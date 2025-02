U-352 – Põhja-Carolina II maailmasõja laevahukk

Põhja-Carolina ranniku vetes on kogum laevavrakke, mis meenutavad viimase maailmasõja ajal meie ranniku lähedal peetud lahinguid.

Üks kuulsamaid on U-352, Saksa U-paat, mis on 110 jala sügavuses veel suures osas puutumata.

Nagu enamik Atlandi ookeani vrakkide sukeldujaid teab, tekkisid paljud Põhja-Carolina Outer Banki vrakipaigad "Atlandi lahing." Teise maailmasõja varases staadiumis tõid Saksamaa rüüstatavad U-paadid oma ookeani hävitamise kampaania otse meie ukse taha ning need osutusid meresõja ajaloos üheks hirmutavamaks ja tõhusamaks relvaks.

Saksamaa U-bootwaffe (saksa keeles paadilaevastik) admiral Karl Donitzi juhtimisel alustasid nad 1941. aasta viimastel päevadel oma esimese löögiseeria Ameerika laevanduse vastu. Operatsiooni Paukenschlag (trummipõrin) nime all tuntud ründejõud koosnes viiest. IX klass, kaugsõidupaadid.

Saksa U-352 U-paat as istub täna Põhja-Carolina ranniku lähedal.

Ajavahemikul USA territoriaalvetesse saabumisest 27. detsembril 1941 kuni 6. veebruarini 1942 uputasid trummimängijad 25 laeva. Sama aasta lõpuks olid allveelaevade operatsioonid piki USA mandrilava paisunud näiliselt pidurdamatuks jõuks, mis möllas Maine'ist kuni Mehhiko laheni. Mu isa, kes kasvas üles Outer Banksi lähedal, vaatas, kuidas nende ohvrite tuld põlesid ja seejärel öö mustas loori varjus. Ühe aasta jooksul jõudis allveelaevade hukkumine peaaegu 100-ni, samas kui nad kannatasid ainult 21 kaotust.

Vastuseks sellele varjatud ohule organiseerisid liitlasväed mereväe saatjatega konvoid. Kodukaitsejõud kasutasid kauglennukite patrulle ja sügavuslaengutega relvastatud ristlejaid ning töötasid samal ajal usinalt keerukamate alljahimeetmete väljatöötamise nimel. Need meetmed hõlmasid kõike alates aktiivsete sonarisüsteemide täiustamisest kuni raadio triangulatsiooni ja kodeeritud pealtkuulatud sõnumite purustamiseni.

See oli mõistatuskoodi murdmine, mis muutis lõpuks U-paatide pardal teenindamise peaaegu enesetapuks. 1942. aasta lõpuks oli hävitatud allveelaevade arv 64. Järgmise aasta esimestel kuudel uputati 94 paati, mis kulmineerus laevastiku kõige pimedamal ajal, musta maiga, mil hukkus 41 allveelaeva ja sai vigastada veel 37 paati. ühe kuu jooksul. Üks selle rünnaku ohvreid oli U-352.

Põhja-Carolina rannikul asunud Saksa allveelaeva U-352 ahtriosa

218 jala pikkune U-352 oli VIIC konstruktsioon, mis sisaldas 88 mm tekipüssi, mis oli paigaldatud juhttorni ette. Üllataval kombel ei olnud sellel laeval tema kiituseks ühtegi tapmist. Veelgi hullem, 9. mail 1942 oli teine ​​– ja peagi viimane – laev, mille ta tulistas, USA rannavalve Cutter Icarus. U-352 torpeedodest kõrvale hoides sooritas Icarus oma rünnaku, rakendades viis sügavuslaengut, mis kahjustasid tõsiselt U-paati seest, purustades juhttorni ja puhudes maha tekipüstoli.

Veel kaks sügavuslaengu rünnakut sundisid U-352 pinnale, kus selle komandör KL Rathke andis meeskonnale korralduse laev uppuda ja hüljata. Lõpuks hukkus 17 tema meeskonnaliiget, ülejäänud viidi sõjavangidena Charlestoni.

Kümme aastat otsimist

Nii hästi salvestatud lahingus ei teadnud keegi U-352 täpset asukohta kuni kapten George Purifoyni (mees, kes alustas Olympuse sukeldumiskeskus Morehead Citys, NC) otsustasid koos Rod Grossi, Dale McCullough ja Claude Halliga (rühm, kes alustas otsinguid II maailmasõja mereväearhiivide põhjaliku uurimise käigus) allatulistatud allveelaeva üles otsida. Nende jaht kestis 10 aastat, enne kui see leiti 1975. aasta aprillis, terve miil ja veerand Icaruse poolt registreeritud algsetest koordinaatidest.

