Wakatobi sukeldumisjaht Pelagian

Kõrge stiiliga sukeldumine Pelagiani pardal paljastab Indoneesia veealuse maailma lõputud rikkused

Igal õhtul vahetult enne päikeseloojangut ärkavad Magic Pieri aluse ümber korallidega kaetud kivihunnikud elavaks, kui hulgaliselt mandariinikalu väljub oma peidupaikadest oma hämaras rituaaliks. Emased kogunevad väikestesse 3–5-liikmelistesse rühmadesse ja ootavad, kuni isased ilmuvad. Kui kosilane saabub, alustab ta omamoodi keerulist paaritustantsu, lehvitades oma rinnal. uimed nagu koolibri, kui ta tiirutab ühe kuni kahe veidi väiksema emase ümber.

Kuritav mandariinkala (Synchiropus splendidus), mis kuulub draakonite perekonda.

Kui meesesineja meelitab edukalt teotahtelise naise tähelepanu, alustab paar keerduvat tantsu, kui nad tõusevad kahe kuni kolme jala kõrgusele korallist. See koreograafia hõlmab täpset ajastust, kuna mandariinikalad on eetri kudejad; ja nii munarakud kui ka spermatosoidid paisatakse üheaegselt veesambasse, et need hoovustes ära kanduda.

Optimaalse viljastumise saavutamiseks jääb emane isase vaagna lähedale uimed kui nad ringlevad. Siis laseb ta nende ronimise tipphetkel oma munad lahti. Kui nende missioon on täidetud, lehvivad nad tagasi põhja, kus isane hakkab uuesti kurameerima ja liigub järgmise vaba partneri juurde. Oletame, et mõnel mehel on õnne.

See igaõhtune etendus on vaid üks paljudest sukeldumisjahi Pelagiani kruiisi tipphetkedest.

Vintage luksus viie tärni teenindusega

Pelagian Dive Yacht ankrus (üleval), peasalongis (all vasakul), kambüüsis töötavad juhid (all paremal).

Pelagian ei ole teie keskmine laud. Pikkus 115 jalga/36 meetrit, kopsakas 24 jala/7.5 meetri laiune tala ja ümardatud fansaba ahtriosa Pelagian alustas oma elu elegantse maailmatasemel mootorjahina, mis ehitati 1965. aastal Norras Mandalis Batservice Verft A/S laevatehases.

1980. aastate alguses konfigureerisid uued omanikud jahi peateki ümber, et see sobiks sukeldumisoperatsioonidega, ja panid paadi Punasele merele. Sel ajal Fantasea nime all tuntud jaht muutis asukohta, et seilata paar aastat Seišellidel ja India ookeanil, enne kui Indoneesias uue kodu leidis. Pärast täielikku ümberehitamist ja värskendamist sündis Fantasea uuesti Pelagiani nime all ja sai peagi suurepäraseks täienduseks Wakatobi maismaa sukeldumisoperatsioonidele.

Kaameraruum Pelagiani sukeldumisjahil

Kuigi Pelagiani liinid on vanaaegsed, on majutus- ja sotsiaalalad sama kaasaegsed kui kõik tippklassi luksusjahid. Wakatobi ei säästnud kulusid, et viia Pelagian samade täpsusteni, mille poolest kuurort on nii tuntud. Kallis sisekujundus on kantud läbi jahi, mis pakub kõiki eeldatavaid olendite mugavusi, nagu individuaalselt juhitav konditsioneer ja kaasaegne meediakeskus koos lameekraaniga meelelahutusega.

Pelagian Master Suite-kabinet (üleval), superlux sabin (all vasakul) ja standardkabiin (all paremal).

Neile, kes otsivad erakordset luksuslikku elamust, pakub Pelagiani peasviit luksushotelli väärilist majutust ning on üks suurimaid ja kõige paremini sisustatud, mida võib sukeldumislaualt leida. See sviit katab kogu laeva laiuse ja hõivab kogu peateki esiosa, pakkudes nii privaatsust kui ka hõlpsat juurdepääsu jahi kõikidele osadele.

