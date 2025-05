Reaalsuskontroll: korallide taastamine ei päästa maailma riffe

See pole sõnum, mida ükski sukelduja kuulda tahaks, kuid sõltumatud uuringud korallide taastamise projektide kohta kogu maailmas on viinud COREY JA BRADSHAW Flindersi ülikoolist, CLELIA MULÀ Lääne-Austraalia ülikoolist, GIOVANNI STRONA Helsingi ülikoolist ja nende meeskonna raske järelduseni.

Korallriffid on palju enamat kui lihtsalt ilus külastuskoht. Nad on ühed maailma rikkamad ökosüsteemid, kus elab umbes kolmandik kõigist mereliikidest.

Need riffid saavad ka otsest kasu enam kui miljard inimest, pakkudes elatist ja toiduga kindlustatust ning kaitset tormide ja rannikuerosiooni eest.

Ilma korallriffideta oleks maailm palju vaesem paik. Seega, kui korallid surevad või kahjustuvad, püüavad paljud inimesed neid taastada. Kuid ülesande ulatus kasvab, kuna kliima soojeneb pidevalt.

In meie uus uuringuurisime kogu maailmas olemasolevate korallide taastamise projektide ulatust. Uurisime, mis põhjustab nende edu või ebaedu ja kui palju tegelikult maksaks juba kaotatu taastamine. Juba kaotatud riffide taastamine kogu maailmas võib maksta kuni 26 triljonit Austraalia dollarit (12.5 triljonit naela).

Pleegitatud Acropora korallid Maldiividel (Davide Seveso / Milano Ülikool)

Globaalsed kaotused

Kahjuks kannatavad korallriffid kogu maailmas. Globaalne soojenemine ja mere kuumalained on peamised süüdlased, aga ülepüügi ja saaste teeb asja hullemaks.

Kui meretemperatuur tõuseb pikemaks ajaks üle hooajalise keskmise, võivad korallid muutuda pleegitatudNad kaotavad värvi, kui nad oma sümbiootilised vetikad stressi korral, paljastades all oleva valge skeleti. Tugev pleegitamine võib koralli tappa.

Korallide pleegitamine ja massiline korallide surm on nüüdseks tavalised. Eelmisel kuul tohutu soojaveepilv... pleegitas suuri alasid Ningaloo riffist Austraalia looderannikul just nagu suured osad põhjapoolsest Suurest Vallrahu osast pleegitasid kirderannikul.

Alates 2023. aasta algusest on kogu piirkonnas toimunud massiline korallide pleekimine. troopikas ja India ookeani osades.

Viimase 40 aasta jooksul on korallriffide ulatus on poole võrra vähenenudKliimamuutuste jätkudes kaasnevad korallide pleegitamisega seotud sündmused ja korallide surm. muutuvad tavalisemaks. Rohkem kui 90% korallriffidest on sajandi lõpuks pikaajalise lagunemise ohus.

Surnud korallid Maldiividel pärast pleegitamist (Simone Montano / Milano Ülikool)

Otsene sekkumine

Koralliriffide taastamine võib võtta aega palju vorme, sealhulgas koralle söövate liikide, näiteks papagoikala, korallide kudemise ülekandmine või isegi manipuleerida kohalik mikroobide kogukond korallide ellujäämise parandamiseks.

Kuid kaugelt kõige levinum restaureerimistüüp on „korallide aiandus”, kus puukoolides kasvatatud korallitükid siirdatakse tagasi riffile.

Probleem on mastaabis. Korallide taastamist saab edukalt teha ainult väikeses mastaabis. Enamik projekte hõlmab vaid mõnda sada või tuhat ruutmeetrit. Võrrelge seda peaaegu 12,000 XNUMX ruutkilomeetriga... kaotus ja halvenemine aastatel 2009–2018. Taastamisprojektid ei ole kaugeltki sellise ulatusega, mis on vajalik kliimamuutuste ja muude ohtude põhjustatud kahjude kompenseerimiseks.

Looduskaitsjad töötavad korallide aianduse nimel ja aitavad säilitada neid ainulaadseid eluvorme

Taevakõrged kulud

Korallide taastamine on kallis, jäädes vahemikku umbes 10,000 226–4,800 miljonit dollarit (109–XNUMX miljonit naela) hektari kohta. Lai vahemik peegeldab erinevate tehnikate muutuvkulusid, juurdepääsu lihtsust ja tööjõukulusid.

Näiteks korallide aiandus (puukoolides kasvatatud korallitükid, mis siirdatakse tagasi riffile) on suhteliselt odav (mediaanmaksukulu 558,000 270,000 dollarit ehk 830,000 400,000 naela hektari kohta) võrreldes korallivastsete külvamisega (mediaanmaksukulu 226 109 dollarit ehk XNUMX XNUMX naela hektari kohta). Kunstlike riffide rajamine võib maksta kuni XNUMX miljonit dollarit (XNUMX miljonit naela) hektari kohta.

