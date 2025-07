Orkad paluvad inimestel lõunat ja jagavad massaaži

Täna (30. juunil) avaldatud uuringus käsitletakse enam kui 30 juhtumit, kus looduslikud mõõkvaalad üritasid oma saaki inimestega jagada. Neljal ookeanil aset leidnud intsidendid on dokumenteeritud kahe aastakümne jooksul ning nende puhul pakkusid mõõkvaalad inimestele mitmesuguseid värskelt soetatud kalu, imetajaid ja selgrootuid.

Teadlaste sõnul, kes on seda käitumist ise pealt näinud ja selle selgitamisele aega kulutanud, lähenesid mõõkvaalad inimestele, pillasid eseme maha ja ootasid vastust.

Uus-Meremaal pakub mõõkvaala sukeldujale kotkarai maksatükki (Mõõkvaala Uurimisfond)

Mehhiko ranniku lähedal paadis olevale inimesele pakub mõõkvaala tervet mobula-raid, mida on näha nii vee alt kui ka pinnalt (Lucia Corral / Leonardo Gonzalez)

Nad on jõudnud järeldusele, et mõõkvaalad kasutasid võimalusi õpitud kultuurilise käitumise harjutamiseks, uurimiseks või mängimiseks, et õppida inimeste kohta ja potentsiaalselt arendada suhteid nendega.

„Mõõkvaalad on väga sotsiaalsed ja me näeme neid sageli toitu jagamas,“ ütles uuringu teine ​​autor dr Ingrid Visser. „On põnev dokumenteerida ja kirjeldada nende käitumist, kui nad üritavad inimestega toitu jagada erinevates paikades üle maailma.“

„Mõõkvaalad on tippkiskjad, kes söövad sageli teisi suuri imetajaid, kuid inimeste puhul eelistavad nad aeg-ajalt jagada, mis näitab nende huvi luua suhteid väljaspool oma liiki,“ lisas kolmas autor Vanessa Prigollini.

Mõõkvaal suhtleb inimestega hea meelega (Mõõkvaalide Uurimisfond)

„Nendes juhtumites näib olevat prosotsiaalne element, mis viitab liikidevahelisele üldisele vastastikkusele, mis on äärmiselt ebatavaline kõigi mitte-inimloomade puhul ja viitab mõõkvaalade ja inimeste evolutsioonilisele lähenemisele,“ ütles juhtiv autor Jared Towers.

vaimuteooria

Ökoloog ja kirjanik dr Carl Safina, kes uuringus ei osalenud, kommenteeris: „Paljude ja mitmekesiste mereelus elavate inimeste seas on suurimad tõenäoliselt mõõkvaalade omad. Nende peaaegu sürreaalsest intelligentsusest on palju juhuslikke lugusid.“

„Kuid siin on need teadlased süstemaatiliselt kogunud muljetavaldava litaania näiteid, kus vabalt elavad mõõkvaalid on näidanud, et neil on „meeleteooria“, mis tähendab, et nende mõistus saab aru, et ka inimestel on mõistus. Psühholoogid on sageli väitnud, et „meeleteooria“ kuulub ainult inimestele.“

„Mõõkvaalad vaidleksid vastu. Mõõkvaalad on korduvalt püüdnud meiega suhelda ja nad on meie vastu uudishimulikud. Pärast miljoneid aastaid meres elamist peame meie oma paatides neile tunduma nagu külaskäigul olevad tulnukad.“

„Ja tõepoolest, me oleme võõrad võõras kohas, mida me vaevu tunneme ja mille kohta meil on veel peaaegu kõik õppida.“ Uuringus osalesid organisatsioonid Bay Cetology, Orca Research Trust ja Marea. uuring avaldatakse avatud juurdepääs Võrdleva psühholoogia ajakiri.

Mõõkvaalad jagavad toitu (Jared Towers)

Sa sügad mu selga, mina sügan sinu selga

Samal ajal on üks mõõkvaalade populatsioon teinud pealkirju oma ootamatu kalduvuse tõttu kasutada üksteise masseerimiseks pruunvetikat – väidetavalt on see esimene tõend tööriistade valmistamise kohta mereimetajate seas.

Washingtoni osariigi sisevetes Salishi meres elavate lõunaosariikide mõõkvaalade droonikaameratega tehtud kaadrid paljastasid sellise käitumise. Mõõkvaalad hammustasid pruunvetikavarre otsa, asetasid selle enda ja partneri keha vahele ning veeretasid seda pikka aega omavahel.

Kuigi populatsiooni oli ametlikult uuritud 50 aastat ja seda oli kirjeldatud kui "planeedi kõige paremini uuritud mõõkvaalasid", ei olnud seda tava varem lennukitelt kogutud kaadrites selle suhteliselt kehva määratluse tõttu märgatud.

