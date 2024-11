Wakatobi kahekordse sukeldumise kogemus

See võib olla ideaalne sukeldumispuhkus: alustage külastusega ühte maailma ikoonilisemasse sukeldumiskuurorti, kus avastate puutumatuid korallriffe, nautides samas laitmatut teenindust, maailmatasemel söögikohti ja esmaklassilist majutust. Järgmisena astute luksusliku sukeldumisjahi pardale, mis sõidab läbi Banda mere, külastades veealuseid maastikke, mida tunnevad vaid vähesed, nautides samal ajal sama eeskujuliku tasemega teenuseid ja mugavusi, mis olid maismaal. See kahekordne suplus, mis pakub erakordseid veealuseid kogemusi ja lõõgastust, on saadaval ainult külalistele Wakatobi sukeldumiskuurort.

Wakatobis on kõik seotud riffide ja nende sukeldumise viisidega.

"Väga kõrged standardid on Pelagianil lihtsalt norm. Sukeldumine oli hingemattev, meeskond on lihtsalt fantastiline, toit ja teenindus Pelagianil ületavad iga kord ootusi. Kindlasti broneerin varsti uue reisi!” ~ Simon Bowen, oktoober 2022

SEE ALGAB BALIL

Balil laiuvad riisipõllud on huvitavad, kuna need on ilusad. Tüüpiliselt mäeküljele ehitatud terrassidena, peaaegu 2000 aastat vana põllumajanduse meetod, enamik neist põldudest raiuti käsitsi.

Wakatobi on "kõigest eemal" kehastus. See idülliline rannakuurort asub väikesel saarel Indoneesia Banda mere vetes, igapäevastest eemal. Kuid kuigi see on kaugel, on selleni üllatavalt lihtne jõuda kuurordi otselennud ja concierge-transporditeenused.

Kui külalised puudutavad kell Bali rahvusvaheline lennujaam, neile tulevad vastu Wakatobi esindajad, kes hoolitsevad kõigi saabumise, ümberistumiste ja ööbimiste üksikasjade eest. Wakatobi meeskond saab planeerida ka majutusvõimalusi ja ekskursioone külalistele, kes soovivad enne Wakatobile suundumist veeta paar lisapäeva Balil. Wakatobisse suunduva lennu hommikul ootavad külalised VIP-salongis, enne kui astuvad suure pendellennuki pardale, et mugavalt lennata Wakatobi eralennuväljale.

KUURORTI LÕÕGASTUS JA ERAKORDNE SUKKUMINE

Wakatobi topeltsukeldumise kogemus 13

Wakatobi sukeldumiskuurort asub privaatses merekaitsealal, mis on koduks mõnele planeedi kõige puutumatumatele ja bioloogiliselt mitmekesisematele korallriffidele. Otse ranna lähedal asub House Reef, mis on nimetatud maailma parimaks kaldasukeldumiseks. Sukeldujad ja snorgeldajad saavad seda suurt veealust aeda avastada päeval ja öösel. Iga päev pakub avar, eritellimusel ehitatud sukeldumispaatide park eksklusiivset juurdepääsu enam kui kolmele tosinale erakordsele sukeldumis- ja snorgeldamiskohale. Tähelepanelikud sukeldumisjuhid pakuvad concierge-tasemel teenust nii paatides kui ka vee all.

Rifielu Wakatobis. Foto autor Marco Fierli

„Wakatobi sukeldumist ei saa ületada. Põlised riffid ja tonnide viisi elu kõikjal. See reis ei saanud olla parem." ~ Michael ja Barbara Mayfield, september 2022

Kaldal saavad külalised lõõgastuda traditsioonilises stiilis bangalotes, mis asuvad rannaäärses kookospalmisalus, või imetleda päikeseloojanguvaateid veeäärse villa tekilt. Majutusruumides on ühendatud ajatu Indoneesia võlu kaasaegsete mugavustega, et pakkuda lõõgastavat puhkusekogemust. Peamised tegevused hõlmavad veespordialasid, spaateenuseid ja tegevusi, nagu saareekskursioonid ja Indoneesia kokandustunnid.

Einestamine mere ääres Wakatobis

Wakatobi on tuntud kõrgeima personaalse teeninduse ja oma köögi poolest. Kuurordi andekas kulinaariameeskond tõstab einestamiskogemuse gurmeetasemele, pakkudes ahvatlevat segu rahvusvahelistest lemmikutest ja piirkondlikest pakkumistest ning eritellimusel valmistatud menüüsid neile, kellel on erilised toitumissoovid. Töötajad saavad luua privaatse küünlavalgel õhtusöögikogemuse rannas või valmistada spetsiaalse piknikulõuna. Kuurort pakub mitmesuguseid täiendavaid eriteenuseid, nagu privaatsed sukeldumis- ja snorgeldamisjuhid või kogu päeva tšarterreisid eralaevaga.

