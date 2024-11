Wakatobi Türgi rand – sukeldumiskoht nr 1

Kui Wakatobi sukeldumiskoht Turkey Beach pole kalkunite teema, siis millest?

Mõned vaatamisväärsused, mida Turkey Beachil näete, on suured valgetäpilised paiskala (Arothron hispidus), kuld-labidakala (Platax boersii) ja loomulikult rohelised merikilpkonnad (Chelonia mydas).

Vaata kaarti Wakatobi's Reefs ja märkate, et Turkey Beachina tuntud sukeldumiskoht on loetletud 1. kohal. See on mõttekas, sest – säästa Maja riff - see on üks kahest kuurordi sadamasillale kõige lähemal asuvast paigast. Kui lähedal see on? Kui istuksite oma hommikukohviga Wakatobi ookeaniäärses restoranis ja vaataksite üle vee, siis vaataksite kohe selle algust.

Wakatobi uutes Turtle Beachi bangalotes peatuvatel külalistel on ka oma verandalt vaade sellele saidile, kuna see asub kuurordi territooriumi lõunaservas. Nagu nimigi ütleb, on kaldal valge liivarand ja see on perede lemmikkoht, kes otsib noortele sobivat ujumis- või snorgeldamiskohta.

Wakatobi sukeldumiskoht Turkey Beach on sama rifisüsteemi jätk, mis moodustab House Reefi täielikud korallidega kaetud riffinõlvad ja vertikaalsed seinad.

Sukeldumise ja snorgeldamise vaatenurgast on Turkey Beach tegelikult sama rifisüsteemi jätk, mis moodustab House Reefi. Rannapiirkonnas, mis on majarahust palju suurem, domineerivad laialdased 1–3 meetri sügavused mererohupeenrad. Väljas muudab platoo koostise rikkalikuks ja elavaks korallriffiks, mis langeb samasuguse järsu sügavusse, kuid mille topograafias on mõned väikesed erinevused.

Selle asemel, et pidevalt töötav peaaegu vertikaalne profiil, muudab rifi külg perioodiliselt tempot seinalt järsule nõlvale ja tagasi. Liikudes mööda selle nägu, leiate kari tipust (2–3 meetri sügavusel) kõvade ja pehmete korallide ja käsnade imedemaa alla 50 meetri märgist.

School of large-spined glassfish taking refuge underneath a table coral.

Kui hoovused saavutavad oma seniidi, kogunevad kalaparved, et toituda rifi harja lähedal. Vahepeal nokitsevad värvilised anthiad ja fusilierid, kes püüavad einestada, saamata ise selleks. Igal ajahetkel võite kohata mööduvat kotkakiire või rändpapagoi kalaparve. Rifi voltide ja lõhede lähemal uurimisel avanevad laias valikus vähilaadseid ja muid selgrootuid.

Turkey Beach on tuntud kui üks parimaid kohti Wakatobi merekaitsealal kilpkonnade leidmiseks.

Roheline merikilpkonn (Chelonia mydas) asus Turkey Beachi riffile magama.

Lisaks sellele mereelustiku mitmekesisusele on suurem osa maastikust ääristatud madalate üleulatuvate ja alumiste osadega, mis pakuvad saidi paljudele rohelistele kilpkonnadele hubaseid kohti uinaku tegemiseks. Tegelikult on Turkey Beach tuntud kui üks parimaid kohti Wakatobi merekaitsealal kilpkonnade leidmiseks. Päeval või öösel kohtavad sukeldujad terve roheliste merikilpkonnade populatsiooni. Tõusu ajal tulevad nad madalikule meriheina näksima ja sügavamatel nõlvadel võivad nendega liituda mõned käsnadel nohisevad kull-kilpkonnad.

Arvestades sellelt saidilt leitud kilpkonnade arvu, võite küsida, miks seda ei nimetatud Turtle Beachiks? Vastus on seotud Wakatobi klientuuri mitmekeelse olemusega. Kuurordi algusaegadel oli Saksamaalt pärit külaline vaimustuses paljudest sukeldumise ajal kohatud merikilpkonnadest, kuid tal oli ka mõningaid väljakutseid mõistmaks, kuidas inglise keeles öelda "kilpkonn", ja nimetas neid ekslikult "kalkuniteks". Sellest hetkest peale jäi nimi Turkey Beach külge.

Diver cruising along one the more vertical profiles at Wakatobi dive site Turkey Beach.

Sarnaselt majariffile võivad Turkey Beachi hoovused tugevuse ja suunaga kõikuda, voolates nii põhja kui ka lõunasse hoovuse tsükli alusel. Seetõttu ei ole sellel saidil sildumispoid ja kõik sukeldumised tehakse triividena. Sõltuvalt hoovuse tugevusest võivad sukeldumisplaanid hõlmata õrna triivi või muutuda põnevamaks.

Lisaks kuurordi sukeldumispaatide korrapärastele külastustele teenindavad Turkey Beachi ka Wakatobi taksopaadid. Kui hoovused liiguvad põhja poole, saavad sukeldujad sõita kohale viieminutilise taksoga ning seejärel nautida pikemat triivsukeldumist, mis toob nad tagasi kuurordi sadamasillale.

Turkey Beach on kuurordi vahetus läheduses ja seal pakutavate pakkumiste vahel üks Wakatobi populaarsemaid öiseid sukeldumiskohti. Pärast pimedat leiate kilpkonnad tõenäoliselt astangu alla magamas. Leiate ka tavapäraseid öiseid olendeid, sealhulgas jahil olevaid lõvikala, kaheksajalg korallide vahel libisemas, patrullimas kalmaarid, limaskestade kookonitesse torgatud papagoikalad ja kõikvõimalikud krabid, kes siblivad.

Päeval või öösel sukeldumine Turkey Beachil on rahuldust pakkuv kogemus ja see on endiselt üks Wakatobi armastatumaid sukeldumiskohti.

