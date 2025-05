Wakatobi põnevad majarifid

Siin on vaid väike näidis sellest, mida võib leida Wakatobi majarifil. Ja nagu paljud sukeldujad ja snorgeldajad, kes on selle veealuse mereelustikuga kokku puutunud, võivad kinnitada, väärib see tõeliselt maailma parima kaldasukeldumise tiitlit.

Wakatobi majarif encompasses a vast area of seagrass meadows and shallow coral formations that lie between the beach and a precipitous coral rampart that plunges into the depths. Underwater photographers and critter watchers have been known to devote days and even weeks to exploring this expansive site, as it is home to a plethora of marine life. A complete listing of finds could fill a book, but for the sake of brevity, here are seven House Reef regulars that make for fascinating viewing and good photo ops.

Wakatobi veider paar

Randalli krevetid (Amblyeleotris randalli) sobivad tavaliselt Alpheus randalli krevettidega.

Hoolikas liiva- või killustikulaikude otsimine majarifil võib paljastada Wakatobi enda “Odd Couple”. Randalli krevetikurk (Amblyeleotris randalli) on urgudes elav kala, kes ei ole majapidamistöödes suur. Erinevalt lõuakaladest ja teistest liikidest, kes kaevavad ise merepõhjas eluasemeid, laseb see nutikas kalake oma toakaaslasel tööd teha. Kui satute mõnele neist erilise triibulise kala juurde, näete tõenäoliselt selle kõrval väikest krevetti. See koorikloom on see, kes võtab endale vastutuse oma ühise maa-aluse elukoha ehitamise ja hooldamise eest. Vastutasuks laenatava hoolduse eest naudib peaaegu pime krevett valvsa pilguga kurgi valvsat kaitset, kes jälgib ümbrust peripateetselt, samal ajal kui krevetid rügavad prahi eemaldamisel.

Süüdi tööjõud

Mõned sukeldujad nimetavad neid süüdimõistetud blenideks (Pholidichthys leucotaenia), teised aga insenerikakudeks. Kõige tõenäolisemalt kohtate selle liigi noorjärke, kuna nad moodustavad vetikatest toituvatel riffidel sadadesse ulatuvaid parvesid.

Convict Blennies (Pholidichthys leucotaenia), Family Pholidichthyidae

Neid noorukeid võib ekslikult pidada triibuliseks sägaks, kuna nad jäljendavad selle ülitoksilise liigi märgiseid, et petta potentsiaalseid kiskjaid. Täiskasvanud on palju eraklikumad ja veedavad suurema osa oma päevast tunnelite suudmest piiludes, mida nad liiva sees kaevavad – sellest ka inseneritöö. Kui juhtute nägema täiskasvanut, mõistate süüdimõistetu nimetust, kuna täiskasvanud kalad omandavad angerjasarnased profiilid, millel on mustal taustal iseloomulikud valged triibud, sarnaselt klassikaliste vanglarõivastega.

Puhastuskont

A pair of bluestreak cleaner wrasses (Labroides dimidiatus) picking parasites off a goatfish.

Wakatobi majarahu ülemised avarused on kaetud puhastusjaamadega, kus puhtamad wrasse tantsivad ja viskavad, et kliente meelitada. Kui rifi röövloom peatub lõualuudega, on see sisseehitatud usaldus, mis võimaldab väikeste kalade ja krevettide falangil ujuda üle keha ja suhu, et eemaldada parasiidid, surnud nahk ja murettekitavad infektsioonid.

Kuid riffidel on üks kaval elanik, kes kasutab puhastusjaama eetost.

Sinitriibuline Fangblenny (Plagiotremus rhinorhynchos)

Sinitriibuline kihn (Plagiotremus rhinorhynchos) jäljendab juveniilse sinitriibulise hariliku vürsti välimust ja käitumist. Kuid parasiitide korjamise asemel hammustab see kihvt liha. Selle kala nimekaimhambad võivad väljastada valuvaigistavat mürki, mis sisaldab morfiinitaolisi opioide, mis ei lase ohvril näksimist tunda.

