Reostavad laevavrakid on tiksuv ajapomm

Nad varitsevad meie ookeanide põhjas, ütleb FRASER STURT Southamptoni ülikoolist

Ookeanide ja merede põhjas lebab enam kui 8,500 kahe maailmasõja laevavrakki. Need vrakid sisaldavad hinnanguliselt sama palju kui 6 miljardit gallonit (22.7 miljardit liitrit) naftat, Samuti laskemoon, mürgine raskemetallid ja isegi keemiarelvad.

Aastakümneid on need vrakid suures osas silmist ja meelest väljas lebanud. Kuid kogu selle aja on nende struktuurid on lagunenud, suurendades vääramatult võimalust mürgiste ainete äkiliseks sattumiseks merre keskkond.

Osades maakera osades suurendavad kliimamuutused seda ohtu. Ookeani temperatuuri tõus, hapestumine ja kasvav tormine kiirendavad nende vrakkide lagunemist.

Muidugi pole maailmasõdadest pärit vrakid kaugeltki ainsad, mis merepõhjast leitakse, probleemi lisavad veel paljud teised. Selle ülemaailmse probleemi lahendamise maksumuseks on hinnatud 340 miljardit USA dollarit (261 miljardit naela).

Kui paljud neist vrakkidest ohustavad inimeste turvalisust, rannikualade kogukondi ja keskkonda? Mida saab teha – ja miks me pole seda varem teinud?

Probleemi kaardistamine

Toored numbrid dollarites ja vrakkide arv kaardil tekitavad õigustatult muret. Teadlaste tööd nagu Paul Heersink on koostanud erinevad andmekogumid, mis aitavad väljakutse ulatust visualiseerida. Kuid need arvud ja punktide asukoht kaartidel võivad anda ka vale kindlustunde.

Jätkuvalt on nii, et maailma ookeanid ja mered ei ole nii hästi kaardistatud, kui me tahaksime, umbes 23% neist on üksikasjalikult kirjeldatud ja kaardistatud. Isegi see üksikasjalikkuse tase ei vasta sageli sellele, mida vajame vraki positiivseks tuvastamiseks, rääkimata selle võimalikust ohust.

Aeglaselt lekkiv Pearl Harbori vrakk meelitab endiselt mereelu (Jill DeVito)

Ülemaailmne tõuge on käimas, et parandada meie ookeaniruumi kaardistamist Euroopa Liidu egiidi all Projekt Merepõhi 2030, mis soovib saavutada universaalset eraldusvõimet 100 x 100 m. See tähendab, et üks "piksel" teavet oleks võrdne umbes kahe jalgpalliväljakuga.

See muudab meie arusaama ookeanipõhjast, kuid ei paljasta kõigi nende asjade üksikasju, mida võite nendel kahel jalgpalliväljakul peita (mis sisaldab üsna palju vrakke).

Paljud vrakke, mis võivad tekitada suurimaid probleeme, leitakse madalamates rannikuvetes, kus valitsuse kaardistamisalgatused ja tööstuse töö pakuvad palju suuremat eraldusvõimet, kuid siiski on tuvastamise väljakutse.

Kuidas on lood arhiividokumentidega? Ajaloolised kirjed, näiteks need, mis on talletatud Lloydi registri sihtasutus Londonis on olulised väljakutse ulatuse ja olemuse suurema kindluse toomiseks. Need sisaldavad üksikasju laeva konstruktsioonide, veetavate lastide ja viimaste teadaolevate asukohtade kohta enne kadumist.

Nende asukohtade täpsus on aga erinev, mis tähendab, et vraki täpse asukoha teadmine ja selle uurimine ja selle riski hindamine ei ole lihtne. Briti merearheoloogi töö avaldab sellele terava reljeefi Innes McCartney ja okeanograaf Mike Roberts, mille üksikasjalikud geofüüsikalised ja arhiiviuuringud Iiri meres näitasid, et ajaloolisi vrakke on sageli valesti määratud ja paigutatud valesti. See tähendab, et punktid kaardil on sageli valedes kohtades ja kuni 60% võib merepõhjas teadmata kohtades istuda.

