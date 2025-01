Wakatobi seinast seina paradiis

Kui teile meeldib seinasukeldumine, olete Wakatobis seinast seina paradiisis

Olenemata sellest, kui palju kordi olete seda kogenud, on see esialgne hetk, kui jõuate veealuse seina servani, alati põnev. Ühel sekundil uime läbi madala korallrifi, järgmisel rippud üle kuristiku serva. See topograafiline kontrast on eriti terav Wakatobi sukeldumiskuurordis, kus paljudel sukeldumiskohtadel on järsud seinad, mis algavad väga madalast sügavusest – mõned alla 10 jala sügavused ja sukelduvad vertikaalsele trajektoorile sügavamale, mis ületab sportsukeldumise lubatud piire. Liituge meiega selles virtuaalses seinas lendava sukeldumise seikluses, mis läheb vertikaalselt.

Beyond the reef top on Wakatobi's famous House Reef, a sheer wall face is covered with a colorful array of hard and soft corals, sea fans, sponges and tunicates.

Üle ääre

Dive boat at the edge of the wall It’s a stunning sight when the dive boat approaches one of Wakatobi’s walls, and the bow floats above a coral reef that seems close enough to touch. Foto autor Didi Lotze

Sukeldumispaadi kapten manööverdab õrnalt rifi serva lähedale. Hommikune päikesevalgus tungib läbi vee rahuliku pinna, pakkudes dramaatilise pilgu all olevast. Kontrast on vapustav ookeani sügava hüpnootilise sinise ja rifi harja järsu tõusu vahel, mis tundub piisavalt madal, et sisse seista. Küljelt vaadates saate jälgida suurt osa müüri puhtast näost läbi kristallselge vee.

Viimane käigukontroll ja hiiglaslik samm hiljem, kui hakkate laskuma oma BCD õrna õhutusega, näete üleval ja sügaval allpool. Teel hakkab silma suur värviline nefriitroheline anemoon koos seinaäärsete klounkaladega, kuid nad võivad oodata. Praegu on aeg keldrit külastada. Teie semu ja sukeldumisjuhi kõrval laskute kolmekesi formatsioonis nagu langevarjuhüppajad aegluubis vabalt langevad. Reisimine rahulikus tempos teie sukeldumisarvutisügavuse näidud hakkavad tiksuma kolmekohalistesse numbritesse, samal ajal kui maastik on läbi teinud mõningaid dramaatilisi muutusi.

Käsnad selles varjulises maailmas, et saada imeline välimus.

Siin all, pinnalainete ja tormihoogude eest kaitstuna, kasvavad asjad suuremaks. Seina nägu on täpiline suurte pehmete korallipuude salud ja merelevikud, mis on kaks korda laiemad kui teie väljasirutatud käed. Käsnad selles varjulisemas maailmas hakkavad võtma veidramaid mõõtmeid, nagu tünnkäsnad, mis on kasvanud tegelikust tünnist palju suuremaks. Sooviksite, et oleksite täna hommikul lainurkpildistamiseks valmis seadnud, kuid jällegi on seinu rohkem, kui jõuate kokku lugeda, ja loomulikult on seinapragude vahel varjul mõni salapärane olevus.

Punase mere lehviku ja piitsakorallidega sukelduja. Pinki's Wall asub Sawa Reefi süsteemi lääneküljel ja sellel on tohutud tünnkäsnad ja äärtel kasvavad suured Gorgoonia mere lehvikud, mis kõik peidavad endas erinevaid olendeid.

Tehke kiire virtuaalne sõit mõnel Wakatobi seinal Siin

Samuti on mitut tüüpi kalu, mida te pole mõnel madalamal sukeldumisel märganud, näiteks triibuliste märgistega või laiguliste värvimustritega, mis näevad peaaegu elektriseerituna välja. Pilku köidavad liikumis- ja värvipuhangud. See on väike oranž ja roosa kala, mis hoiab seina lähedal ja sööstab aeg-ajalt sisse avatud vesi, põletades selle uimed ja näib muutuvat veelgi heledamaks oranžiks, roosaks ja lillaks. Meenutades sukeldumiseelset instruktaaži, tunnete selle ära kui isane vilgutaja, kelle eesmärk on tõmmata potentsiaalse kaaslase tähelepanu.

Wakatobi sukeldumisjuhend köidab teie tähelepanu "tule üle" liigutusega. Ta hõljub suure gorgoonia lähedal, osutades sellele, mis näeb välja nagu rohkem gorgoonia oksi. Sa näed välja. Siis vaata lähemalt. Mitte midagi. Lõpuks näete seda: pisike merihobune, mis on piisavalt väike, et küünte peale lamada ning mille värvus ja tekstuur jäljendab täiuslikult tema Gorgonian peremeest. Võite vabandada, et te seda pisikest olendit ei näinud. Pügmee-merihobu kamuflaaž on nii täiuslik, et teadlased avastasid enamiku liikidest alles pärast 2000. aastat.

