wakatobi sadamasild ulatub House Reefi välisservani, pakkudes sukeldujatele, kes ei taha kaldalt ujuda, mugavat juurdepääsu allasõidukohale. Kai on ka omaette märkimisväärne sukeldumine. Muuli tugivaiad loovad peavarju ja varju, mis mahutab suuri kalaparvi. Lähemal vaatlusel ilmneb hulgaliselt makroobjekte. Muuli suured betoonsambad ja talad on koduks paljudele krevettidele, krabidele ja krokodillikaladele ning ümbruskond on tuntud arvukate anemoonide kolooniate ning nendega kaasnevate klounkalade ja emakalade poolest. Rohkem kui pool tosinat liiki neid fotogeenseid väikesi kalu võib leida nende peremehe kombitsate hulgast, pakkudes lihtsaid võimalusi ühe ikoonilisema veealuse pildi jaoks.

See valgete lehtedega skorpionkala paar leiti just Wakatobi sadamakai põhjast.

Muuli all ja ümber varitsevad ka eksootilisemad olendid, sealhulgas lehtskorpionkala, kummituskala, seepia, sageli paarikaupa ja neile, kellel on terav pilk, Pegasus Seamoth. Madalikusse ujumine võib anda tulemuseks ka kohtumise mõne siinse vöödilise merekraidiga, kes eelistavad seda kohta jahti pidada.

Taksopaadid ja triivid

Mööda müüri tiirutav akvalangist tuleb majarifi suurele kirsiõie korallile

Kai on vaid House Reefi keskpunkt, mis ulatub kuurordist põhja- ja lõunaosas teistesse nimetatud sukeldumispaikadesse. See tohutu riffide ja madalate ala pakub peaaegu piiramatuid võimalusi uurimiseks. Et aidata sukeldujatel jõuda rifi kaugematesse osadesse, haldab Wakatobi taksopaate, mis võimaldavad sadamasillalt voolu langetada. Olenevalt vee liikumise suunast langetavad taksopaadid sukeldujad kuurordist põhja või lõuna poole, et teha pikem triivsukeldumine, mis lõpeb sadamasillatrepi juures. Need 5–7-meetrised kaatrid on elektritoitel, mis tagavad minimaalse keskkonnamõju ja võivad mugavalt viis sukeldujat või snorgeldajat valitud asukohta kanda. Taksod sõidavad iga päev koidikust hämarani ning külalised saavad broneerida sõidu või lihtsalt sukeldumiskeskusest küsida ja oodata järgmist vaba paati. See põhjustab vapustava triivi piki riffi tagasi sadamasillale. Tutvuge sukeldumiskeskusega loodete muutuste kohta.

Wakatobi majarif võib toota väga haruldasi leide, nagu valgekübar (Lotilia graciliosa) koos oma Alpheuse krevetiga (Alpheus rubromaculatus) toakaaslasega.

90 minutit pikemaks triivimiseks võivad sukeldujad nõuda sukeldumiskeskusest suuremahulisi paake, et tagada piisav gaasivarustus. Need triivid on lemmikud ka rebreather-sukeldujate seas, kes suudavad sukelduda mitmetunnisteks ekskursioonideks. Praegune rebreather-driftsukeldumise rekord House Reefil on enam kui kuus tundi!

Maja tume pool

House Reef on Wakatobi külalistele saadaval päeval ja öösel. Mõne jaoks päikeseloojang on parim aeg külastamiseks. Kui valgus tuhmub, hakkavad päeval aktiivsed olendid varju otsima, teised aga väljuvad oma pesadest, et pimeduses toituda. Kavalad, värvimuutvad peajalgsed, nagu seepia ja kalmaar, võivad omandada erinevaid erksaid roosasid, lillasid, punaseid ja kollaseid toone ning mustreid, mida saab kasutada maskeerimiseks, suhtlemiseks või isegi potentsiaalse saagi hüpnotiseerimiseks.

Kaitsekookonisse mässitud papagoikala pannakse ööseks alla.

Sukeldumistuled paljastavad angerjad, kes korallide vahelt läbi libisevad, kilpkonnad uinumas, peaga seina äärtesse surutud. Tähelepanelikud sukeldujad võivad leida kirurgkalu ja teisi päevavahetuse liikmeid sügavale rifi süvenditesse ja pragudesse pesitsemas. Kuna kaladel ei ole silmalauge sulgeda, ei pruugi nad tunduda magavat, kuid tegelikult naudivad nad oma versiooni üleöisest puhkusest. Mõned kalad teevad enamat kui lihtsalt ööseks magama. Papagoikalad viivad riffidel läbi üht tuntumaid magamamineku rituaale, eritades tarretisesarnast limamulli, mis katab kogu nende keha.

Tutt-skorpionkala (Scorpaenopsis oxycephala) fluorestseerib öise sukeldumise ajal House Reefil Fluo valgustuse all huvitavat rohelise ja oranži kombinatsiooni.

Öised sukeldumised pakuvad ka ainulaadset võimalust olla tunnistajaks mere fluorestsentsi nähtusele kuurordi Fluo-sukeldumisprogrammiga. Tavapäraste sukeldumistulede asemel antakse fluosukeldujatele ja fluosnorkeldajatele spetsiaalsed sinised tuled koos kollaste filtritega, mis sobivad sukeldumistulede peale. sukeldumismask. Kui nende tulede kiired mööda riffi pühitakse, süttivad teatud korallid ja loomad jubedates hõõguvates värvides, muutes öö veidraks valgusshowks.

Kas soovite lisada House Reefi oma sukeldumisrepertuaari? Wakatobi võtab nüüd vastu broneeringuid aastaks 2024 ja pärast seda. Kuid kuna ajapilud täituvad kiiresti, on parem seda teha võtke ühendust Wakatobi esindajaga varsti, kui kaalute reisi. Võin teile kinnitada, et Wakatobi maja riff ja selle taga asuvad seinad ja rifisüsteemid on külastamist väärt. Tegelikult naasevad külalised sellesse maagilisse kohta aasta pärast, mõned on oma külastust korranud üle poole tosina korra.

Kontakt:

E-POST: (office@wakatobi.com)

Süvene: (https://www.wakatobi.com/prices-booking/booking-trip-enquiry/)