Wakatobi ülimahukad sukeldumispaadid

Sõitke Wakatobi sukeldumiskuurordi ikooniliste sukeldumispaatidega

Sukelduja uurib populaarset Wakatobi sukeldumiskohta loomaaeda, mis asub kuurordi sadamasillast lühikese paadisõidu kaugusel.

Enamik sukeldumis- ja snorgeldamisreise algab paadisõiduga. See kehtib enamikus sihtkohtades üle maailma, sealhulgas Wakatobi kuurordis. Jah, seal on House Reef, mis on üks tunnustatumaid kaldalsukeldumisi maailmas. Kuid kuurordi merekaitseala täieliku ulatuse avastamiseks peate pardale minema midagi, mis hõljub. Soovime teile tutvustada Wakatobi laevastikku ja jagada mõningaid põhjuseid, miks paljud sukeldujad tunnevad, et need on ideaalsed paadid mugavuse, isikliku tähelepanu ja sukeldumisnaudingu jaoks.

Tutvuge laevastikuga

Wakatobi Resortil on üheksa spetsiaalset sukeldumis-/snorgeldavat paati. Siin näete nelja parvega kuurordi sadamasillale, kes valmistuvad hommikuseks väljasõiduks.

Wakatobi sukeldumiskuurort haldab üheksa spetsiaalset sukeldumis-/snorgelpaati, mis kõik on umbes 20 meetrit/67 jalga pikad ja mille laius on 4.5 meetrit/14.7 jalga. Kuna igaüks neist on käsitsi valmistatud käsitööliste poolt, pole kahte identset, kuid kõik järgivad sarnane disain ja paigutus. Kuigi disain on traditsiooniline, on kõik varustatud kaasaegsete ohutus- ja navigatsiooniseadmetega, nagu hapnik, GPS ja mereraadiod.

Wakatobi paatide üks olulisemaid ühiseid omadusi on täispikad katused. Päikesekaitse on troopikas sukeldumise ja snorgeldamise oluline, kuid liiga sageli tähelepanuta jäetud aspekt. Vee ja tuule jahutav mõju võib takistada reisijatel päikese käes viibimise täielikku mõju märkamast, kuid kurnava päikesepõletuse või dehüdratsiooni tekkeks ei kulu kaua aega. Seetõttu on Wakatobi paadid vöörist ahtrini kaetud ega nõua, et reisijad määriksid päikesekaitsekreemi ega kannaks katteid, et mitte põletada. Ja neile, kes tahavad kiiri püüda, on vööril lõõgastumiseks ruumikas avatud osa.

Olen palju paadiga sukeldunud ja tean, kui ebamugav see võib olla, kui väiksemas paadis on 12 või 14 inimest, kes üritavad varustust ilma küünarnukiruumita. Ma armusin Wakatobi paatidesse. Need on avatud, avarad ja ülimugavad.” ~ Külaline Mitchell Bennett

Teine disainifunktsioon, mida Wakatobi paatide külastajad väga hindavad, on vannitoa asukoht või see, mida meresõidutüübid kutsuvad "peaks". Paljude paatide pardal hõlmab reis pea poole sõitmist redelil allapoole eesmisse kajutisse, seejärel sisenemist kitsasse ruumi, et hoolitseda vajalike asjade eest, samal ajal kui paat põrkab üle lainete. Wakatobi sukeldumispaadid asetavad stabiilsemasse ahtripiirkonda ja teki tasemele avara pea koos kuuma veega dušiga.

Isiklikud ruumid

Wakatobi paatide pikad profiilid võimaldavad palju istekohti pingil ja palju ruumi küünarnuki jaoks, et end üles seada ja ringi liikuda. Teoreetiliselt võiks iga paat mugavalt mahutada suure hulga sukeldujaid, kuid mahutavus ei ole Wakatobi stiil. Näiteks kuurordi suurim paat mahutab maksimaalselt 16 sukeldujat, samas kui nende veidi väiksemad paadid sõidavad maksimaalselt 12 külalisega.

Wakatobi sukeldumispaadid on ruumi ja mugavuse poolest umbes 20 meetrit pikad ja 67 meetri laiune tala, mis tagab külalistele palju ruumi küünarnukkidele. Lisaks sellele, et need on vee peal väga stabiilsed, on neil täispikk katus, mis kaitseb päikese eest.