Star Is Born

Hollywood tegi tähe väikesest helesinisest kalast nimega Dory. Leiate tema pärismaailma vaste Wakatobi majarifilt, kuigi võite nimede osas olla sama segaduses kui koomiksitegelane. Palett-kirurgkala (Paracanthurus hepatus), mida nimetatakse kuninglikuks siniseks, lipsaba-kirurgiks ja kuuetäheliseks kalaks, on vaid mõned neist peaaegu tosinast nimest, mis sellele kalale on antud.

Palette Surgeonfish (Paracanthurus hepatus)

Ükskõik millise nimega ei saa eksida selle liigi täiskasvanud indigo- ja tumesinise värvimustriga. Sama ikooniline kui selle värvus on selle kirurgikala terav, koonutaoline nina, väike suu ja peened hambad. Seda väiksemat hambaravi kasutatakse väikeste vetikatükkide eemaldamiseks korallidest ja kividest, andes Dori päriselus elavatele sugulastele olulise rolli korallide hoidmisel vetikate vohamise eest.

Raevu küünised

Paabulinnu krevett (Odontodactylus scyllarus)

Their alien-like visage and iridescent stalk-set eyes make mantis shrimp a macro photo favorite. Most famous is the colorful peacock mantis, which can strike its prey with hammer blows that pack a punch equivalent to a 22-caliber bullet. But these lethal smashers aren't the only stomatopods prowling the House Reef. There's another member of the mantis clan that attacks with equal ferocity, and it's a slasher. Rather than smash open hard-shelled prey, the spearing mantis shrimp impales fish and other soft-bodied creatures with a lightning-fast deployment of its barb-tipped appendages.

Peidus silmapiiril

Octopus cyanea, also known as the big blue octopus or day octopus.

The big blue octopus (Octopus cyanea), also known as the day octopus for their diurnal (daytime) behavior is a fan favorite among snorkelers and divers. And while exposing its soft and unprotected flesh to the light of day might seem a risky practice, this octopus has a plan: you can't eat what you can't see. While most all have a talent for visual deception, the day octopus is particularly adept at camouflage, able to change both the color and texture of it's skin in short order in a near-perfect match of its surroundings. This ability serves both to foil would-be predators and to conceal the octopus from its own victims. Observers have recorded day octopuses changing their appearance more than 100 times over the course of a few hours.

Grazers ja Munchers

Kilpkonnade vaatlemine Wakatobi majarifil on peaaegu garanteeritud ja seal on kaks liiki, kellega kõige tõenäolisemalt kokku puutute. Noored rohekilpkonnad otsivad toitu kaldalähedases rohupeenardes, ajavad meduusid taga ja süvendavad oma nokaga merepõhja, et otsida väikseid vähilaadseid ja selgrootuid.

Suur roheline kilpkonn, kes sööb madalal mererohul

Hilisemas elus lähevad nad üle taimetoidule ja karjatavad ise mererohtu. Rohelised merikilpkonnad mängivad meriheina ökosüsteemi tervises olulist rolli, sest nad närivad kõrreliste ülemisi osi ilma taime juuri häirimata, mis aitab parandada mereheina peenra tervist ja kasvu.

Hawksbill Turtle vaatab fotograafi kaamera kuppelporti.

Liikuge välja riffi nõlvale ja siis on tõenäolisem, et jooksete üle hawksbill kilpkonna. Hawksbills naudib mitmekesisemat toitumist kui nende taimetoitlased nõod ja söövad käsnadest, anemoonidest, vetikatest, kalmaaridest ja krevettidest koosnevat segamenüüd. Sageli otsivad nad toitu kivihunnikute ümber, kasutades oma kitsast pead ja nokataolisi lõugasid, et jõuda nurgatagustesse.

