Haide ja raiude CITESi nimekirjad saavad hoogu juurde

Uue sõltumatu uuringu kohaselt näib, et ohustatud haide ja raide CITESi nimekirjadesse kandmine parandab kaubandust ja kalanduse majandamist „enneolematu kiirusega ja ulatusega“.

Florida Rahvusvahelise Ülikooli, Looduskaitseühingu (WCS) ja partnerite juhitud uuring avaldati aastal Merepoliitika näitab julgustavaid edusamme CITESi (ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon) raames toimuva rahvusvahelise kaubanduse kaitsemeetmete rakendamisel – kuigi see toob esile ka valdkonnad, mis vajavad kõige ohustatumate liikide kaitsmiseks kiireloomulist täiustamist.

Mustipp-riffhai (© Kimberly Jeffries)

Väidetavalt on suurenenud hoog kaitse suunas toimunud eriti bioloogiliselt mitmekesistes piirkondades, näiteks globaalses troopikas. Leiti, et 48% CITESi konventsiooniga liitunud riikidest on nimekirjade rakendamiseks ellu viinud regulatiivseid reforme. Need ulatusid kõigi liikide püügi ja kauplemise täielikust keelustamisest kuni liigispetsiifilise riikliku kaitse ja teaduspõhiste kvootideni.

Jätkuvalt tekitasid muret 2016. aastal CITESi II lisasse kantud ja endiselt laialdaselt nakkeplaatide pärast kaubeldavad mobula-raid. Paljudel mobula-tooteid eksportivatel riikidel puuduvad endiselt CITESi kohaselt nõutavad teaduspõhised hinnangud, mis tekitab muret jätkusuutlikkuse pärast.

Uuringu kohaselt on vaalhaidel nüüd tugevam kaitse, kuigi mõnes riigis on akvaariumitesse püüdmise ja kauplemise jälgimises endiselt lünki. Ja ookeani valgetipu-haid, mis on küll ühed enimkaitstud liigid, on endiselt kaitstud. uimed kaubeldakse ebaseaduslikult ja jätkusuutmatul tasemel.

Vaalhai Filipiinidel (© Steve De Neef / Tubbataha Reefs Expedition Shark 2015)

Püsivad väljakutsed

Teadlased analüüsisid riiklikku rakendamist 183 CITESi osapoole seas. Indoneesia, mis on üks suurimaid haitoodete eksportijaid, oli investeerinud tugevalt liikide tuvastamise vahenditesse ja regulatiivsetesse raamistikesse ning Mosambiik oli samuti juhtpositsioonil, rakendades riiklikke õigusakte, parandades jõustamisvõimet ja astudes käegakatsutavaid samme ebaseadusliku kaubanduse vähendamiseks.

Enne CITESi nimekirjadesse kandmist öeldi, et uutes „helgetes kohtades”, nagu Bangladesh, Colombia, Hongkongi erihalduspiirkond, India ja Peruu, oli haide püügipiirkondade majandamine vähe või üldse mitte, samas kui Gabon olevat näidanud üles tugevat poliitilist tahet seadusereformide elluviimiseks.

Teised riigid, sealhulgas Mauritaania, Mehhiko, Namiibia, Omaan ja Trinidad ja Tobago, kes olid võtnud ametlikke CITESi kohustusi, seisid aga silmitsi püsivate väljakutsetega jõustamise ja jälgitavusega.

„Hea uudis on see, et me teame, milliseid samme peame nüüd astuma,“ kommenteeris Luke Warwick, Looduskaitseühingu haide ja raide kaitse direktor.

