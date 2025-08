"Hoolimatu ohutuse eiramine": raport kritiseerib Titani pilooti Rushi

Katastroofiline kaotus Titan sukeldatav ja selle viis inimest 3.8 km sügavusele sukeldudes Titaanlik USA rannavalve merejalaväe uurimisnõukogu (MBI) teatas teisipäeval surmaga lõppenud intsidendi tausta käsitlevas karmis aruandes, et 2023. aasta juunis toimunud laevahuku sündmus oli ärahoitav.

Sündmusi kirjeldati üsna detailselt Divernet tolleaegsed aruanded ja pärast intsidenti„Algussündmuseks“ oli struktuurilise terviklikkuse kadu, mis põhjustas katastroofilise kokkuvarisemise. Titankere, mille tõenäoliseks purunemiskohaks on liimühendus selle titaanist esikupli ja titaanist segmendi või süsinikkiust kere vahel.

Sukeldatava aparaadi projekteerimisel ja ehitamisel esinenud vead olid nõrgestanud selle konstruktsioonilist terviklikkust, mis tõenäoliselt aja jooksul halvenes. MBI aruande kohaselt olid peamised sissemurdmisele kaasaaitavad tegurid operaatori OceanGate'i ebapiisav projekteerimis-, sertifitseerimis-, hooldus- ja kontrolliprotsess... Titan.

Mereohutusinsenerid uurivad Titani taastatud ahtri titaanist otsakorki (USA riiklik transpordiohutuse amet)

Paljude muude detailide hulgas on ka 327-leheküljeline raport viitab müügiga seotud pettuse ulatusele Titaanlik ekspeditsioonid „missioonispetsialistide” juurde – see on termin reisijatele maksmiseks eeskirjadest möödahiilimiseks – allveelaeval, mis oli läbinud vaid 11 katsesukeldumist ja ei ületanud sukeldumissügavust enne, kui hakkas neid reisijaid alla viima Titaanlik.

Paisutatud numbrid

Aruandes paljastatakse „häiriv valeandmete esitamise ja ohutuse hoolimatu eiramise muster OceanGate'i tegevuses“. Titan sukeldatav“, kusjuures OceanGate'i tegevjuht Stockton Rush, kes oli piloodina üks viiest intsidendis hukkunud reisijast, „kasutas ilmselt liialdatud numbreid, et tugevdada tajutavat ohutust ja sukeldumiste arvu viimasel Titan kere.

„See tahtlik andmetega manipuleerimine lõi vale mulje allveelaeva tõestatud töökindlusest ja ohutusest ning, mis kõige tähtsam, see valeandmete esitamine andis missiooni spetsialistidele liialdatud turvatunde,“ ütleb MBI. „Lõpliku piiratud testimine Titan kere on otseses vastuolus igasuguste range valideerimise väidetega.

Näitena sellest, mida Rushi kirjeldatakse kui „põlgust traditsiooniliste sukeldatavate ohutusprotokollide vastu“, märgitakse aruandes, et 2021. aastal otsustas ta kinnitamiseks kasutada nõutava 18 poldi asemel ainult nelja. Titanesikuppel ülejäänud sukeldatavale osale, „sest see võttis vähem aega“.

Titani allveelaeva ja selle platvorm (OceanGate)

Inseneridirektori vastuväited lükati tagasi ja kuigi Titan Emalaevale tõstmisel olid poldid purunenud, mistõttu kuppel eraldus ja kukkus sukeldatavale platvormile. Väidetavalt rõhutas see „OceanGate'i kalduvust mitte põhjalikult hinnata tegevusriske, seades sageli tegevuse efektiivsuse ohutuse ette”.

Väidetavalt ei ole ettevõte pärast 2022. aasta otsust korralikult uurinud ega kõrvaldanud teadaolevaid kereanomaaliaid. Titaanlik ekspeditsioon. Titanreaalajas jälgimissüsteem oli genereerinud andmeid, mida oleks tulnud analüüsida ja mille alusel tegutseda, kuid OceanGate ei olnud teinud ennetavat hooldust ega neid nõuetekohaselt salvestanud. Titan pikendatud pausil enne 2023. aasta ekspeditsiooni.

"Põlemine on peaaegu kindel"

MBI viitab OceanGate'i „mürgisele töökohakultuurile“, kus töötajaid, eriti tehnilistel ja operatiivsetel ametikohtadel olevaid, „heiutakse murede väljendamisest ja neid halvustatakse, luues keskkonna, kus ohutus jäeti tagaplaanile ja murelikud töötajad kas astusid tagasi või vallandati“.

