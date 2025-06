Roma – Wakatobi sukeldumiskoht nr 42

Veealuse fotograafi jaoks võib Roma suurepärane korallide ja ainulaadse kalastiku kollektsioon Wakatobis panna raske valiku ette – makro- või lainurkvõtteid teha.

Roma on üks populaarsemaid ja kuulsamaid sukeldumiskohti, mis asub privaatses merekaitsealal, mida haldab ... Wakatobi sukeldumiskuurort. Arvukad väljaanded, ajaveebid ja külaliste arvustused on nimetanud selle üheks maailma peamiseks sukeldumiskohaks. See piklik meremägi, mis asub Tomia saare loodenurga rannikul, tõuseb mõõna ajal sügavast veest kuni kahe meetri täpsusega. Sait on oma nime saanud kartulikoralli äärisrõngast, mis ümbritseb moodustise harja Rooma Colosseumit meenutava mustriga.

Anemoonikalad oma voolikuga anemoonidega õitsevad kartulikorallide kolooniate seas, mis domineerivad Rooma pikliku meremäe madalas piirkonnas.

. tipu oma madalat tippu ümbritsevad sageli keerlevad pilved, mis kujutavad endast püramiidliblikaid, püramiidliblikaid, seersant-majoreid, snappereid ja punahammaskala, mis rõõmustavad snorgeldajaid, kes on teretulnud sukeldujaid paika külastama. Selge vee ja rohke päikesevalguse tõttu saavad snorgeldajad jahtida mereelustikule arvukate koralliliikide hulgas, mis romadel õitsevad. See ülemine tasapind on koduks arvukatele anemoonide kolooniatele ja nendes elavatele klounkaladele ning see koht on tuntud oma vöödiliste merekraitide populatsiooni poolest, mida võib sageli märgata merepõhjas olevate kortsude ja pragude vahel libisemas.

Kesksügavuses Romas tervitab sukeldujat suur snapperite kool.

Kui sukeldujad laskuvad tipust alla, võivad nad sukelduda suurde mustuimede ja suursilm-barrakuudade parve või ujuda snapperi ja jack crevalle'i kubisevasse massi.

Kogu Rooma meremägede maastik on tihe segu kõvadest korallidest ja käsnadest, millest paljude peal on ahvenad.

20-meetrise piiri juures jagavad ala viljakad korallikolooniad ruumi suurte tünnkäsnadega. Pilguheit nende suuremahuliste filtrisööturite sisemistesse süvenditesse võib paljastada hulga pisikesi koorikloomi

Tavaliselt tuntud kui ketas- või rullkorallid, võivad Turbinaria mesenterina tohutud kolooniad sageli omandada hiiglaslikku roosi meenutava konfiguratsiooni. Romas on kaks sellist moodustist, millest suurim on umbes 6 meetrit (20 jalga).

Ükski külastus Romasse ei möödu ilma peatumata, et vaadata Roosina tuntud signatuurimoodustist. Selle ümmarguse turbinaria korallide koloonia läbimõõt on umbes 6 meetrit (20 jalga). Ülalt vaadatuna loovad moodustise vormitud lehtedetaolised voldid kokku hiiglasliku roosiõie mulje. Selle korallikoloonia suuruse põhjal arvatakse, et see on vähemalt 300 aastat vana.

Kui tegemist on imeliste aarete ja maiuspaladega, kannavad Roma neid suuri ja väikseid, isegi kõige pisematele, nagu see Pontoh’ pügmee-merihobune (Hippocampus pontohi).

Pärast roosi vaatamist alustavad sukeldujad tavaliselt aeglast tõusu, mis võimaldab mitmetasandilisi profiile, mis kestavad rohkem kui tund. Meremäe mäeharjataolist külge tõustes saavad nad valida kahe selgelt erineva maastiku vahel. Vasakpoolsest tipust saab peaaegu vertikaalne sein, mis on kaetud kõvade korallide ja käsnade tiheda seguga. Krinoidid istuvad hargnevate korallide välisservadel, sirutades välja satsilised, mitmevärvilised kombitsad, et püüda kinni hoovuse toodud mööduvaid suupisteid. Lähemal vaatlusel võib avastada krokodillikalu, kes on varitsuses paljandi serval.

Allveefotograafidele võib Roma esitada karmi väljakutse, millist teed valida – makro või lainurk. Kui lähete laiali, võite ilma jääda sellistest suurepärastest makroobjektidest nagu see lillaleheline skorpionkala.

Kinnituse vastaskülg pakub pehmemat kallet, mis on kaetud pavona korallide ja värviliste käsnade tükkidega, mis kõik on valge liivalaikude vahel. Korallide salatilaadsed käed pakuvad peavarju mitmesugustele väikestele riffikaladele. Seepia ja kaheksajalg leidub sellelt saidilt prognoositava korrapärasusega. Lähemal vaatlusel avanevad mitmevärvilised nudioksad, kes marssivad aeglaselt, libisevad, jahil olevad mantiskrevetid ja liivalaikudes urusid kaevamas kollase vöödiga lõualuu.