Üksused nagu nägu maskid, uimed, papud ja muud isiklikud esemed on paigutatud eraldi nummerdatud hoiukorvidesse püssipinkide all. Igale külalisele määratakse nummerdatud korv, kui ta esimest korda sukeldumiskeskusesse registreerub, ning sukeldumispersonal toimetavad need korvid paatidesse ja sealt tagasi kogu külalise viibimise ajal.

Spetsiaalne kaameralaud ja loputusjaam asuvad paadi tagaosa lähedal, samas kui vette pääseb ja vette pääseb laiade külgmiste sissepääsuuste kaudu mõlemal pool paadi. Need avad asuvad kaameralaua ja eesmiste pingiistmete vahel, võimaldades fotograafidel oma varustuse kokku panna, ilma et nad takistaksid teisi sukeldujaid ja snorgeldajaid vette sisenemas või sealt väljumas.



"Wakatobi paatide külgmised sisenemispunktid on tõeline pluss. Need muudavad vette sisenemise ja sealt väljumise väga lihtsaks ning te ei puutu kokku ühegi mootori heitgaasiga, mis teeb selle palju mugavamaks kui enamik sukeldumispaate, millega olen oma reiside ajal sõitnud.” ~ Külaline Ken Glaser

Vette sisenemine on pigem samm eemal kui hiiglaslik samm, pooleteise jala tilgaga vette. Tuukrid, kes vajavad kergemat sisenemist näiteks alaseljaprobleemide tõttu, võivad lihtsalt istuda ja lasta tekimeeskonnal end varustusse sisse ja välja aidata. Paatidesse tagasi pääsemine on samuti lihtne, kuna seal on väga vastupidav, hõlpsasti kasutatavate käepidemetega redel. Külgmiste sissepääsupunktide lisaeelis on eraldus paadi mootori heitgaasist, mis asub kaugel ahtris.

Eraasjad

Wakatobi VII, spetsiaalne privaatne sukeldumis-/snorgeldamise paat, millel on üliavar kaetud tekk, millel on varjuline einestamisnurk, kööginurk, riietusruum vannitoa ja dušiga, päikesetoolide komplekt esitekil ja täielikult avatud tekk katusel. vaatamisväärsustega tutvumiseks või õhtuseks tähevaatluseks.

Wakatobi ülimahukad sukeldumispaadid 10 Wakatobi ülimahukad sukeldumispaadid 11

Wakatobi laevastik koosneb kahest laevast, mis on ehitatud spetsiaalselt eratšarterreiside vastuvõtmiseks ja üksikisikutele või väikestele rühmadele tõeliselt isikliku sukeldumiskogemuse pakkumiseks. Kuurordi teistes paatides leiduvate täispikkade istekohtade asemel on avar kaetud tekil varjutatud söögituba, eesmised päikesetoolid, köögijaam ning riietusruum koos täieliku vannitoa ja dušiga. Eripäraks on ülemine tekk, mida saab kasutada vaatamisväärsustega tutvumiseks, päevitamiseks või õhtusöögi nautimiseks tähtede all. Erapaatidest lähemalt >siin.

Kohalikud praktikad

Võib tekkida küsimus, miks peaks sellises esmaklassilises sukeldumis- ja snorgeldamiskeskuses, nagu Wakatobi, kasutama traditsioonilisi Indoneesia parvlaevu. Kus on klanitud klaaskiust kaatrid, mis on varustatud paari turbodiiselmootoriga ja läikivate metallsiinidega?

Wakatobi VI tõmbab kuurordi kai juurde.

On palju põhjusi, miks nad valisid traditsioonilise tee, alustades nende pühendumisest jätkusuutlikkusele ja kogukonna juhtimisele. Osana Wakatobi missioonist tuua kohalikule kogukonnale majanduslikku kasu, mitte importida tehases ehitatud sukeldumispaate, tellisid nad kohalikel paadiehitajatel meie ikoonilised paadid.

Kohalik ehitamine mitte ainult ei hoidnud kogukonnas tulu, vaid andis ka teatud keskkonnakasu. Säästva puidu valik klaaskiudvaikude asemel vähendas ehitusega seotud heitkoguseid, samas kui kodu lähedale ehitamine vähendas ka kaugematest kohtadest paatide importimisel tekkivat süsiniku jalajälge.

