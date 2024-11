Wakatobi fantastilised metsalised ja kust neid leida

Sukeldujad langevad alla ühte paljudest Wakatobi seinasukeldumiskohtadest.

Väikesed asjad on Wakatobis suureks vaatamisväärsuseks.

Wakatobi põlised rifid on koduks hämmastavale kollektsioonile deminutiividest ja värvilistest mereelustiku vormidest, mis valmistavad suureks rõõmuks olevuse tuvastajad ja makro fotograafia entusiastid.

Wakatobi sukeldumisjuhid on eksperdid nende pisikeste aarete leidmisel ja neile osutamisel, kuid võite ise ka päris produktiivseid olendeid tuvastada – peate lihtsalt teadma, kust otsida.

Nemo toakaaslased

Flase clown anemonefish with their host anemone.

Otsige üles mereanemone ja tõenäoliselt kohtate Nemo vabaabielus olevaid nõbu. Kui olete neist värvilistest klounkaladest mõne vajaliku portree jäädvustanud, peatuge veidi ja vaadake lainetavaid kombitsaid lähemalt.

Pair of porcelain crabs (Family Porcellanidae) on an anemone.

Tõenäoliselt leiate portselankrabi (Perekond Porcellanidae) või kaks, kuid võite sattuda ka arlekiinkrabi (Lissocarcinus laevis) juurde ja otsima peremehe õhtusöögist toidujääke.

Arlekiinkrabi (Lissocarcinus laevis)

Tasuta söögi eest ja anemooni kombitsade pakutava kaitse eest pakuvad need krabid ka väärtuslikku teenust, et eemaldada anemooni kehast liigne lima ja surnud kude.

Ja siis on krevetid. Anemoonides on värvikas kogumik salapäraseid koorikloomi. Teil on valgetäpiline anemone krevett (Periclimenes brevicarpalis), mis on ka suurepärane anemone krevett, paabulinnu-saba krevett ja kloun anemone krevetid, ja ilus, kuid kahjuks nimega Scarlet skunk cleaner krevett (Lysmata amboinensis). paar.

Valgetähniline anemoonkrevett (Periclimenes brevicarpalis), mida nimetatakse ka paabulinnusaba-anemone krevettideks.

Scarlet skunk cleaner krevetid (Lysmata amboinensis), mida nimetatakse ka Scarlet Lady ja Scarlet triibuline puhastus krevett.

A Squat Shrimp (Thor amboinensis) also called a Sexy Shrimp as they often wave the tails.

Lemmikleid on seksikas anemoonkrevett (Thor amboinensis) – see on saanud oma nime selle saba sugestiivse õõtsumise järgi, et jäljendada anemooni kombitsate lainetavat tegevust.

Fännide lemmikud

Sea Fans on Wakatobi seintel ja riffi välisnõlvadel üldlevinud vaatamisväärsus. Need lamedad pehmed korallid laiendavad hargnevaid polüüpide võrgustikke, et koguda vooluga juhitavat planktonit. Ja nemad pole ainsad, kes ootavad, et nautida seda liigutavat pisikeste suupistete pidu. Merefännid on koht, kust leida Wakatobi kõige uhkemaid miniatuure – pügmee-merehobuseid. Need väikesed poisid oskavad peitu pugeda nii hästi, et jäid teadusele tundmatuks veel paar aastat tagasi.

Bargibant pügmee-merihobune (Hippocampus bargibanti)

Pontohi pügmee-merihobune (Hippocampus pontohi)

Praeguseks on ookeanis teada seitse pügmee-merihobuste liiki, kellest viit võib leida Wakatobi merefännidel. Pügmee leidmiseks on vaja teravat pilku ja nad ei kasva sageli inimese küünest suuremaks ja neil on suurepärane maskeering, mis aitab neil peremehega sulanduda. Hea uudis on see, et pügmeed jäävad kodu lähedale ja võivad veeta kogu oma elu ühe ja sama merefänni peal. Küsige lihtsalt abi sukeldumisjuhilt ja nad võivad teid tõenäoliselt õigele harule suunata.

Perpetual Motion Predators

Merefännide kobarad on pikanoor-kullkala (Oxycirrhites typus) lemmikkohaks. Selle terava pilguga väikese kiskja eripärane puna-valge ristviiruline muster muudab selle veealuste fotograafide lemmikobjektiks. Kuigi nad võivad kasvada kolme-nelja tolli suuruseks, võib kullkala olla raske märgata, kuna nende värvimuster sulandub suurepäraselt punase või oranži gorgoonia sassis okstega. Jätkake otsimist, sest ei lähe kaua, kui kullkala oma positsiooni annab.

Longnose hawkfish (Oxycirrhites typus) can be found on sea fans and black coral trees.

