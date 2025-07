Satelliidid/tehisintellekt paigutavad „kaitstud” merekaitsealadele

Esimene omataoline uuring näitas, et merekaitsealad (MPA-d) suudavad edukalt tööstuslikku kalapüüki ohjeldada – kuid ainult need, mis kuuluvad maailma kõige paremini jõustatud alade hulka ning kasutavad täiel määral ära selliseid abivahendeid nagu satelliitseire ja tehisintellekt.

Eelretsenseeritud uurimus kannab enesekindlalt pealkirja Täielikult ja rangelt kaitstud merealadel esineb vähe või üldse mitte tööstuslikku kalapüükiSatelliidipildid koos tehisintellekti tehnoloogiaga suudavad tuvastada seni jälgimatuid laevu, mis vastutavad ebaseadusliku kalapüügi eest, väidab see, tõstatades küsimuse, miks peaks 21. sajandil merekaitsealaks määratud ala jääma „paberipargiks“.

Aruande kohaselt ei toimunud 78.5%-l uuringuks valitud 1,380 merekaitsealast kaubanduslikku kalapüüki. Nendest merekaitsealadest, kus satelliidipildid tuvastasid ebaseaduslikku kalapüüki, oli 82%-l keskmiselt vähem kui 24 tundi kalapüüki kalendriaastas.

Jack Roca Partidas, Revillagigedo saared (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Tugevalt kaitstud merekaitsealadel oli keskmiselt üheksa korda vähem kalalaevu ruutkilomeetri kohta kui kaitsmata rannikualadel.

Rangelt kaitsealusteks, kuid märkimisväärse kalapüügiga merealadeks tunnistatud alad hõlmasid Chagose merekaitseala, Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saarte ala ning Suure Vallrahu merepargi (koos Suure Vallrahu ranniku merepargiga) alasid, kus igas alal toimub umbes 900 tundi kalapüüki aastas.

„Kuna rangelt kaitstud merealad takistavad ebaseaduslikku kalapüüki, on kalu nende piires palju rohkem; nad toodavad palju rohkem poegi ja aitavad ümbritsevaid alasid täiendada,“ märgib uuringu kaasautor Enric Sala, National Geographicu residentuurija ja ettevõtte asutaja. Põlised mered„Teisisõnu, kalatööstus saab reeglite järgimisest kasu.“

Homaarid, Roca Partida, Revillagigedo saared (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Kalade ülekandumine

Teised uuringud on näidanud, et kalade ja selgrootute levik merekaitsealadelt võib suurendada püüki väljaspool nende piire 12–18%.

„Ebaseaduslik kalapüük toimub ookeani kaitsealadel, kuid satelliitide abil oleme esimest korda leidnud, et kaitse tase määrab, kui suurt riski on tööstuslikud kalurid valmis võtma,“ ütleb Sala.

Uuringu kohaselt ohustab ebaseaduslik kalapüük nii ookeani ökosüsteemide tervist kui ka kalatööstuse majanduslikku stabiilsust. Rangelt kaitstud merekaitsealad taastavad oma piirides mereelu, parandavad kohalikku kalapüüki, pakuvad töökohti ja majanduslikku kasu ning suurendavad vastupanuvõimet soojenevale ookeanile.

Nendes merekaitsealades, mis on minimaalselt või kergelt kaitstud, kaovad eelised praktiliselt ära.

Kalad ja korallrahu Pulo Annas, Palaul (Manu San Félix, National Geographic Pristine Seas)

„Ookean pole enam liiga suur, et seda jälgida. Tipptasemel satelliitide ja tehisintellekti abil muudame ebaseadusliku kalapüügi nähtavaks ja tõestame, et tugevad merekaitsemeetmed toimivad,“ ütleb uuringu kaasautor ja Pristine Seasi teadlane Juan Mayorga.

Oma järeldusteni jõudmiseks analüüsisid teadlased automaatse identifitseerimissüsteemi (AIS) abil saadud viie miljardi laeva asukohta, mis on GPS-põhine ohutussignaal, mida edastavad paljud tööstuslikud kalalaevad.

Nad sidusid need andmed sünteetilise apertuuriga radari (SAR) loodud satelliidipiltidega, mis suudavad laevu tuvastada olenemata ilmast või valgustingimustest.

Andmekogumite kombineerimine tehisintellekti mudelite abil, mille on välja töötanud Global Fishing Watch võimaldas teadlastel tuvastada enamiku üle 15 meetri pikkustest kalalaevadest, sealhulgas nn tumedatest laevadest, mis väldivad oma asukoha edastamist.

Barrakuuda Bikari atollil Marshalli saartel (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Täispilt

„Ükski andmestik ei suuda lahendada merel kalapüügi jälgimise probleemi; igal neist on oma pimedad kohad,“ ütleb Mayorga. „Aga kui me need ühendame, ilmneb nende jõud.“

„AIS-i jälgimise ühendamisega satelliitradaripiltide ja tehisintellektiga oleme nüüd palju lähemal ookeani taga toimuva inimtegevuse täielikule pildile.“

„See on eriti oluline ookeani kroonijuveelides – maailma kõige tugevamalt kaitstud aladel –, kus jõustamise ja bioloogilise mitmekesisuse panused on kõige suuremad.“

Angelfish, San Benedicto, Revillagigedo saared (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Autorite sõnul jäi AIS-i andmetest mööda peaaegu 90% SAR-põhistest kalalaevade avastamistest merekaitsealadel, samas kui uus metoodika pakub võimsat viisi kalapüüginõuete täitmise hindamiseks ja praeguste seiremeetodite pimealade ületamiseks.

„Kasutades satelliite kalalaevade jälgimiseks, saavad riigid ennustada ebaseadusliku tegevuse asukohti ja suunata patrullimistegevust, säästes nii tööjõudu kui ka raha,“ järeldab uuringu juhtiv autor, Wisconsini-Madisoni ülikooli professor Jennifer Raynor. Uurimisartikkel on avaldatud ajakirjas teadus.

