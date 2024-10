Vaalhaid kokkupõrkekursil

Merede soojenemine võib sundida vaalhaid laevateedele, selgus merebioloogiaühingu FREYA WOMERSLEY ja Southamptoni ülikooli DAVID SIMSi uuest uuringust.

Globaalne soojenemine võib kõigis ökosüsteemides ümber kujundada eluruumid Maal. Ja meie uued uuringud näitab, et vaalhaid – maailma suurimaid kalu – võivad ohus olla, sest ookeanide soojenemine võib sundida nad inimeste liiklusega laevateedele.

Üle 12,000 XNUMX mereliiki Eeldatakse, et need jaotuvad tulevikus merede soojenedes ümber. Loomad, kes ei saa liikuda, et jääda sobivasse keskkonda, võivad olla täielikult hävitatud.

Kuid asjad on teisiti suuremate ja väga liikuvate loomade puhul, kes saavad vabalt liikuda, et leida oma vajadustele vastavad tingimused. Nende jaoks ei pruugi muutuvad ookeaniolud eraldiseisvalt nii suur oht olla, sest nad võivad rännata jahedamatele meredele.

Pigem võivad muutuvad tingimused sundida liike uutele ja ohtlikumatele aladele, kus nad puutuvad kokku laeva propellerite ja muude otseste inimohtudega.

Kardame, et see juhtub vaalhaidega. Need tohutud haid võivad ulatuda kuni 18 meetrini – otsast otsani umbes neli autot –, kuid vaatamata nende suurusele ja jõulisele välimusele on nende arv juba langes rohkem kui 50% viimase 75 aasta jooksul.

Vaalhai Andamani meres (Abe Khao Lak)

In varasemad uuringud avastasime, et see langus võib osaliselt olla tingitud kokkupõrgetest suurte laevadega. Vaalhaid on eriti haavatavad, kuna nad tiirlevad ringi, toitudes planktonist ja muudest pisikestest organismidest, vajades harva ujuma kiiremini kui inimese kõndimistempo. Kui nad veedavad pikki perioode aeglaselt maapinna lähedal liikudes, tabavad nad sageli laevad ja hukkuvad.

Meie uus uurimus tugineb sellele eelmisele tööle. Leiame, et kliimamuutused seavad need kuulekad hiiglased veelgi suuremasse ohtu, kuna nende eelistatud elupaigad liiguvad uutesse tiheda laevaliiklusega piirkondadesse.

Ebakindel tulevik

Uuringu viis läbi rahvusvaheline meeskond, kuhu kuulus enam kui 50 teadlast 18 riigist Ülemaailmne hailiikumise projekt, kasutades peaaegu 15 individuaalselt märgistatud vaalhai 350 aasta satelliitseireandmeid.

Liikumisrajad sobitati tolleaegse temperatuuri, soolsuse ja muude keskkonnatingimustega, et teha kindlaks, millist elupaika haid eelistasid.

Seejärel prognoositi need suhted kliimamudelite (võimsad arvutiprogrammid, mis simuleerivad kliimat) alusel ajas edasi, et selgitada välja, millistes ookeani osades võivad tulevikus olla sarnased tingimused nende liikide praeguste kasutustingimustega.

Meie kaasaegne lähenemisviis avastas täiesti uued piirkonnad, mis võivad tulevikus vaalhaisid toetada, näiteks USA veed Vaikses ookeanis California lahe piirkonnas, Jaapani veed Hiina mere idaosas ja Atlandi ookeani veed. paljudest Lääne-Aafrika riikidest.

Saime kiiresti aru, et need piirkonnad on koduks mõnele maailma kõige aktiivsematele meresadamatele ja laevateedele, mistõttu katsime oma elupaiga-eelistuste kaardid ülemaailmse laevanduse omadega, et teha kindlaks, et haid võivad laevadele otsa sõita.

Maailma peamised laevateed, kõige tihedama liiklusega sõiduteed on kollase värviga. Piirkonnad C (USA läänerannik), D (Lääne-Aafrika) ja E (Ida-Aasia) muutuvad ookeanide soojenedes vaalhaidele sobivamaks (Womersley et al / Nature Climate Change, CC BY-SA)

Selle kaudu prognoosime, et haide ja laevade koosesinemine on selle sajandi lõpuks 15,000 20 korda suurem, kui toetume jätkuvalt suurel määral fossiilkütustele, võrreldes säästva arengu stsenaariumi järgimisega ainult XNUMX korda suuremaks.

See ei tähenda, et kokkupõrked suureneksid 15,000 20 korda või isegi XNUMX korda, sest me saame vaid ennustada, kus vaalhaid tulevikus asuvad ja laevade täpne arv varieerub. Kui aga haid kolivad nendele uutele piirkondadele ja nende tiheda liiklusega laevateedele, on suurenenud suremus vägagi reaalne.

Oleme juba salvestanud haide külge kinnitatud satelliidisildid, mis peatavad järsult ülekande laevateedel, koos sügavust salvestavate siltidega, mis näitavad, et haid vajuvad aeglaselt – tõenäoliselt surnud – merepõhja.

Taki muutmine

Meie tulemused on murettekitavad, kuid rõhutavad, et meil on võime vaalhaide populatsiooni trajektoori muuta. Sel juhul saame kliimamuutuste leevendamise kaudu ka kaudselt tagada, et ookean on turvalisem koht mõnele selle suurimale elanikule.

Teame juba, milliseid strateegiaid laevade ja haide kokkupõrgete piiramiseks proovida. 2024. aasta veebruaris esitati ÜRO rändliikide kaitse konventsioonile allakirjutanute kohtumisel soovituste seeria pöörates erilist tähelepanu vaalhaidele.

Nende hulka kuuluvad kiiruse aeglustumine ja marsruudi muutmine võtmekohadja kokkupõrkest teatamise võrgu seadistamine. Nüüd on üksikute valitsuste ülesanne midagi ette võtta.

Võimalik, et teised liigid kogevad kliimamuutuste tõttu sarnast survet. Näiteks võivad ookeanide kuumalained sundida teisi haid jahedamatesse pinnavette, mida kasutatakse õngejadapüügil, või sügavamatesse sügavustesse, kus on vähem hapnikku.

On aeg suunata oma fookus tulevikus nendele vastastikku mõjuvatele stressoritele, et saaksime hakata kvantifitseerima ohtude mosaiiki, mida mereloomad homsetes ookeanides peavad taluma, ja kaitsta neid, kes on enim ohustatud.