Dartfish Trifecta

Pimestava vikerkaarevärvide valikuga noolekala on üks värvikamaid leide Wakatobi riffidelt. Kuid kalaveed ja liiga agressiivselt lähenevad fotograafid avastavad peagi nende kergesti hirmutavate põhjaelanike nimekaimu tunnuse. Esimesel hädavihjel hüppavad noolekalad tagasi liiva või killustiku merepõhjas kaevatud laenadesse.

Dartfish-vaatlejatel on Wakatobis kolm võimalust. Esimene on kahetooniline Dartfish (Ptereleotris evides), mida leidub tavaliselt madalatel riffidel, mistõttu on see ideaalne leid snorgeldajatele. Need kalad on ühed suurimad noolekala liigid, kasvades kuni 6 tolli pikkuseks.

Kahetooniline Dartfish (Ptereleotris evides)

Sukeldujad, kes astuvad 6–15-meetrisesse keskmistesse sügavustesse, võivad otsida tulinoolekala (Nemateleotris magnifica), keda leidub sageli paarikaupa ja millel on iseloomulik leegilaadne värvus alates keskosast kuni sabani.

Pair of Fire dartfish (Nemateleotris magnifica)

Veelgi sügavamal on kaunistatud tikkkala (Nemateleotris decora), mis eelistavad liivaga kaetud riiuleid ja kuristikesi riffinõlvadel 15–30 meetri sügavusel.

A pair of Decorated Dartfish (Nemateleotris decora)

Luksuslikud ripsmed

De Beauforti lamepea (Cymbacephalus beauforti), mida sagedamini nimetatakse krokodilliks.

Wakatobi riffidel elab vargsi jahimees, kuid enamik sukeldujaid ujub sellest kalast mööda, märkamata selle olemasolu. Nagu nende nimekaim roomaja, on krokodillkala varitsuskiskja, kes veedab suurema osa oma ajast liikumatult rifipaljandil lamades, oodates kannatlikult einet, et ujuda hästi ajastatud sööstungi ulatuses. Need kalad on kamuflaažimeistrid ja suudavad kohandada oma keha värvi ja mustreid vastavalt ümbritsevale keskkonnale.

Krokodillikala silm

Krokodillikalad saavad üle ka ühest levinumast kingitusest, mis hiilivaid jahimehi vaevab – silmadest. Oma terava ilme varjamiseks kasvatavad need kalad pikki ripsmetaolisi väljakasvusid, mida tuntakse lappetitena. Nende süldikasvude ebakorrapärased pitsilised kujud aitavad purustada silmade tumedaid, peegeldavaid kontuure, mis muidu võivad potentsiaalset saaki selle kiskja kohaloleku eest hoiatada.

Ma tõesti ei hammusta

Kuigi Wakatobi sukeldumiskohtades sageli nähakse, ei ole üks surmavamaid jahimehi vees tegelikult riffide elanik. Vöötud merekraidid on tegelikult õhku hingavad roomajad, kes elavad kaldal ja peavad hinge kinni hoidvaid jahti korallide ja mererohupeenarde vahel. Merekrait võib vee all püsida kuni pool tundi, mil on piisavalt aega saagi asukoha kindlakstegemiseks ja surmavalt halvava hammustuse manustamiseks.

Banded Sea Krait (Laticauda colubrina) most recognizable by their distinctive black bands running the entire lenggth of their body..

Merekraadi mürk on kümme korda võimsam kui kobra oma, kuid sukeldujatel on vähe karta. Need maod ei ole agressiivsed – kuigi oleks äärmiselt ebamõistlik ähvardavalt sõrme liiga lähedale pista. Wakatobis elab ka petis. Vöötud maduangerjatel on samasugused eristatavad valge-mustad merekraiti vöödid, mis loodavad sellele visuaalsele valele suunale, et petta potentsiaalseid kiskjaid. Lähemal vaatlusel ilmnevad väikesed erinevused, kuna kraiti keha on ümaram ja sellel on väike, tömbi pea.