Pilguheit täiuslikult maskeeritud pügmee-merihobusele on vaatepilt, mida harva unustatakse. Seda väikest meest pildistati Fan 38 Eastis, Wakatobi tunnusseinal, mis on tuntud oma paljude merefännide poolest.

Teie fotopüüdlused väikest kutti jäädvustada hakkavad teist parimat andma, kui proovite püsida paigal ja näiliselt ei jää midagi endast alla. Kuid enne, kui pettumused võivad tekkida, astub teie giid inimstatiivi rolli. Hoides üht kätt elutu kivitüki küljes, teist käe all või paagi otsas, muutub ülesanne ootamatult lihtsaks. Vajuta katikut ja sul on ta. Kuigi arvate, et teil on vedanud, et olete seda näinud, ärge unustage tänada oma sukeldumisjuhti nii tema terava pilgu kui ka pideva abi eest.

Keskmine põhjus: Wakatobi iidse rannajoone külastamine

Aeg näib seisvat, kui hoiate end liikumatult seina kõrguva näo kõrval. Kuid lämmastikukell töötab ja vaadata on veel palju. Teie giid juhatab teid aeglasele ülespoole traaversile vahepealsemate sügavuste poole, kus müüri esikülg on kaetud ulatusliku varjudega täidetud sisselõigete ja koobaste võrgustikuga. Paari õhtu eest Longhouse'is toimunud õhtusel esitlusel selgitas sukeldumiskeskuse juht, et selle sügavuse vahemikus olevad seinalõigud on kujundatud tuhandete aastate eest, mil meretase oli madalam, lainetegevuse tõttu.

Umbes 100 jala (30.5 meetri) sügavusel satuvad sukeldujad sageli müüri küljes olevatele üleulatustele ja äärtele, mille kujundasid lained tuhandeid aastaid tagasi, kui meretase oli madalam.

Need iidsed erosioonid pakuvad nüüd peavarju mitmesugustele eraklikele olenditele, kes paljastavad hoolika lähenemise ja väikese sukeldumistule mõistliku kasutamise. Homaaride märguandeantennid ulatuvad pilust välja, teine ​​süvend paljastab rohelise kilpkonna.

Täide, kui see on välja lülitatud

Madalamast sügavusse edenedes jääks enamik ohutuspeatuse jaoks sinna, kus sukeldumine pole veel kaugeltki lõppenud. Kiire pilk sinule arvutii ekraan näitab, et teie järelejäänud peatuseta aeg ei ole jõudnud isegi ühekohalise numbrini. Teie rõhunäidik näitab, et teil on veel mugavat reservi, et jätkata ja kasutada ära Wakatobi kaubamärgi 70-minutilised profiilid.

Madalamatesse sügavustesse liikumine tähendab rohkem päikesevalgust, kuna riff hakkab omandama teistsuguse ilme. Foto autor Walt Stearns

Seega kasutate viimased kümme kuni 15 minutit rifi korallidega kaetud madala platoo uurimiseks. Üleval on riff tugevas päikesevalguses teistsugune. Suured punased ja oranžid gorgoonid ja merelevikud asenduvad nahkkorallilaikudega ning plaat- ja lauakorallide keerukate moodustistega. Kui loode on peaaegu surnud, tõusevad korallid peaaegu maapinnani ja nende peegeldused peegelduvad rahulikus vees, luues rifi sürreaalse topeltsärituse.

Pärast suure pildi imetlemist naaseb teie tähelepanu detailidele, kui alustate jahti läbi koralliharja tippude ja orgude. Mööda läheb musta triggerkala parv, mida tavaliselt nimetatakse mustadeks durgoniteks, nende rinna- ja seljaosa uimed lainetab lehviva liigutusega, mis sarnaneb rohkem lennule kui ujumisele.

Mööda läheb triggerkala parv, nende rinna- ja seljaosa uimed lainetab lehviva liigutusega, mis sarnaneb rohkem lennule kui ujumisele.

Kui teejuht vaatab üle, liigutab teid kaks rifist üles ja eemale, et paat saaks teid peale võtta. Sinu arvuti ütleb, et sukeldumisest on möödunud 74 minutit. Kui vaatate pardale tagasi, otsides teile hüvasti jätvaid seepiaid, välgutab teie giid laia säravat naeratust ja küsib: "Kas olete uueks sukeldumiseks valmis?" Siis mõistate, et on palju rohkem võimalusi avastada neid salajasi jahimehi ja paljusid teisi hämmastavaid olendeid, kes kutsuvad Wakatobi seinu koduks.

Wakatobi sukeldumiskuurordi kohta lisateabe saamiseks külastage https://www.wakatobi.com