Erinevalt enamikust varitsuskiskjatest on kullkala jahimees, kes on pidevalt liikvel, peatudes sageli vaid lühikeseks vaheajaks, enne kui ta naaseb käimasoleval saagiotsingul järgmisse kohta. Üks edukas strateegia kullkala vaatlemiseks ja pildistamiseks on märkida kala viimane teadaolev asukoht ja oodata. Hawkfishil on kombeks naasta oma lemmikvaritsuspunktidesse regulaarselt ja just siis saate võttest kinni haarata. Lihtsalt ärge püüdke end sulgeda, muidu kaob see hetkega.

Juhtmega sisse lülitatud

Võimalik, et peate sukelduma veidi sügavamale, et näha merepiitsakukku (perekond: Bryaninops), kuna neid leidub peaaegu eranditult teatud tüüpi musta traatkorallide puhul, mis eelistavad veidi sügavust. Nii et te ei otsi mitte ainult nõrgas valguses, vaid ka väikest ja sageli paigal seisvat kala, mis on peaaegu nähtamatu. Merepiitsadel on poolläbipaistvad kehad, mis filtreerivad ümbritsevat valgust, et need vastaksid nende ümbruse värvile, ja nende torso horisontaalsed ribad, mis jäljendavad nende korallide ahvenate väljaulatuvaid polüüpe. Täiendavad kohandused hõlmavad lõpused, mis on seatud madalale keha alaküljele, et tagada minimaalne nähtavus, vaagna uimed Imejate kujulised, et peremehest kinni hoida, ja suured silmad, et märgata mis tahes võimalikku sööki.

Meripiitsakurn (Perekond: Bryaninops sisaldab umbes 16 erinevat liiki)

Kui olete leidnud merepiitsa kurja, võite sattuda peitusemängu. Nende terav nägemine annab neile märku teie lähenemisest, misjärel liiguvad nad avastamise vältimiseks tõenäoliselt oma haru kaugemasse külge. See mäng võib kesta mõnda aega, kui nad viskavad, et hoida oksa enda ja iga mulli aeglustava sissetungi vahel. Öise sukeldumise ajal võib teil olla parem õnn, kuna nad kipuvad pärast pimedat veidi vähem liikuma. Kui olete leidnud ühe goby, otsige teist, sest need kalad moodustavad sageli paarituspaare. Kui need kalad on kasvatusrežiimis, munevad nad koralli surnud osale ja üks vanematest seisab valvel. Otsige üles munad ja tõenäoliselt leiate ka gobid.

Tünnid juustega

Üks väike leid Wakatobist, mis ei nõua palju otsimist, on roosa karvane kükitav homaar (Lauriea siagiani) ehk haldjaskrabi. See väike koorikloom – mis ei ole tehniliselt ei homaar ega krabi – seab maja sisse hiiglasliku tünnkäsna sisse. Otsige üles käsn, vaadake selle alumist külge ja tõenäoliselt leiate ühe neist maitsvatest olenditest. Liikuge kindlasti aeglaselt, sest tajutava ohu korral võivad nad end peita.

Lillad karvased kükihomaarid (Lauriea siagiani) on suurte tünnkäsnade tavaline elanik.

Wakatobist võib leida mitmeid kükitavaid homaariliike, kuid fotogeenilised lemmikud on just roosad karvased. Nende poolläbipaistev soomusvestid omandavad valguses pärlilaadse kuma, samas kui selle keha õrna olemust rõhutab veelgi peened valged karvad, mis on rohkem kui dekoratiivsed. Roosad karvased kükitavad homaarid on planktoni toitjad ja see karv kogub kokku triivivad tükid, mis seejärel väljaulatuvatest filamentidest puhastatakse, et valmistada sööki.

Karvase homaari lähedane sugulane krinoidkrabi on tegelikult veel üks kükihomaari sort, mis kuulub geeniusesse Allogalathea.

Karvaste kükitavate homaaride tünnkäsnade otsimisel ärge unustage kontrollida, kas krinoidid on sageli ülaosas. Seal, kus krinoid käsna külge kinnitub, on karvaste lähedane sugulane krinoidkrabi, mis on geeniusesse Allogalathea kuuluv kükitava homaari teine ​​sort. Nende väikeste koorikloomade põnev omadus on nende kehavärvus, mis on sageli väga sarnane peremehe omaga, et võimaldada neil sulanduda.

See on vaid näide fantastilisest ja põnevast mereelust, mida võite avastada Wakatobis, kus sukeldujatel ja snorgeldajatel on eksklusiivne juurdepääs maailma ühele kõige paremini kaitstud ja bioloogiliselt mitmekesisemale korallriffide ökosüsteemile.