Funktsioonid, mis eristavad Pelagiani enamikust tipptasemel sukeldumislaudadest, on teenindus ja eksklusiivsus. Reisijate nimekiri on piiratud kümne külalisega, kes on majutatud viies avaras salongis. 12-liikmelise meeskonnaga saavad reisijad kindlasti kõrgeimat isiklikku tähelepanu, mis sobib paremini erajahiga. Iga päev loob pardal olev kulinaariameeskond Michelini tärniga pärjatud restorani väärilisi toite, lisades värskeid kohalikke maitseid menüüsse, mis sisaldab ka rahvusvahelisi lemmikuid.

„Wakatobi ja Pelagian seavad jätkuvalt maailmatasemel luksussukeldumise standardi. Meeskond oli fenomenaalne. Toit oli alati täiesti maitsev. Sukeldumine Pelagianist ei saa ületada. Põlised riffid ja tonnide viisi elu kõikjal. See reis ei saanud olla parem." Michael ja Barbara Mayfield

Einestamine toimub peasalongis või fansabal, mida serveeritakse vapustava mere ja taeva taustal. Jaht pakub reguleeritava kliimaga söögi- ja puhkealasid, spetsiaalset kaameraruumi ning varjatud ja avatud õues puhkealasid, mis sobivad ideaalselt lugemiseks või vaikseks lõõgastumiseks.

Pelagiani ülim teeninduse eetos puudutab kõiki pardaelu aspekte, alates tähelepanelikust kajuti- ja toitlustusteenustest kuni sukeldumise ettevalmistuste ja veesisese abini. Sukeldumistegevus toimub paari eritellimusel valmistatud sukeldumispakkumise alusel, kusjuures meeskond tegeleb kogu varustuse haldamisega.

One of Pelagian's two 17-foot dive tenders used to get divers to the dive sites.

Sukeldumisjuhid pakuvad soovi või vajaduse korral tuge vees ning on eksperdid haruldaste mereobjektide leidmisel. Kuna sukeldumised viiakse läbi kas madalas vees asuvates mudakohtades või märkimisväärse vertikaalse reljeefiga konstruktsioonidel, mis sobivad ideaalselt mitmetasandiliste profiilide jaoks, ületavad põhjaajad tavaliselt 70 minutit ja ajakava võimaldab kuni neli sukeldumist päevas, sealhulgas öised sukeldumised.

Pärast iga sukeldumist antakse külalistele piparmündine rätik ja suupisted, kui nad on tagasi pardale oodatud, et lõõgastuda, samal ajal kui meeskond valmistab kõik järgmiseks sukeldumiseks ette.

Valmis, valmis, sukeldu

Pelagiani seitsmepäevased kruiisid läbi Wakatobi saarestiku hõlmavad mitmesuguseid veealuseid keskkondi, alates Karang Kaledupa ja Karang Kapota atolli välisserva äärtest perforeeritud järskudest seintest kuni Butoni saare Pasar Wajo lahe erakordsete mudas sukeldumisvõimalusteni.

Dive site Fish Market near Wangi Wangi, Wakatobi, Indonesia

Pelagian ümbritseb ka Wangi Wangi ja Kaledupa saarte edelaserva, pakkudes järjekordset suurepäraste riffide, dramaatiliste vertikaalsete languste ja tippude ringi, millest igaüks paljastab kaleidoskoopilise mereelustiku. Sügavusse sukelduvad nõlvad ja seinad on kaetud suurte erksavärviliste pehmete korallipuudega ning punaste, oranžide, roosade ja kollaste gorgoniidega. Dramaatilise languse ja tavaliselt üle 75-meetrise nähtavuse tõttu sobivad need alad ideaalselt suure pildi tegemiseks ja mõnikord serveerivad avamere liike, nagu mustuim-barrakuda, merikilpkonnad ja kotkaraied.

Lisaks dramaatilistele merevaadetele leidub hulgaliselt väikseid leide. Mis tahes pelagia kruiisi esiletõst on rikkalikud võimalused pügmee-merihobuste leidmiseks, kuna sukeldumisi tehakse piirkondades, kus elab kolm kõige silmapaistvamat liiki: Bargibant, Denise ja Pontoh's.

Muck sukeldumine

Pelagia reisi tunnuselement on Butoni saare kaguosas mudas sukeldumine. Mugasukeldumise kogemust iseloomustavad kohad on Cheeky Beach, Banana Beach ja In Between. Nendel aladel on kaldajoonest kuni 100 jala kõrgused järkjärgulised nõlvad, mille kõrbetaoline põhi koosneb peamiselt liivast ja kruusast, mis on kaetud vähese setetega, mille võib vales kohas kergesti üles ajada. uim.