Aruandes öeldakse, et Rushi mitmed rollid kaasasutaja, tegevjuhina, juhatuse sekretärina, peapiloodina ja peamise investorina „võimaldasid tal järk-järgult kindlustada oma tsentraliseeritud ja domineerivat kontrolli kõigi OceanGate'i otsuste ja tegevuse üle“.

Stockton Rush: "Põlgus traditsiooniliste sukeldatavate ohutusprotokollide vastu"

„See ettevõtte struktuur koos sisuka välise järelevalve puudumise ja juhtkonna halvustava suhtumisega ohutusprobleemidesse lõi keskkonna, mis võimaldas…“ Titan et jätkata tegutsemist olukorras, kus selle lõpliku kokkuvarisemise oht kasvab peaaegu kindlalt.

Neli meest, kes hukkusid koos Rushiga, olid Prantsuse allveelaeva veteranid ja Titaanlik spetsialist Paul-Henri Nargeolet ning Ühendkuningriigi kodanikud Hamish Harding ja Shahzada Dawood ning tema 19-aastane poeg Suleman. 2023. aasta ekspeditsiooni oli reklaamitud viie eraldi 8–10-päevase missioonina ning hukule määratud „Dive 88” missiooni spetsialistid olid sukeldumise eest maksnud 650,000 XNUMX naela.

Väidetavalt seisis OceanGate silmitsi kasvavate rahaliste puudujääkidega, kuna närvilised sponsorid olid tagasi tõmbunud.

Aruande kohaselt ajastati missiooni spetsialistide vastutusest loobumise avaldused tavaliselt vahetult enne planeeritud sukeldumisi. Selleks ajaks, kuigi varem lubati „74-tunnist ettevõttesisest koolituskursust“, olid nad avastanud, et koolituse tase oli märkimisväärselt kõikunud, sageli liiga madal, samas kui meditsiiniline läbivaatus oli kas ebapiisav või puudus üldse.

Tulevikukaitsemeetmed

Aruandes viidatakse ebapiisavale siseriiklikule ja rahvusvahelisele reguleerivale raamistikule sukeldatavate operatsioonide ja „uudse konstruktsiooniga aluste” jaoks ning ebaefektiivsele vilepuhuja protsessile USA meremeeste kaitse seaduse alusel.

Seetõttu sisaldab see 17 ohutusalast soovitust, mille eesmärk on tugevdada allveelaevade tegevuse järelevalvet, parandada USA föderaalagentuuride vahelist koostööd ja kaotada rahvusvahelise merenduspoliitika lüngad.

Need soovitused hõlmavad allveelaevade nimetuse „Okeanograafilise uurimislaeva” piiramist; föderaalsete ja rahvusvaheliste nõuete laiendamist kõigile allveelaevadele, mis teostavad teaduslikke või kaubanduslikke sukeldumisi; ja rannavalve dokumentatsiooni nõudmist kõigilt USA allveelaevadelt.

Titaniga juhtunu võib tähendada uut järelevalvet allveelaevade üle (OceanGate)

Rannavalve MBI aruandes on samuti soovitatud tugevdada rannavalve personali, et toetada uut järelevalvet allveelaevade ja „uudse konstruktsiooniga aluste” ehitamise üle, sealhulgas välikontrolle.

Täiendavate soovituste hulka kuuluvad sukeldatavate aparaatide operaatorite nõudmine esitada sukeldumis- ja hädaolukordadele reageerimise plaanid kohalikele rannavalveametnikele; rannavalve veealuse otsingu- ja päästevõimekuse hindamine; ning koostöö Rahvusvahelise Mereorganisatsiooniga. (IMO) reisijate allveelaevade määratlemiseks ja rahvusvaheliste ohutusnõuete laiendamiseks nende avamerel tegutsemise ajaks.

Tugevam järelevalve

Aruandes nõutakse ka uue tööohutuse ja töötervishoiu administratsiooni loomist (OSHA) ja rannavalve kokkulepe, et selgitada vilepuhujate uurimisprotokolle ja parandada asutustevahelist koordineerimist USAs.

„Kaheaastane uurimine on tuvastanud mitu tragöödiani viinud soodustavat tegurit, mis annab väärtuslikke õppetunde edaspidiste juhtumiste vältimiseks,“ kommenteeris ta. Titan MBI esimees Jason Neubauer. „Vaja on tugevamat järelevalvet ja selgeid valikuvõimalusi operaatoritele, kes uurivad uusi kontseptsioone väljaspool kehtivat regulatiivset raamistikku.“

Neubauer ütles, et ta on optimistlik, et tulemused ja soovitused "aitavad parandada teadlikkust riskidest ja nõuetekohase järelevalve olulisusest, pakkudes samal ajal teed innovatsiooniks".

Rannavalve komandör peab nüüd enne „lõpliku tegevuskava“ väljastamist aruande üle vaatama.