Tuukrid, kes uurivad Põhja-Carolina rannikul Saksa U-352 U-paati

Tänapäeval on U-352 üks Põhja-Carolina omapäraseid vrakikohti. Sukeldujate jaoks, kes reisivad Morehead Citysse, on see loendi tipu lähedal. Isegi kui sukeldumisinstruktaaž on värskelt meeles, on U-352 põhjast materialiseerumine ja 45-kraadise kallega tüürpoordi nägemine hämmastav vaatepilt. U-35, mis asub umbes 352 miili avamerel, asub Golfi hoovuse vahetus läheduses, mis sageli austab sukeldujaid nähtavusega üle 100 jala.

Kaks sukeldujat, üks hingamisel ja teine ​​avatud ringrajal Saksa U-paadi sukeldumisel.

Järgides laskumisjoont põhja poole, oli minu esimene mulje vrakist selle suhteliselt peenikese läbimõõdu tõttu täielik üllatus. Enamiku selle ajastu keskmise suurusega ründeklassi sõjalaevade eluruumid polnud kaugeltki luksuslikud. Elu U-paadis, mille laius on kõigest 20 jalga, mõjus mulle arusaamatult klaustrofoobiana – isegi kui keegi ei tulistanud ega visanud sulle lõhkeainet.

Kuigi see on suures osas veel terve, on suurem osa põhjas nähtavast survekere jäänused, kuna suurem osa U-paadi väliskest on ära roostetanud.

U-352 snorkel lebas liivas pärast seda, kui see uppumisel Saksa allveelaeva juhttornilt alla kukkus.

Kui töötasin mõne valitud pildi jaoks vrakki, eksles minus olev mittefotograaf teist teed pidi. Läbi aastate on mul olnud võimalus sukelduda suurele hulgale vrakkidele, enamikele tormide, karidega kokkupõrgete ohvritele ja isegi mõnele Saksa U-paatidele uputatud. Kuid see, et sain esimest korda kätt ühele sellisele inimese loodud röövloomale toetada, oli võimas värk.

U-352 pealt alla saamine

Sukeldujad, kes ripuvad alla liinisüsteemi küljes, mis hõlmab ka kahte sukeldumispaadiga paralleelset liini, mis on mõeldud sukeldujate jaoks, kes on sukeldumise lõpus oma ohutuspeatuse ajal laiali laotatud.

Isegi kogenud Outer Banksi sukeldujate seas on U-352 sukeldumisel suurim väljakutse – nagu enamiku piirkonna vrakkide puhul, mis on sügavamal kui 70 jala – oodata, kuni sukeldumispaat vraki külge haakub ja laskumisnöörid paika paneb. Protseduur nõuab, et meeskonnaliige kannab nööri ja seob end füüsiliselt vraki külge. U-352 puhul on see 120 jala pikkune ujumine põhja, enne kui keegi teine ​​vette pääseb.

Olenevalt tingimustest võib külvik kesta 15 kuni 20 minutit. Selle protsessi kiirendamiseks on Olympuse sukeldumiskeskuse sukeldujad varustatud veealuse sidevarustusega. Altpoolt saab sukelduja kaptenile nõu anda, kui tal on vaja paati teisaldada või rohkem liini välja maksta, samuti anda ülalt alla üksikasjaliku aruande tingimuste kohta.

Põhja-Carolina sukeldumistingimused

Põhja-Carolina Outer Banksi vrakkide sukeldumisel on juhtmuutujaks ilm. Ühel päeval võib see olla suurepärane vaikse mere ja sinise veega, teisel päeval aga täiesti räpane, kas tugeva tuule ja karmi merega või lihtsalt sünge nähtavusega 10–30 jala kaugusel.

Kõige mõjukama loodusjõu toob kaasa Golfi hoovus, mis põhja poole voolates pintseldab pankade idapoolset eendit. Streami mõjul võib suvine veetemperatuur olla keskmiselt 70-ndatel, mõnikord tõusta kuni 80-ndateni, kusjuures veealune nähtavus on kuni 100 jalga. Paljudel piirkonna vrakikohtadel on sageli piisavalt voolu, et allavoolu kasutamine oleks hädavajalik.