Wakatobi Dunia Baru

Dunia Baru, number 35 Wakatobi sukeldumiskuurortSukeldumiskohtade nimekiri kuulub uhkelt "Top Ten" nimekirja, sest need, kes seda tundma hakkavad, näevad seda kui riffi, mis on peaaegu võrdne mõne teise fänni lemmikuga . loomaaed. Selle põhjuseks on asjaolu, et see sait on kuurordi vahetus läheduses ja sellel on loomaaiaga sarnane topograafia, kõva korallidega kaetud kaldprofiil, mis viib liivasele platvormile, enne kui see 20 meetri kõrgusel uuesti maha veereb. mööda seina alla. Dunia Barul on "ahh vibe", kus sukeldujad saavad nautida pikki mitmetasandilisi profiile keskmisel sügavusel, otsides samal ajal mitmekesist ja intrigeerivat mereelustiku kollektsiooni.

Wakatobi sukeldumiskuurordi sadamast mõne minuti kaugusel asuval Dunia Barul on suurepärane kõva korallriff, mille kaldus profiil viib liivasele platvormile, enne kui veereb uuesti 20 meetri kõrgusel mööda seina alla.

Sukeldumised algavad sildumiskohast laskumisega 12 meetri (40 jala) sügavusele, kus liivapõhja läbivad keskmise reljeefiga korallipead. Sildumiskoha kohal olev nõlv läheb üle korallidega kaetud kaljudele ja ülemjooksul domineerib snorgeldamissügavuseni tõusev staghorn ja sõrmkorallimets. Enamik sukeldujaid salvestab nõlva ülaosa sukeldumise lõpus gaasi saamiseks, kuid fotograafid otsivad mõnikord hirvesarvedelt okste vahel varitsevaid arvukaid kardinalkalaliike, sealhulgas kõige nõutumat pidžaama. kardinalkala.

See pidžaama-kardinalkala (Sphaeramia nematoptera) paar on üks paljudest Dunia Barus kohatavatest merikalaliikidest.

Pidžaamakardinkalad on fotograafide lemmikud, kuna neil on üks eredamaid ja ebatavalisemaid värvimustreid kõigist riffi kaladest. Kala silmatorkavad punakasoranžid silmad paistavad silma rohekaskollasest näost, mis läheb keha keskosas järsult üle hõbedaseks tagaosaks, mida kaunistavad sügavad karmiinpunased täpid. See ebatavaline värvimuster loob täppidega pidžaamapükse kandva tuhmsilmse magaja välimuse – mis on asjakohane analoogia, arvestades, et need kalad on öised toiduotsijad.

Sukeldujad, kes järgivad sildumiskohast kallakut allapoole, leiavad hulgaliselt täiendavaid tähelepanu väärivaid teemasid. Liivalaigud on täpilised krevettide urgudega koos nende vabaabielus oleva koorikloomaga. Neid tegusaid väikesi krevette on hea meelelahutus vaadata, kui nad ühisesse urgu kaevavad.

Krevetipoisid koos oma vabaabielus elava koorikloomapartneriga pakuvad head meelelahutust, kui tegus väike krevett teeb kogu töö oma ühise uru väljakaevamiseks, samal ajal kui krevetipoeg ei tee midagi peale ohu eest valvamise.

Ümberpõige leiukoha põhjaservast kuni 20 meetri sügavuselt leitud killustikuhunnikutele annab võimaluse jahtida vingerpussi. Neid hiilgavalt kaunistatud kalu, mida peetakse sageli üheks makrofotograafia „pühaks graaliks”, võib veealustele katikutele parajalt proovile panna, sest nad püsivad harva portree tegemiseks piisavalt kaua paigal.

Korrapäraselt kõiguvad mööda põnnid ja papagoikalad, nagu ka aeg-ajalt kull- või roheline kilpkonn. Dunia Barus on ka omajagu värvilisi nudioksi ja see on üks paremaid kohti Wakatobi merekaitsealal vikerkaarevärviliste lameusside otsimiseks.

Sellel saidil on ka mantiskrevetid, kes ehitavad liiva sisse keerukaid maa-aluseid kambreid. Kuigi nad ilmuvad mõnikord päevavalgustundidel, nähakse neid mujal maailmas elavaid olendeid sagedamini öiste sukeldumiste ajal. Ja Dunia Baru on populaarne koht pärast pimedat sukeldumist, kuna see asub kuurordist vaid lühikese paadisõidu kaugusel ja seal on minimaalsed hoovused. Pärast päikese loojumist kerkib esile täiesti uus tegelaste selts, et rõõmustada sukeldujaid sellega, mida paljud seda saiti külastanud kirjeldavad kui üht oma uutest lemmikutest.

Kokkuvõttes on Dunia Baru suurepärane sukeldumine kaunite kõvade korallide, sügava languse ja ainulaadsete mereeluobjektide vahel. Kuid ärge unustage, et Wakatobil on üle 50 muu nimega sukeldumiskoha, mida tasub külastada, muutes selle fotograafide paradiisiks, kus saab teha kõike, alates oma oskuste lihvimisest või uute põnevate piltide lisamisest – olgu see siis lainurk, makro või mõlemad kuni mõlemad. teie fotokogu.

Foto tiitrid: Walt Stearns