Me arvutasime, et see läheb maksma rohkem kui $ 1.6 miljardit (772 miljonit naela), et taastada vaid 10% maailma degradeerunud korallialadest. See on tehtud madalaima hektarihinna põhjal ja eeldades, et kõik taastamisprojektid on edukad.

Isegi meie konservatiivne hinnang on neli korda suurem kui viimase kümnendi jooksul korallide taastamisse tehtud koguinvesteeringud (410 miljonit dollarit ehk 198 miljonit naela).

Kuid arvestades suurt rikkemäära, vajadust kasutada samal alal mitut tehnikat ja kaugete riffidega töötamise suuri kulusid, on mõistlik kasutada kõrgeimat hektarihinda. 10% degradeerunud korallialade taastamine kogu maailmas, hinnaga 226 miljonit dollarit hektari kohta, maksaks üle 26 triljoni dollari (12.5 triljonit naela) – peaaegu 10 korda rohkem kui Austraalia oma. aastane SKT.

Seetõttu on korallriffide jätkuva hävimisega taastamise abil rahaliselt võimatu tegeleda, isegi kui kohalikud projektid suudavad ikkagi mingit kasu tuua.

Köiekasvatustes kasvatatakse korallitükke, kuni need on istutamiseks valmis (Luca Saponari / Milano Ülikool)

Asukoht, asukoht, asukoht

Meie teadustöö Samuti uurisime, mis mõjutab taastamispaikade valikut. Leidsime, et see sõltub peamiselt sellest, kui lähedal riff inimasustusele asub.

See iseenesest ei ole tingimata halb asi. Kuid leidsime ka, et taastamismeetmed toimusid tõenäolisemalt inimtegevuse poolt juba kahjustatud ja vähemate koralliliikidega riffidel.

See tähendab, et me ei ole tingimata suunatud aladele, kus taastamine on kõige tõenäolisemalt edukas või millel on suurim ökoloogiline tähtsus.

Teine piirang on see, et korallide aiandus hõlmab tavaliselt ainult mõned koralliliigid – kõige lihtsam üles kasvatada ja ümber istutada. Kuigi see võib ikkagi korallide katvust suurendada, ei taasta korallide mitmekesisust ulatuses vajalik tervete ja vastupidavate ökosüsteemide jaoks.

Edu mõõtmine

Teine kurb tõsiasi on see, et enam kui kolmandik kõigist korallide taastamise jõupingutustest eiPõhjusteks võivad olla halb planeerimine, tõestamata tehnoloogiad, ebapiisav seire ja sellele järgnevad kuumalained.

Kahjuks puudub standardne viis andmete kogumiseks või restaureerimisprojektide kohta aruandluse esitamiseks. See raskendab – või teeb võimatuks – edule viivate tingimuste kindlakstegemise ja aeglustab parenduste tempot.

Edu nüüd, ebaõnnestu hiljem

Enamikku korallide siirdamisi jälgitakse vähem kui 18 kuudIsegi kui nad selle perioodi üle elavad, pole mingit garantiid, et nad kauem vastu peavad. Pikaajaline edukus on teadmata.

Kui uurisime äärmuslike kuumanähtuste tõenäosust vahetult pärast taastamist ja järgnevatel aastakümnetel, leidsime et enamik taastatud paiku oli juba vahetult pärast taastamist tugevat pleekimist kogenud. On raske leida kohti, mis oleksid tulevase globaalse soojenemise eest säästetud.

Mõnikord pleegitatakse noor korall enne restaureerimisprojekti lõppu (Davide Seveso / Milano Ülikool)

Kliimameetmetele pole asendust

Korallide taastamine võib teatud tingimustel olla väärtuslik vahend: kui see edendab kogukonna kaasamist ja vastab kohalikele vajadustele. Kuid selle piisav ulatus, et avaldada korallrahude ökosüsteemidele olulist pikaajalist positiivset mõju, ei ole veel – ja ei pruugi kunagi olla – teostatav.

See reaalsuskontroll peaks ergutama konstruktiivset arutelu selle üle, millal ja kus on taastamine mõttekas. Ilma et see takistaks kliimamuutuste tempo ja ulatus, meil on vähe jõudu korallriffide päästmiseks tohutute kaotuste tõttu järgmisel sajandil ja edaspidi.

Muud kaitsemeetodid, näiteks rajamine, säilitamine ja jõustamine merekaitsealade Ja parandamine vee kvaliteet võiks suurendada korallide taastamise projekti õnnestumise võimalust. Need jõupingutused võiksid ka toetada kohalikke inimkogukondi koos looduskaitse stiimulitega.

Seega võiks täiendavate strateegiate tugevdamine suurendada ökosüsteemi vastupanuvõimet, laiendades korallide taastamise projektide ulatust ja edu.