Laevahukk (Pascal Ingelrest / Pexels)

Võidujooks ajaga

Enamik suurimat muret tekitavatest vrakkidest on metallist või metall- ja puitkonstruktsioonidest. Nendes vrakkides olev teras laguneb aeglaselt, suurendades lasti mahavalgumise ja komponentide purunemise tõenäosust. See on aga vaid osa riskist.

Meri muutub üha aktiivsemaks kohaks, kuna tegeleme intensiivsema kalapüügiga ja hoogustame avamere tuuleparkide ja muude energiarajatiste ehitamist, et täita nullpuhastuskohustusi. Kõik need mõjutavad merepõhja ja võivad füüsiliselt häirida või muuta vrakikohtade dünaamikat.

On ülemaailmse tuntuse suurenemine selle probleemi lahendamise vajadusest. See on siiani lahendamata, kuna see kujutab endast keerulist rahvusvahelist ja interdistsiplinaarset väljakutset.

Paljud vrakid asuvad nende riikide vetes, kus on laeva algse omanikuga pole midagi pistmist. Kuidas me siis otsustame, kes vastutab? Ja kes maksab puhastamise eest – eriti kui algne omanik saab kasu suveräänse puutumatuse seaduslikust lüngast?

Selle kontseptsiooni kohaselt ei saa lipuriiki (riiki, kus laev on registreeritud) rahvusvahelise õiguse alusel vastutusele võtta ja seetõttu ei ole tal õiguslikult kohustust tasuda.

Peale nende vastutuse põhiküsimuste on ka tehnilisi väljakutseid. Raske on täpselt teada, kui palju muret tekitavaid vrakke on ja kuidas neid leida. Niisiis, kuidas me hindame nende seisundit ja otsustame, kas sekkumine on vajalik? Ja kui jah, siis kuidas me sekkume?

Kõik need küsimused on keerukad väljakutsed ja nende lahendamine nõuab ajaloolaste, arheoloogide, inseneride, bioloogide, geofüüsikute, geokeemikute, hüdrograafiamõõtjate, georuumiandmete analüütikute ja inseneride panust.

Seda on juba juhtunud, piirkondlikud projektid on teinud kriitilist edu ja näitavad, mida on võimalik saavutada. Probleemi tohutu ulatus kaalub aga üles seni tehtud töö mahu.

Uued tehnoloogiad on selgelt kriitilised, nagu ka uued hoiakud. Probleemi keskmes on teadmiste ja kindluse küsimus – kas see on meie arvates see vrakk, kas see tekitab probleeme ja kui jah, siis millise aja jooksul?

Edusammud merealuste droonides, mida tuntakse kui autonoomseid veealuseid sõidukeid (AUV), mis on varustatud hulga anduritega, et mõõta merepõhja ja tuvastada saasteaineid, võiks aidata täiendame oma teadmisi vrakkide asukoha, nende kaasasoleva ja riknemise kohta. AUV-d võivad pakkuda suhteliselt odavaid kõrge eraldusvõimega andmeid, mis toodavad vähem heitkoguseid kui võrreldav suurelt uurimislaevalt läbiviidud uuringukampaania.

AUV (MBARI) kasutuselevõtt

Kuid me peame ka seda teavet jagama ja võrdlema arhiiviandmetega, et aidata luua teadmisi ja suurendada kindluse taset. Liiga sageli toimuvad veealused uuringud ja uurimised silohoidlates, mille andmed on üksikute agentuuride või ettevõtete valduses, mis takistab mõistmise kiiret ja kumulatiivset kasvu.

Ookeanipõhja vrakkide tekitatud keskkonna- ja ohutusriski tõsidus ning selle muutumine aja jooksul ei ole täielikult teada. Kuid see on probleem, mida saame lahendada.

Praegu on vaja meetmeid, mida juhivad tugev reguleeriv ja rahastamisraamistik ning heastamise tehnilised standardid. Ülemaailmne partnerlus – koodnimega Project Tangaroa – on selle raamistiku stimuleerimiseks kokku kutsutud, kuid selle elluviimiseks on vaja poliitilist tahet ja rahastamist.

Läbi sihipärase arhiivi- ja küsitlustöö ning andmeid ja ideid jagades saame kaardistada kursi tulevikku, kus meri ei ole koht, kus me täna ignoreerime asju, mis meid homme ohustavad.