„See uuring näitab, et haide ja raide CITESi nimekirjadesse kandmine on andnud tõelise hoo ning õige toetusega saame tagada, et need rahvusvahelised reeglid toovad kaasa meetmed, mida vajame riiklikul tasandil, et kaitsta nõuetekohaselt mõningaid ookeani kõige ikoonilisemaid ja ohustatud liike.“

Haide Kaitsefondi tegevdirektor Lee Crockett hoiatas aga, et „hiljutised teadusuuringud näitavad, et 37% kõigist hai- ja raideliikidest on ohustatud, see näitaja ulatub aga üle 70%-ni liikide puhul, keda rahvusvahelises kaubanduses tavaliselt leidub.“

„Kuna pelaagiliste haide populatsioon on viimase poole sajandi jooksul vähenenud enam kui 70% ja riffhaid on funktsionaalselt välja surnud igal viiendal uuritud korallriffil, on murdepunkt lähedal,“ ütles ta.

Valgetipu-hai (© WCS)

Järgmiste oluliste sammude hulka kuulusid liikide tuvastamise vahendite laiendamine sadamates, tolliametnike koolituse suurendamine, kaubamahtude ja -allikate andmete kogumise parandamine ning kalandus- ja elusloodusametite piiriülese koostöö edendamine.

CoP 20 ettepanekud

Samal ajal on CITES avaldanud ettepanekud kõige ohustatumate hai- ja raideliikide edasiseks kaitsmiseks, kirjeldades mõningaid, sealhulgas vaalhaid, ookeani valgetipu-ahvenaid, kiilkala ja manta-raisid, kui „väljasuremise suunas vabalt langevaid“.

Ettepanekud kajastavad asjaolu, et selliste liikide puhul ei peeta jätkusuutlikku kaubandust teostatavaks, kuna nende ainulaadsed bioloogilised omadused nõuavad samasugust kõrgetasemelist kaitset, mida praegu pakutakse vaaladele ja kilpkonnadele.

Riigid kohtuvad CITES CoP20 Novembris Usbekistanis Samarkandis toimuval üritusel palutakse kaaluda vaalhaide, ookeani valgetipu-haide ning manta ja kuradirate kandmist CITESi I lisasse, mis pakub neile kõige tugevamat kaitset, keelates kaubandusliku kauplemise.

Kriitiliselt ohustatud kiilkalade ja kitarrkalade jaoks on esitatud ka ajutisi kaubanduskeelde nullkvootide ettepanekute kaudu, millel WCSi sõnul oleks sama mõju kui I lisasse kandmisel.

Uued nimekirjad aitaksid täita jõustamislünki, peatada ebaseaduslikku kaubandust ning võimaldaksid valitsustel ja kogukondadel kaitsta olulisi mereliike ülepüügi ja ekspordi eest.

Hiiglaslik kitarrkala (Ocean Image Bank © Jake Wilton)

Kaks täiendavat ettepanekut püüavad pakkuda CITESi II lisa tasemel kaitset hailiikidele ja raidele, kellega praegu nende pärast vähem kaubeldakse. uimed kui õli ja liha puhul.

„Viimase kümnendi jooksul on CITESi meetmed keskendunud haidele-uim „...kaubandust ja kuna 90% sellest kaubandusest on nüüd reguleeritud, tuleb tähelepanu nihutada teistele haide ülepüügi põhjustajatele,“ nõuab WCS, mis on kiitnud Panama, Ecuadori, Brasiilia, Senegali, Benini, ELi ja Ühendkuningriigi juhtimist uute ettepanekute elluviimisel.

Need ettepanekud nõuavad aeglaselt kasvavate süvamere gulperhaide suuremat kaitset, et tagada nende väärtusliku kalamaksaõli seaduslik ja jätkusuutlik kauplemine tippkosmeetikas; ning siledakoerhaide kaitset, keda on ülepüütud ja kellega kaubeldakse rahvusvaheliselt liha saamiseks.

Kokku esitatakse CITESi nimekirja kandmiseks CoP 70-l enam kui 20 haili- ja raideliiki, kusjuures enam kui 50 valitsust on lisanud oma nime seitsmele nimekirja kandmise ettepanekule.