Mitmed vaalaliigid tegelesid teadaolevalt pruunvetikatega, liigutades neid oma peaga ringi, uimed ja kehasid mängimiseks või terve naha säilitamiseks. Kuid nüüdseks „allokelpinguks“ nimetatud protsessis valivad, trimmivad ja manipuleerivad pruunvetikad kaks mõõkvaala, kes töötavad ühiselt.

Kaks mõõkvaala allokelping – merevetikaid on vaevu näha nende kehade vahel (vaalade uurimiskeskus)

Uuringut juhtis Vaalade Uurimise Keskus koostöös Ühendkuningriigi Exeteri Ülikooliga. „Me olime hämmastunud, kui seda käitumist esimest korda märkasime,“ ütles CWR teadusdirektor dr Michael Weiss. „Pruunvetika vars on kindel, kuid painduv, nagu täidetud aiavoolik, libeda välispinnaga. Ma kahtlustan, et need omadused muudavad selle ideaalseks hooldusvahendiks.“

„Minu arvates on selle käitumise juures tähelepanuväärne see, kui laialt levinud see populatsioonis on. Sel viisil on pruunvetikat kasutanud nii isased kui ka emased kõigist eluetappidest ja kõigist kolmest lõunapoolsest elanikust. Kõik tõendid viitavad sellele, et see on oluline osa nende sotsiaalsest elust.“

Ei saa allokelpingut peatada

Meeskond täheldas allokelpimist kaheksal 12-st uuringus osalenud päevast ja usub, et see võib olla selles populatsioonis universaalne käitumine. Vaalad valisid allokelpi partneriteks kõige tõenäolisemalt lähedasi emapoolseid sugulasi ja sarnase vanusega isikuid.

„Primaatidel – sealhulgas inimestel – leevendab puudutus stressi ja aitab luua suhteid,“ kommenteeris Exeteri ülikooli professor Darren Croft ja CWR-i tegevdirektor.

„Me teame, et mõõkvaalad puutuvad sageli kokku oma rühma teiste liikmetega – puudutavad nende kehasid ja uimed – aga sellise pruunvetika kasutamine võib seda kogemust veelgi parandada.

Vasakul asuva mõõkvaala suus on näha pruunvetika tera (vaalade uurimise keskus)

„See võib olla oluline ka naha tervise jaoks. Vaaladel ja delfiinidel on surnud naha eemaldamiseks mitmesuguseid strateegiaid ja see võib olla järjekordne kohanemine selleks otstarbeks.“

„Pruunvetikatel, näiteks pullkelpil, on ka antibakteriaalsed ja põletikuvastased omadused, mis võivad vaaladele veelgi kasulikumad olla. Töötame nüüd edasiste uuringute kallal, et kinnitada neid esialgseid leide ja uurida selle käitumise sotsiaalseid ja naha tervisega seotud eeliseid.“

Mõne populatsiooni mõõkvaalasid on täheldatud siledatel kivirandadel oma keha hõõrumas, võimalik, et surnud naha ja parasiitide eemaldamiseks, kuid lõunapoolne elanikkond nende hulka ei kuulu.

Sünge tulevik

CWR-i viimase loenduse ajal 2024. aastal oli lõunaosariikide elanikke alles vaid 73, mis on kriitiliselt madal arv. Weissi sõnul ootab neid ees „väga sünge“ tulevik, mida süvendab madal sündimus.

Nende peamise saaklooma, tšinukilõhe, arvukus on vähenemas ülepüügi, kliimamuutuste ja kudemispaikade hävimise tõttu ning samuti on vähenemas pruunvetikamets, kust mõõkvaalad oma hooldusvahendeid leiavad. Lisaks on häirivaks teguriks inimtegevusest tulenev reostus ja müra.

„Allokelping on järjekordne tõend lõunaosariikide elanike ainulaadsusest,“ ütleb Weiss. „Kui me nad kaotame, kaotame palju rohkem kui 73 üksikut looma või geneetilise liini. Me kaotame keeruka ühiskonna ja sügava, ainulaadse kultuuritraditsioonide kogumi.“

Uuring, millele panustas ka Bostonis asuv Northeasterni Ülikool, avaldatakse in Current Biology.

Samuti Divernetis: DNA TÕESTAB SEDA: MÕÕKVAADID TAPAVAD VALGE HAIMAKSA PÄRAST, LEINAV MÕÕKURVAAL TULEB PINNALE UUE VASIKAGA, "RUMALA" MÕÕKVAALNE KEHALAMMUR PÄÄSES TRAHVIGA PÄÄSE, Üksik mõõkvaal tappis kahe minutiga suure valge hai