Shrimp Goby with its shrimp roommate

Neofüüdist mudasukeldujale võib tekkida küsimus: "Miks ma siin olen?" – kuni hakkate nägema, mis seal on! Esimene nägemus võib olla liivast välja paistva roomaja madu laiguline punane nägu. Või ehk imepoiss kaheksajalg, välja jalutama. Lähemal vaatlusel tulevad nähtavale Colemani krevetid tulesiiliku tipus ja tulnukasarnased paabulinnu krevetid, samuti krevetid, kes hoiavad kodus oma alfeidkrevettidest toakaaslastega, kes näivad kogu töö ära tegevat.

Kaide sukeldumine

Iga endast lugupidav mucki sukeldumise sihtkoht peaks sisaldama kaisukeldumist ja Pasar Wajo lahes on Pelagianil kolm proovi: asfaldi kai, uus kai ja maagiline kai. Igaüks neist pakub oma iseloomu ja vaatamisväärsusi.

Reptiilmadu angerjas

Fännide lemmikute hulgas on Asphalt Pier. Sukeldujad saavad turvaliselt jahti pidada muuli esiküljel ja kuhjade ümber, et leida kreveti-, konnakala, lehtskorpionkala ja robustseid kummitusi, lindiga piibu ja palju muud.

New Pieri vaiad on suurepärane koht sinilint-angerja, rõngastatud piibu ja skorpionkala leidmiseks, kõrval asuv prügiväli on hea koht jahtimiseks. kaheksajalg ja gobid, mis varjuvad kestades, purkides ja pudelites.

Orange colored frogfish.

Ja siis on Magic Pier. Kuigi sait võib päeval olla produktiivne, on õhtuhämaruse ja koidu vahelised tunnid tõeliselt maagilised. Lisaks kuulsale mandariinile on sellel paigal ka seepia- ja sinirõngaste selgrootute loomaaed kaheksajalg nudioksadele kuni lestaussideni, samuti konnakala ja kaksik-lõvikala.

Rifid, seinad ja pinnacles

Pelagiani marsruudi kolmas osa on suunatud Wangi Wangi saare ja Hoga vahel asuvatele korallirohketele madalatele, nõlvadele ja järskudele langustele. Paljudes kohtades tõusevad rifiprofiilid pinnast meetri või kahe täpsusega, pakkudes sukeldujatele lihtsaid mitmetasandilisi profiile, et maksimeerida põhjaaegu 70 minutit või rohkem.

Dive site Karang Kapota

Wangi Wangi ümbruses asuvate saitide hulgas on Komangi riff. See piklik mereküngas elab elavate pehmete korallide ja käsnadega, mida toidavad hoovused ja kubisevad kalad, mis saavutavad haripunkti hoovuse muutudes. Teisele saidile on antud tabav nimetus Fish Market, kuna see meelitab ligi suure arvu parvekalu, sealhulgas üsna suur mustuimbarrakuda parv.

Pelagian peatub päevapaatide leviala välisservas asuvates kohtades, näiteks Blade'i noateraga meremägedel.

Teel oma kodubaasi Wakatobi kuurordisse ja tagasi võib Pelagian peatuda päevapaatide leviala välisservas asuvates kohtades, näiteks Blade'i meremägedel. See ebatavaline struktuur koosneb mitmest paralleelselt kulgevast noateraga tippudest, mis on ühendatud madalama harjaga, mis annab kogu konstruktsioonile servale seatud sakilise noatera välimuse.

Need on vaid mõned paljudest meeldejäävatest kohtadest, mida sukeldujad Pelagiani pardal kogevad. Ja ühendades kruiisi Wakatobi kuurordis viibimisega, saavad külalised kogeda parimat, mida Indoneesial on pakkuda.

“As usual, the standards on Pelagian never disappoint. The diving was breathtaking, the crew are simply awesome, the food and service exceed expectations every time. Such an amazing team. I will certainly be booking another trip on Pelagian very soon! ” ~ Simon Bowen

Kui soovite oma Pelagiani reisi kombineerida kuurordis viibimisega, saate lugeda klikkides siia

Pelagiani ja Wakatobi kohta lisateabe saamiseks saatke otse nende kontoritele e-kiri: office@wakatobi.com

Või täitke a kiire reisipäring at wakatobi veebisait