Lisaks kohapealse ehitamise "hea enesetunde" aspektidele on Wakatobi valikute taga palju praktilisi põhjuseid. Esimene on usaldusväärsus. Kuna paadid on ehitanud kohalikud käsitöölised, saab remonti teha kiiresti ja lihtsalt – ei pea ootama, millal tuhandete miilide kaugusel asuvast tehasest tuuakse lennukisse patenteeritud osa. Seetõttu tegeleb mehaaniliste probleemide ja hooldusega nende meeskond otstarbekamalt.

Ja siis on tõhusus. Nende sukeldumispaatide pikk ja suhteliselt lahja kuju võimaldab neil töötada ühe mootoriga, tarbides palju vähem kütust ja tekitades vähem heitgaase kui kiiretel turbodiiselmootoritel. Kuurordi paadid liiguvad kiirusega 17 km/11 miili tunnis, mis on meie sukeldumisstiili jaoks piisavalt kiire. Wakatobis on enamik saite tavaliselt vaid kümne kuni 30 minuti kaugusel ja isegi meie kõige kaugematesse kohtadesse jõuate vähem kui tunniga.

See toob meid nende traditsioonilise disaini kolmanda eelise juurde, milleks on mugavus. Meie paadid sõidavad rahuliku kiirusega, ei kosta ega loksu ning mootorimüra väheneb madalaks, mis võimaldab normaalseid vestlusi pidada. Kere konstruktsioonid on äärmiselt stabiilsed nii sõidu ajal kui ka sildumisel. Reisijad saavad teel objektile lõõgastuda ja liikuda, ilma et peaksid tasakaalu hoidmiseks käsipuid siduma. Ja kuigi karedat vett kohtavad nad harva, võimaldavad Wakatobi paatide teravad vöörid ja järsud profiilid neil kerge liigutusega noaga läbi hakkida ja lainetada.

Inimlik element

Üks Wakatobi alati naeratavatest sukeldumispaadimeeskondadest.

Wakatobi sukeldumispaatide üks olulisemaid ja hinnatumaid omadusi ei ole füüsiline, vaid inimlik element. Meie paadimeeskonnad ja sukeldumispersonal tunnevad suurt uhkust kõrgeima isikliku teeninduse ja tähelepanu pakkumise üle. See algab juba enne, kui külalised pardale astuvad. Sukeldumispersonal tegeleb kõigi varustuse transportimisega paati ja tagasi ning seadistab teie varustuse. Kui eelistate oma varustust ise seadistada, on see hea ja me aitame vajadusel.

Kogu sukeldumismeeskond on suurepärane. Pärast infotunde tundsin, et suudan peaaegu ise saitidel navigeerida, nii põhjalikud ja isikupärased on kirjeldused. ”- Joe Bennett

Enne iga sukeldumist ei anna Wakatobi giidid mitte ainult põhjalikku ülevaadet sellest, mida oodata, vaid arutavad ka iga külalisega ootusi ja kohandavad sukeldumist vastavalt. Vees on meie sukeldumisjuhid eksperdid, kes pakuvad õigel tasemel tähelepanu, olgu selleks siis vähem kogenud sukeldujaid abistades, oskuslikumatel sukeldujatel tempot määrata või asjatundlike olendite jälgijatena. Samaväärset tähelepanu pööratakse snorgeldajatele, kes sageli saadavad sukeldujaid Wakatobi merekaitseala paljudes kohtades, kus on ulatuslikud madalad rifid.

Mugavus ja isiklik tähelepanu on Wakatobi teeninduse, sealhulgas teie sukeldumispaadi kogemuste esirinnas, nii et teie puhkusemälestused on veelgi uhkemad.

Pärast iga sukeldumist kingitakse külalistele jahutav piparmündilõhnaline rätik ning pakutakse suupisteid ja jooke. Wakatobi kokad võtavad arvesse ka paatide toitumisnõudeid või -soove; külalised peavad lihtsalt küsima ja nad veenduvad, et see on kohal, enne kui paat sadamasillalt lahkub. Just sellised puudutused muudavad Wakatobi paadis aja rohkemaks kui pelgalt pinnapealse intervalli või vajaliku eelmängu veekogemusele. Tegelikult peavad paljud külalised lõõgastavat aega, mis veedetakse sukeldumispaikadesse ja sealt tagasi sõites, igati nauditavaks osaks üldisest kuurordikogemusest.

Kui te pole veel kogenud, kui nauditav sukeldumispaat tegelikult olla võib, minge aadressile wakatobi.com, broneerige oma külastus ja minge pardale.