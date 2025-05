Sukelduja kella leidmine purustab laevahuku müüdi

Kanada Kuningliku Mereväe korvetti oli ümbritsenud „kella müüt”. Trentoni mille uputas La Manche'i väinas Saksa allveelaev 1945. aasta veebruaris, väidab tuntud Briti tehniline vrakkide sukelduja Dom Robinson.

Kuuldavasti leiti artefakt aastaid tagasi 65 meetri sügavuse vraki esimesel sukeldumisel, kuid seda ei üles leitud. Pärast seda polnud seda enam nähtud ja arvati, et see on igaveseks merepõhja mudasse kadunud.

„Seega ei uskunud ma oma kõige metsikumates unistusteski, et ma selle tegelikult leian – aga mõnikord on müüdid tõesed,“ ütleb Robinson, kellel õnnestus kell hiljuti tagasi saada ja kes on jaganud kogemust oma populaarses kanalis. Süvavrakkide sukelduja Youtube kanal (vt allpool).

Lisaks sellele teatas Robinson kella kahe nädala jooksul pärast selle ülestoomist laevahuku vastuvõtjale ja tagastas Kanada mereväe esindajatele. Nüüd restaureeritakse see Halifaxi mereväemuuseumis eksponeerimiseks.

HMCS Trentoni

HMCS Trentoni (K368) oli modifitseeritud Lill-klassi korvett ja viimane, mis Teise maailmasõja ajal kaduma läks. Ta osales Atlandi lahingus ja teenis Plymouthi väejuhatuse konvoi saatjana, kui Saksa allveelaev ta torpeedotabamuse sai. U-1004 mitte kaugel Falmouthist. Korvett uppus vähem kui kümne minutiga, kuus meeskonnaliiget hukkus.

Kolmas kord vedas

Robinson oli juba sukeldunud Trentoni kaks korda ja külastas seda kolmandat korda ainult seetõttu, et teised grupi sukeldujad soovisid näha 63 meetri pikkuse sõjalaeva jäänuseid.

Tagasi sukeldumispaadil – elevil Dom Robinson (süvavrakkide sukelduja / Youtube)

Vrakk lebab tugevalt purunenud ja kergelt vasakul küljel kaldus ning Robinsoni video juhatab vaatajaid Yarrow kateldest mööda ahtris asuva plahvatanud tulekustuti juurde. Seal on illuminaatori ja torustiku jäänused ning midagi, mis võib olla purunenud süvaveepomm.

Vöörile lähemal kirjeldab Robinson „pronksist või muust värvilisest materjalist ruumi“, mida peetakse kompassiruumiks. Kaugemal eespool on kaablite, harukarpide ja torude mass, kuid kui ta märkab kella äärist ja üritab seda välja tõmmata, purskab muda välja.

Kuna tema GoPro kaamera niikuinii võimsuse kaotas, oli õnneks kohal allveefotograaf Rick Ayrton, kes oli sel hetkel salvestusülesanded üle võtnud.

Dom Robinsoni (Rick Ayrtoni) kollaste kinnastega käes olev kell

Vrakk ei ole kaitse all ja mereväe ajaloolane Roger Litwiller vastas avastusest teatamisele Kanada CTV Newsile, et tema arvates oli Trentoni tuleks käsitleda sõjahauana, kusjuures „pärandi esemed”, näiteks messingist esemed, jäetakse oma kohale.

Litwiller ütles, et sukeldujad on varasematel aastatel vrakist juba palju esemeid eemaldanud. „Kui mõne Normandia kalmistu töötajad tuleksid hommikul tööle ja leiaksid kalmistult augud ning kirstudelt messingist käepidemed eemaldatud, milline oleks siis reaktsioon? See tekitaks rahvusvahelise pahameele,“ ütles ta telekanalile.

Õige asi

Robinson nõustub, et vrakki on „vähemalt 2000. aastate algusest saadik sageli sukeldutud“ ja kella kohta, et „paljud sukeldujad on edutult püüdnud seda leida, sealhulgas mina – kuni selle sukeldumiseni“.

„Olin veidi närvis, kui kohtusin kõigi nende Kanada ohvitseridega, sest arvasin, et nad on veidi ärritunud, et olime laevahukust kella eemaldanud, kus ilmselgelt olid hukkunud Kanada mereväe liikmed,“ ütleb ta.

Kohtumine kanadalastega Ühendkuningriigis (Aidan Davies Webb)

Kanada Kuningliku Mereväe liige uurib kella üleandmise ajal (Aidan Davies Webb)

Kuid kõik sellised hirmud hajusid kiiresti, kui üks ohvitseridest ütles talle: „Kuule, see, mida sa tegid, oli täiesti õige. Lühikese aja pärast ei jää sinna alla midagi järele. Need asjad lihtsalt lagunevad ja varisevad ning lõpuks saavad neist osa merepõhjast.“

Kanada ohvitser ütles Robinsonile: „Palju parem on, kui see kell on pinnal, muuseumis, kus paljud inimesed saavad seda vaatama minna ning kus mälestatakse hukkunud ja teeninud inimesi.“

„Olen ​​uskumatult rõõmus, mitte ainult sellepärast, et leidsin kella, kuigi see on ilmselgelt hämmastav, vaid ka selle pärast, et see teel tagasi Kanadasse teise Kanada sõjalaevaga,“ ütleb Robinson. „Ja kui see kohale jõuab, pannakse see muuseumisse välja, et mälestada nii hukkunuid kui ka neid, kes teenisid.“

„See oli täiesti eepiline sukeldumine, see oli suurepärane kogemus ja teate, ma arvan, et tegin õigesti.“ Vaadake videot. Trentoni sukeldumine ja muu vrakkide sukeldumise videod at Süvavrakkide sukelduja.