Kolm Wakatobi sukeldumiskuurordi suurt avarat sukeldumispaati parvetasid sadamasildal.

ERINÕUDLIK KORRALDUS

Kuurordi ees möödub Wakatobi Pelagiani luksuslik sukeldumisjaht, mis teenindab ka oma kodusadamas.

Ideaalne täiendus Wakatobi kuurordis viibimisele on reis pardal Pelagiani sukeldumisjaht. Kaugelt vaadatuna võib see säravvalge 36-meetrine laev tunduda ühe eralõbusõidulaevana, mis ääristavad glamuursete sadamate, nagu San Tropez või Newport, kaid. Ja erinevalt enamikust liveaboard-sukeldumispaatidest ei sobi Pelagian massidele ja on konfigureeritud võtma maksimaalselt vaid kümme külalist. See võimaldab mugavat jahilaadset majutust, mis sarnaneb pigem hotellitoale kui kitsale kajutile. Kaheteistkümneliikmelisse meeskonda kuuluvad tegevkokk ja stjuuardid, mis võimaldab peent einestamiskogemust ja viie tärni teenust.

Osa Pelagiani teekonnast hõlmab Butoni saare Pasarwajo lahe külastamist, kus sukeldumiskohas nimega Magic Pier annab hämaras sukeldumine suurepärase võimaluse pildistada mandariini (Synchiropus splendidus) paaritumist. Foto autor Walt Stearns

Kuid kuigi selle avarad kajutid ja sotsiaalsed alad on uhke jahi interjööriga, on Pelagian vägagi sukeldumispaat. Laev sõidab mööda Wakatobi saarestikku ja suundub Butoni saare lõunaossa. Seitsmepäevased marsruudid ja hooajalised 10-päevased reisid hõlmavad mitmesuguseid veealuseid keskkondi, alates Karang Kaledupa ja Karang Kapota seintest kuni Butoni saare Pasarwajo lahe erakordsete sukeldumisvõimalusteni. Pelagiani marsruut möödub ka Wangi Wangi ja Kaledupa saarte edelaservadest, pakkudes järjekordset suurepäraste riffide, dramaatiliste vertikaalsete languste ja tippude ringi, millest igaüks paljastab kaleidoskoopilise mereelustiku.

Pelagiani sukeldumisjahi salong Pelagian Masteri salong Pelagian kambüüsi (köök) Tuukrid, kes valmistavad ette ühte Pelagiani kahest 18-jala/5.5-meetrise jäiga kerega täispuhutavast pakkumisest.

Sukeldumistegevus toimub paari eritellimusel valmistatud sukeldumispakkumise alusel, kusjuures meeskond tegeleb kogu varustuse haldamisega. Sukeldumisi juhib üks Wakatobi kogenud giididest, kes pakuvad soovi või vajaduse korral tuge vees ja on haruldaste mereobjektide leidmise eksperdid. Kuna sukeldumised viiakse läbi kas madalas vees asuvates mudakohtades või märkimisväärse vertikaalse reljeefiga konstruktsioonidel, mis sobivad ideaalselt mitmetasandiliste profiilide jaoks, ületavad põhjaajad tavaliselt 70 minutit ja ajakava võimaldab kuni neli sukeldumist päevas, sealhulgas öised sukeldumised.

Ühenduse loomine

Kuna kõik Pelagiani kruiisid algavad ja lõpevad Wakatobi kuurordis, on maa- ja merereiside ühendamine lihtne. Lennud Balilt saabuvad tavaliselt kuurorti enne keskpäeva, mis annab kuurordi külalistele piisavalt aega lõunasöögi nautimiseks, sisseelamiseks ja reisi esimeseks sukeldumiseks enne õhtusööki. Sukeldujatel, kes lähevad otse Pelagiani pardale, on samuti võimalus lõõgastuda ja nautida lõunasööki rannaäärses söögisaalis, kui töötajad ümber veedavad. pagas ja sukeldumisvarustus kajutitesse ja kappidesse. Varaseks pärastlõunaks on kõik paigas ja Pelagian lahkub kohalikule riffile, kus külalised saavad sooritada kassasukeldumise, et veenduda, et kõik on korras. Kuid isegi see esimene sukeldumine venib sageli 70 minutiks või kauemaks, mis annab tooni tulevaks nädalaks.

Kui Pelagian iga kruiisi lõpus Wakatobi dokki tagasi jõuab, saavad lahkuvad külalised enne pärastlõunasele lennule jõudmist lõõgastuda ja kuurordi mugavusi nautida. Külalised, kes sõidavad kuurorti, saavad oma aega koguda, hüpates hilishommikusele või pärastlõunasele paadile või sukeldudes House Reefile. Kõigi nende ülekannete puhul ei pea külalised kunagi üleviimisega vaeva nägema pagas või varustust, kuna Wakatobi töötajad tegelevad kõigi üksikasjadega, kõrvaldades reisimisega kaasnevad segadused ja jättes ainult lõõgastumise.

